ROYAL FLASHが exclusive item ″TALKING ABOUT THE ABSTRACTION” を3月28日リリース！
(株)TSIホールディングス（東京都港区赤坂 代表取締役社長CEO 下地 毅）が展開するセレクトショップ「ROYAL FLASH(ロイヤルフラッシュ)」より、転写プリントのパイオニアでもある「TATA」の「ROYAL FLASH」別注アイテム3型が2026年3月28日（土）にリリースされます。
・EX SK JACKET
50年代のスーベニアジャケットを転写で表現。
特徴的な手作業での刺繍を鮮明にプリントする為、グラフィック上で、刺繍糸一本一本を画像で処理しリアルさを追求。素材はVINTAGEのサテンスカジャンよりも厚みの薄い物を採用。シルエットはVINTAGEにはないゆとりのあるサイズ感とドレープの効いたデザインが現代のシーンにマッチしたアイテムとなっています。
\73,700(税込)
size: M. L. XL
color: BLACK, BLUE
・EX FLARE DENIM
70年代のPUNK KIDSから着想を得たカスタムデザインをモチーフに表現したBLEACH VINTAGE FLARE DENIM。シルエットは60年代をイメージしたフレアシルエット。
素材は昨シーズンの別注で好評を頂いていた極薄のサテン生地を採用。
チェーンや安全ピンなどのPUNKなハードデザインとは反したドレープ感が新しい感覚の１本。
\41,800(税込)
size: S. M. L
・EX BAGGY SHORTS
90年代のDOUBLE KNEE PANTSを同じくする年代のスケーターから着想した1本。
シルエットは昨今熱を帯びているバギーシルエット。腰回りはモンスターチャーム、チェーンのディテールで遊び心あふれるデザインに。
素材はFLAR DENIM同様の極薄サテン生地を採用。これから訪れる真夏の暑いシーズンにも快適に着用頂けるアイテムとなっています。
\35,750(税込)
size: S. M. L
color: BLACK. INDIGO
【発売日・販売店舗】2026年3月28日(土)～
ROYAL FLASH各店舗およびROYAL FLASH ONLINE SHOP
https://mix.tokyo/pages/royalflash
ROYAL FLASH/ロイヤルフラッシュ】
世界各国のインポートブランドと質の高いオリジナルブランドとのMIXスタイルを提案するROYAL FLASH。“インターナショナル・セレブリティ”をコンセプトにセレクトされた服は、大人でなければ着こなせない手ごわさです。ロックテイストなライフスタイルを独自のスタンスでプロデュースしている。
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