【MLB開幕2026】大谷翔平・山本由伸の公式商品を展開

株式会社JAMSHOPPING公式タオル、Tシャツ、キャップ、ゴルフカバー

株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のエンターテインメント公式グッズストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、2026年MLB開幕に合わせた特別企画「MLB開幕記念キャンペーン」を開始いたします。

本キャンペーンでは、大谷翔平選手、山本由伸選手を中心としたMLB公式グッズに加え、ドジャース関連の最新商品や、MVP記念アイテム、MLB選手会公式ライセンスブランド「RotoWear（ロトウェア）」による特別デザイン商品など、今シーズン注目のラインナップを一挙展開いたします。

また期間中は、税込8,000円以上お買い上げのお客様に、野球バット型ボールペン（全4種・ランダム）をもれなくプレゼントいたします。

■主な展開商品

・NIKE 2025 ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝 ネーム＆ナンバーTシャツ

（大谷翔平／山本由伸）

大谷翔平 NIKE 2025 ロサンゼルス・ドジャース / ワールドシリーズ 優勝 ネームアンドナンバー Tシャツ山本由伸 NIKE 2025 ロサンゼルス・ドジャース / ワールドシリーズ 優勝 ネームアンドナンバー Tシャツ

・大谷翔平 Fanatics ロサンゼルス・ドジャース 2025年ナショナルリーグ MVP 受賞記念 ネームアンドナンバー Tシャツ

大谷翔平 Fanatics ロサンゼルス・ドジャース 2025年ナショナルリーグ MVP 受賞記念 ネームアンドナンバー Tシャツ大谷翔平 Fanatics ロサンゼルス・ドジャース 2025年ナショナルリーグ MVP 受賞記念 Tシャツ

・MLB 公式タオル

（大谷翔平／山本由伸）

大谷翔平 Los Angeles Dodgers Spectra Beach Towel 30inc x 60inc タオル大谷翔平 Los Angeles Dodgers Cooling Towel 12inc x 30inc タオル山本由伸 Los Angeles Dodgers Spectra Beach Towel 30inc x 60inc タオル

・MLB 公式コレクタースタンド

（大谷翔平／山本由伸）

大谷翔平 Los Angeles Dodgers 3D コレクタースタンド山本由伸 Los Angeles Dodgers 3D コレクタースタンド

・MLB公式キャップ（New Era）

ロサンゼルスドジャース 9FIFTY LOSDOD / NEW ERA（ブランド） キャップロサンゼルスドジャース 59FIFTY Driver Headcover LOSDOD / NEW ERA（ブランド） ゴルフロサンゼルスドジャース Cap Keyholder 59FIFTY LOSDOD / NEW ERA（ブランド） キーホルダー

・MVP、チャンピオン記念モデル／限定デザイン商品

ロサンゼルスドジャース 2025 MLB World Series Multi Champ Burst Cooling Towel クーリングタオルロサンゼルスドジャース 2024 World Series Champions Thematic Bear Plush ぬいぐるみロサンゼルスドジャース 2024 World Series Champions Tシャツロサンゼルスドジャース 2024 World Series Champions 6-Inch ボール型ぬいぐるみ

・RotoWear（ブランド／MLB選手会公式ライセンス）デザインTシャツ

山本由伸 2025 ワールドシリーズMVP記念 Victory Roar（世界一の雄叫び）/ RotoWear（ブランド）Tシャツ大谷翔平 The Skincare Swipe / RotoWear（ブランド）Tシャツ山本由伸 Losing Isn’t An Option / RotoWear（ブランド）Tシャツ

・MLB選手会公式ライセンスデザインTシャツ

MVPスラッガー対決｜OHTANI × JUDGE 日本独自デザイン限定モデルTシャツロサンゼルスドジャース BACK TO BACK WORLD CHAMPIONS 連覇記念Tシャツ大谷翔平 ACE OF DIAMONDS / 2025 ピッチャー復活記念 Tシャツ佐々木朗希 Number 11 / ColorBlock Tシャツ鈴木誠也 BATTING FORM Tシャツラーズヌートバー BATTING FORM Tシャツ

・限定アイテムも多数取り揃えています。

■キャンペーン概要

山本由伸 LOS ANGELES DODGERS 27INCH SHIRT MONKEY / 2 SIDED ぬいぐるみ山本由伸 LOS ANGELES DODGERS ACTION BACKPACK大谷翔平 50/50 CLUB 2025 10inch PLUSH UNIFORM DUCK ぬいぐるみKISS Los Angeles Dodgers Dressed to Kill Tシャツ

キャンペーン名：PGS MLB開幕記念キャンペーン

開始日：2026年3月26日（水）

特設サイト：https://www.pgs.ne.jp/pages/pgs-sho-time(https://www.pgs.ne.jp/pages/pgs-sho-time)

対象ストア：PGS（https://www.pgs.ne.jp(https://www.pgs.ne.jp)）

▼特典内容

MLB関連商品を税込8,000円以上ご購入で、野球バット型ボールペン（全4種・ランダム）をもれなくプレゼント

■PGSについて

PGSは、スポーツ・音楽・映画・ドラマ・アニメなど、世界中の公式ライセンス商品を取り扱う日本最大級のエンターテインメント公式グッズストアです。

約3万点以上の商品を取り扱い、国内外のファンへ公式商品を届けています。

■公式SNS

PGS Sports X：https://x.com/X_PgsSports

PGS Sports Instagram：https://www.instagram.com/pgs_sports/

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