プロeスポーツチーム「REIGNITE」が3月28日（土）に『REIGNITE CUP APAC vol.2』を開催いたします。

株式会社コアテック

株式会社コアテック（本社：東京都目黒区）が運営するグローバルeスポーツチーム「REIGNITE」は、「APEX LEGENDS」の大規模大会『REIGNITE CUP APAC vol.2』を3月28日（土）に開催いたします。

『REIGNITE CUP』とは、REIGNITEが主催する「視聴者」「選手」「ストリーマー」のための祭典です。

第9回となる『REIGNITE CUP』は、大好評で幕を閉じた第8回『REIGNITE CUP#8 APAC』と同様の形式で開催。

日本チームが集うAPAC North地域に加え、APAC South地域からも強豪チームが集結し、公式大会の開幕を前に、真剣勝負の面白さを感じていただける大会としてお送りいたします。

ルールは世界大会決勝と同様のマッチポイント形式を採用。

大会はREIGNITEの公式YouTubeチャンネルにて配信予定です。

ぜひ豪華チームが集結する真剣勝負をお楽しみください。

REIGNITE 公式YouTube

https://www.youtube.com/@reigniteesports8335

大会特設ページ

https://reignite.jp/reignite-cup-apac-vol-2/

【これまでに開催したREIGNITE CUP】

2021年7月3日（土）REIGNITE CUP #1(https://www.youtube.com/live/04_oyVUBe3A?feature=shared)

2021年9月18日（土）REIGNITE CUP #2(https://www.youtube.com/live/SpskAHQ62OU?feature=shared)

2021年11月23日（火）REIGNITE CUP #3(https://www.youtube.com/live/QJTiNbyKuaE?feature=shared)

2022年2月5日（土）REIGNITE CUP #4~VS MONSTERS For Million Prize~(https://www.youtube.com/live/V8DCsK1HGs8?feature=shared)

2023年8月6日（日）REIGNITE CUP #5~Apex Legends大運動会~(https://www.youtube.com/live/zn5bmy-hWPk?feature=shared)

2023年12月23日（土）REIGNITE CUP FEATURING FORTNITE(https://www.youtube.com/live/npGB67vlqO8?feature=shared)

2024年3月23日（土）REIGNITE CUP #6 プロゲーマー大運動会 supported by 日南町(https://www.youtube.com/live/nP5xhCxw-_o?feature=shared)

2024年9月23日（月・祝）REIGNITE CUP#7 ～ APEX LEGENDS 秋の大運動会 ～(https://www.youtube.com/live/Aku4bva_ScY?feature=shared)

2025年8月24日（日）REIGNITE CUP #8 APAC(https://www.youtube.com/live/r43sjuYlOHA?si=NzGZudb-q82Y14Pl)

【概要】

イベント名：REIGNITE CUP APAC vol.2

開催日時：3月28日（土）14:30～

ゲームタイトル：Apex Legends

大会ルール：マッチポイント形式

出演者※敬称略

実況：原口 大輝(https://x.com/daiki118012)

解説：Dizzy(https://x.com/DizzyMizLizyy)

主催：株式会社コアテック

REIGNITE 公式YouTube

https://www.youtube.com/@reigniteesports8335

大会特設ページ

https://reignite.jp/reignite-cup-apac-vol-2/

【出場チーム】

REIGNITE

SYRALE

Gen.G

NOEZ FOXX

VKGAMING

ENTER FORCE.36

ZETADIVISION

REJECT

RRQ

SBI e-Sports

Meteor

UNLIMIT

RIDDLE

LawsonTicketXone

Outside

KINOTROPE gaming

GROWGaming

DOGRED

FENNEL

BlackSheeps

【Apex Legendsについて】

大手コンピュータゲーム販売企業『Electronic Arts（EA）』が運営するゲームです。2019年にリリースし、総プレイヤー数1億人を突破しています。

様々なアビリティを持ったレジェンドと呼ばれるキャラクターを操作し、 20組(3人1組・計60名)の中から1組の勝者を決めるバトルロイヤルシューティングゲームです。

賞金総額が3億円を超えるEAが主催する公式大会『Apex Legends Global Series』を筆頭に、コミュニティ大会も多く開催されています。

【REIGNITEについて】

新たなチームのコンセプトを「Global Japanese esports team」＝「世界に通用する日本のesportsチーム」と定め、日本で生まれたesportsチームとしての誇りを胸に、「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして、国内外から愛されるチームを目指し様々なビジョンを展開しています。

esports事業：Apex Legends、ポケモンユナイト、e-Motorsports、PUBG MOBILE、VALORANT「REIGNITE FOXX」

【スポンサー企業様募集】

REIGNITEはスポンサーとしてチームをご支援いただける企業様を募集しております。

チームの活動や理念に共感していただき、eスポーツの舞台で共に歩んでいただける企業様と、勝利の喜びを分かち合いながら、双方の事業にとってプラスとなる「パートナー」としての関係性を構築していきたいと考えております。

ご興味をお持ちいただけた企業様は、ぜひお気軽にHPからお問い合わせください。

REIGNITE お問い合わせフォーム : https://reignite.jp/contact/

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