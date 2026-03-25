ROYAL FLASHが exclusive item ″TALKING ABOUT THE ABSTRACTION” を3月28日リリース！

株式会社TSIホールディングス

(株)TSIホールディングス（東京都港区赤坂 代表取締役社長CEO 下地 毅）が展開するセレクトショップ「ROYAL FLASH(ロイヤルフラッシュ)」より、転写プリントのパイオニアでもある「TATA」の「ROYAL FLASH」別注アイテム3型が2026年3月28日（土）にリリースされます。

・EX SK JACKET

50年代のスーベニアジャケットを転写で表現。

特徴的な手作業での刺繍を鮮明にプリントする為、グラフィック上で、刺繍糸一本一本を画像で処理しリアルさを追求。素材はVINTAGEのサテンスカジャンよりも厚みの薄い物を採用。シルエットはVINTAGEにはないゆとりのあるサイズ感とドレープの効いたデザインが現代のシーンにマッチしたアイテムとなっています。

\73,700(税込)

size: M. L. XL

color: BLACK, BLUE

・EX FLARE DENIM

70年代のPUNK KIDSから着想を得たカスタムデザインをモチーフに表現したBLEACH VINTAGE FLARE DENIM。シルエットは60年代をイメージしたフレアシルエット。

素材は昨シーズンの別注で好評を頂いていた極薄のサテン生地を採用。

チェーンや安全ピンなどのPUNKなハードデザインとは反したドレープ感が新しい感覚の１本。

\41,800(税込)

size: S. M. L

・EX BAGGY SHORTS

90年代のDOUBLE KNEE PANTSを同じくする年代のスケーターから着想した1本。

シルエットは昨今熱を帯びているバギーシルエット。腰回りはモンスターチャーム、チェーンのディテールで遊び心あふれるデザインに。

素材はFLAR DENIM同様の極薄サテン生地を採用。これから訪れる真夏の暑いシーズンにも快適に着用頂けるアイテムとなっています。

\35,750(税込)

size: S. M. L

color: BLACK. INDIGO

【発売日・販売店舗】2026年3月28日(土)～

ROYAL FLASH各店舗およびROYAL FLASH ONLINE SHOP

https://mix.tokyo/pages/royalflash

ROYAL FLASH/ロイヤルフラッシュ】

世界各国のインポートブランドと質の高いオリジナルブランドとのMIXスタイルを提案するROYAL FLASH。“インターナショナル・セレブリティ”をコンセプトにセレクトされた服は、大人でなければ着こなせない手ごわさです。ロックテイストなライフスタイルを独自のスタンスでプロデュースしている。

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