「桜ミク×Shibuya Sakura Stage」開催決定！

株式会社イーディス

株式会社イーディス（本社：東京都豊島区、代表取締役：森俊平、以下イーディス）は、『桜ミク』とShibuya Sakura Stageとのコラボイベント「桜ミク×Shibuya Sakura Stage」を２026年4月3日(金)～４月12日(日)の期間に開催することをお知らせいたします。

l 開催概要

・開催期間：2026年4月3日(金)～4月12日(日)

・開催場所：Shibuya Sakura Stage 東京都渋谷区桜丘町1-1

・イベント特設サイト： https://edith.co.jp/lp/sakuramiku_sss/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※詳細は上記イベント特設サイトをご確認ください。

l オリジナルグッズ＆巨大ガラポン

二反田こな氏、しゅがお氏、上倉エク氏の3名による描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ販売、巨大ガラポンを実施いたします。

コラボオリジナルグッズ＆ガラポンお買い上げ3,000円（税込）ごとにイラストカード（全5種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

・販売場所：Shibuya Sakura Stage 3F BLOOM GATE

・販売時間：11:00～20:00

オリジナルグッズ一覧ガラポン景品一覧

※混雑状況により、整理券配布の実施及び購入制限を設けさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※転売、譲渡、交換に関するトラブルに対して、一切の責任を負いかねます。

※ノベルティはランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。

※詳細はイベント特設サイトをご覧ください。

オリジナルグッズは「EDITH ONLINE」でのEC販売も実施します。

・販売期間：2026年4月3日（金）～5月6日（水）

・販売サイト：https://edith-online.com/

※商品ページは後日公開いたします。特設サイトをご確認ください。

※巨大ガラポンはECでの取り扱いはございませんので、予めご了承ください。

l スタンプラリー

Shibuya Sakura Stage館内をまわるスタンプラリーを開催いたします。

スタンプを3つ集めた方には、特典引換場所にてポストカードを1枚プレゼントいたします。

・ラリーシート配布/特典引換場所：Shibuya Sakura Stage 3F BLOOM GATE

特典ポストカード

※ラリーシートはお一人様1枚でのご利用をお願いいたします。ノベルティのお渡しはお一人様1枚とさせていただきます。

※ノベルティは数に限りがございます。イベント期間中であっても、ノベルティがなくなり次第終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

l マストバイキャンペーン

Shibuya Sakura Stage内対象店舗にて2,000円（税込）購入ごとにステッカー（全2種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

・特典配布場所：Shibuya Sakura Stage 3F BLOOM GATE

特典ステッカー

※ノベルティは数に限りがございます。イベント期間中であっても、ノベルティがなくなり次第終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ノベルティはランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。

※イベント物販での購入は、本キャンペーンにおけるノベルティの対象外となります。

※レシートの合算は不可となります。

※いずれの対象店舗もご利用当日のレシートが有効となります。

※対象店舗など詳細は特設サイトをご確認ください。

l コラボメニュー

3種類のコラボドリンクを展開いたします。

コラボメニュー1品ご注文ごとに、コースター（全5種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

・販売場所：Shibuya Sakura Stage 3F BLOOM GATE

・販売時間：11:00～20:00

※混雑状況により、整理券配布の実施及び購入制限を設けさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※ノベルティはランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。

※ノベルティは数に限りがございます。イベント期間中であっても、ノベルティがなくなり次第終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■「初音ミク」とは？ https://piapro.net/

歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェアとして、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に開発。大勢のクリエイターが『初音ミク』で作った音楽をインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなり、今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍している。

■「桜ミク」とは？

春をイメージした装いで、桜とさくらんぼをモチーフにした季節感あふれるデザインの初音ミクが「桜ミク」です。

2019年よりKEIさんに描き下ろして頂いた「桜ミク」の公式メインビジュアルがお披露目され、各所で桜ミクアイテムの展開がスタートしました。

【権利表記】

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

l 会社概要

■イーディスについて

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。

最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。

大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。

社名：株式会社イーディス

代表者 ：代表取締役 森 俊平

所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13

事業：IPを活用したイベント事業・グッズ事業

■「EDITH ONLINE」について

https://edith-online.com/

自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。

期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。

■「E-DINER」について

【池袋本店】

所在地：ソシアルビル１F

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1

イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。

※展開内容はコンテンツによって異なります。

■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について

所在地：HEP FIVE内 6階

住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15

イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。

E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしている

グッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。

主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売している

オリジナルグッズを取り扱い中。

店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、

皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。