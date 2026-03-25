エコスタイル浜松入野店、体験型「リメイクワークショップ」を開催

株式会社スタンディングポイント

株式会社スタンディングポイント（本社：東京都目黒区、代表取締役：若森 寛）が運営するユーズドセレクトショップ「エコスタイル浜松入野店」は、2026年3月21日（土）、体験型イベント「リメイクワークショップ」を開催しました。

本イベントでは、リユース品を活用しながら“モノを活かす楽しさ”を体験できる機会として、多くの参加者にご好評をいただきました。

「その一着に、もう一度愛着を」-リメイク体験イベントを開催

本イベントは、「少し汚れてしまったけれど捨てるにはもったいない洋服」をテーマに、リユースアイテムを活用したアップサイクル体験として企画されました。

参加者は、店内のリユース商品や素材を活用しながら、自分だけの一着を制作。ファッションを“消費するもの”から“育てるもの”へと捉え直す機会となりました。

体験内容

当日は以下の3ステップでリメイク体験を実施しました。

１. 土台となる洋服を選ぶ

約30点のベースアイテムの中から、好みの一着を選択

※当日購入した洋服の使用も可能

２. パーツで飾る

ボタン・レース・刺繍糸など豊富な素材から自由に装飾

３. 切る・貼る・縫うで自由に制作

布用ボンドを使用し、初心者でも安心して制作可能

参加者同士の交流も生まれる温かな空間に

イベント当日は、参加者同士で自然と会話が生まれ、和やかな雰囲気の中で制作が進行しました。

お子様連れの参加者にも配慮したレイアウトを設計し、幅広い層に楽しんでいただける空間づくりを実現しました。

完成後は、参加者全員が「自分だけの一着」を手に、笑顔で帰られる姿が印象的でした。

■ スタッフコメント

「お客様が店内のボタンやレースを楽しそうに選びながら、思い思いに古着をアレンジされている姿がとても印象的でした。針を使わずボンドで制作できる点も好評で、全員がオリジナルの一着を完成させることができました。」

「今回のイベントを通じて、“モノを活かす楽しさ”や“服への愛着”を直接感じていただけたと同時に、私たち自身もお客様と一緒に循環の価値を体感する貴重な機会となりました。」

リユースの価値を体験として提供

エコスタイルでは、買取・販売にとどまらず、「モノを大切にする文化」や「循環型社会の価値」を体験として提供する取り組みを推進しています。

今回のリメイクワークショップは、

- リユースの価値を体感する- 服への愛着を再発見する- 地域コミュニティの交流を生む

といった複数の価値を持つ取り組みとなりました。

今後も、エコスタイルではこうした体験型イベントを通じて、リユースの魅力を広く発信してまいります。

店舗情報

エコスタイル浜松入野店

静岡県浜松市中央区入野町862-1

営業時間：10:00～20:00

【会社概要】

会社名：株式会社スタンディングポイント

代表取締役：若森 寛

所在地：東京都目黒区上目黒3-6-18 TYビル5F

事業内容：ブランド品・洋服・バッグ・時計・ジュエリー等のリユース事業

公式サイト：https://www.style-eco.com/

【お問い合わせ先】

エコスタイル 総合窓口

TEL：0120-991-223