日本人女性初のSFドライバーJuju(野田樹潤)がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【Team Juju】をオープン

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、プロレーシングドライバーJuju（野田樹潤）の公式ファンコミュニティ『Team Juju』3月24日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆ 本人からのメッセージ

スタンドから、スマホの画面越しから送ってくださる皆様の熱狂的な声援は、ヘルメット越しにもしっかりと届いています。皆様の熱いご声援は私が勇気を持って、アクセルを踏み込むための、何よりの原動力となっています。

こうしてファンクラブという特別な空間を通じて、応援してくださる皆様とより強固な絆で結ばれる日を迎えられたことを大変嬉しく思います。レースという競技は、孤独な戦いのように映るかもしれません。しかし、コンマ一秒のタイムを削る極限の世界において、精神的な支柱となり、最後に背中を強く押してくれるのは、間違いなく皆様の存在です。いつも本当にありがとうございます。

Photo by 矢口亨 ※掲載写真をご利用の際は、誤用防止のため、必ずクレジットを明記してください。

◆ コミュニティ概要

Team Juju（月額500円）

▼コンテンツ内容▼

この新しいホームでは、華やかなサーキットの表舞台だけでなく、そこへ至るまでの泥臭い舞台裏や、私自身のありのままの感情を、誰よりも近くで皆様にお届けします。

緊迫感に包まれたレースウィークの裏側やメカニックとのやり取り、そしてマシンセットアップに向き合う真剣な姿など、普段は決して見ることのできないコンテンツを特別公開します。

また、トークイベントやライブ配信、グループチャットなど、皆様お一人おひとりとお話しできる機会も作っていきます。



<主なコンテンツ>

１. 会員限定コンテンツ配信

２. レースレポート・近況報告

３.会員限定ライブ配信（予定）

４. 会員限定イベント・企画

・トークイベント、オンライン交流などファンクラブ会員のみが参加できる企画を予定しています。

５.チケット・イベントの先行案内

・レース観戦イベントや関連企画の情報を、会員へ優先的に案内します。

６. 限定グッズ販売

etc..





▼早期入会特典▼

早期入会特典として下記対象者の方に特典をプレゼントさせていただきます！

対象：2026/4/26（日）23:59までに12ヶ月プランでご入会の方全員

＜特典内容＞

特典内容：実物会員証

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！





◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6847





◆ Juju（野田樹潤） プロフィール

2006年2月2日生まれ。

3歳でカートに乗り始め、4歳でカートレースデビューウィン。

5歳で30cc/40ccダブルチャンピオン

9歳でフォーミュラ4の最年少デビュー（＠岡山国際）

11歳、FIA-F4マシンで「U-17大会」出場。

2019年オカヤマアワード スポーツ賞受賞。

2020年、デンマークF4参戦。デビュー戦ポールトゥウィンを達成。

2021年、アメリカF4 US→デンマークF4。

2022年、「Wシリーズ」を中心に活動する。ドライバーオブザイヤーを獲得。服部財団スポーツ賞受賞。インドGCPA グローバル・チャイルド・プロディジー・アワード世界の神童100人を受賞。

2023年、F1の登竜門といわれるユーロフォーミュラオープン25年の歴史で初の女性での優勝。

同年ZinoxF2000（旧イタリアF3）では、59年の歴史で史上初の年間女性チャンピオンを飾った。

2024年、最年少、日本人女性初となるアジア最高峰シリーズ「スーパーフォーミュラ」デビュー。

フォーブス世界を変える30歳以下ベスト30に選ばれる。同年、日本レースプロモーションによるファン人気投票ではナンバーワンドライバーに選出。

2025年、スーパーフォーミュラ 2年目 HAZAMA ANDO Triple Tree Racingを結成し、フル参戦。

同年10月 フォーミュラE ジャガーTCSレーシング テストドライバーとして参加。

2026年、世界選手権フォーミュラEジャガーTCSレーシングテストドライバー及び全日本スーパーフォーミュラ 選手権参戦。

父は元F1レーサーの野田英樹。

目標は「日本人初の女性F1／フォーミュラEのドライバーになって、チャンピオンになること。

座右の銘

「負けても負けても諦めない」「咲かない時は根を伸ばせ」「本物が最後に残る」

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ ：https://service.fanicon.net/

公式メディア ：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。





■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp

※写真を掲載する際は、キャプションのクレジットを必ず挿入してください