『ファイナルファンタジーXIV スターターパック』40%OFFセール実施中！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックスが開発・運営するオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV（以下、FFXIV）』は、『ファイナルファンタジーXIV スターターパック』を40%OFFでお買い求めいただけるセールを実施しています。

『ファイナルファンタジーXIV スターターパック』が40%OFF！

お得なこの機会に冒険をはじめよう！

セール期間中、これから冒険を始める方におすすめの『ファイナルファンタジーXIV スターターパック』が40%OFFでお買い求めいただけます。現在フリートライアルで冒険中の方も、スターターパックを購入し製品版へ移行することで、コミュニケーション機能や所持ギル30万上限などの制限を解除してプレイできるようになります。ぜひこの機会にお買い求めのうえ、今まで以上に冒険をお楽しみください！

■セール期間

2026年3月25日（水） ～ 2026年4月8日（水）

※Xbox Series X|S版は2026年4月1日（水）19:00頃まで

■対象ストア／対象プラットフォーム

・ ファイナルファンタジーXIV: モグステーション（Windows(R)版、Mac版）

・ スクウェア・エニックス e-STORE（Windows(R)版、Mac版）

・ PlayStation(R) Store（PlayStation(R)5版、PlayStation(R)4版）

・ Amazon.co.jp（Windows(R)版）

・ Microsoft Store（Xbox Series X|S版）

■対象商品

『ファイナルファンタジーXIV スターターパック』

手軽に『ファイナルファンタジーXIV』を始めたい方にお勧めのパッケージです。

本製品には『ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア』及び、拡張パッケージ『蒼天のイシュガルド』『紅蓮のリベレーター』をプレイできる権利が付属されています。

※セールの開始時刻 及び 終了時刻は、各販売サイトの都合により異なります。

※本セールは予告なく終了することがあります。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※『ファイナルファンタジーXIV スターターパック』には、30日間の無料期間が付属しています。

※30日間の無料期間以降にプレイを継続される場合には、別途サービス利用料金が必要です。

※30日の無料期間が利用できるのは1サービスアカウントにつき1プラットフォームあたり1回のみです。すでにご利用中のサービスアカウントに同一プラットフォームの権利を追加しても、30日間の無料期間が有効になることはありません。

※Xbox Series X|S版で製品版をプレイする場合は、オンラインマルチプレイ用に Microsoft の Xbox Game Pass Essential、Xbox Game Pass Premium、または Xbox Game Pass Ultimate のいずれかに加入している必要があります。

セールの詳細は以下よりご確認ください。

「セール特設サイト」

https://sqex.to/SFbSW(https://sqex.to/SFbSW)

主人公はあなた！ひとりでも、みんなでも、自由な冒険へ出かけよう！

『FFXIV』はひとりでも、みんなでも冒険を楽しめるRPGです。

ストーリーに没頭したい時はNPCとダンジョンに挑戦でき、世界中の仲間と強敵に挑みたい時はパーティを自動でマッチングできる機能があります。また、ストーリーやバトルだけでなく、釣りをしたり、仲間とおしゃれを楽しんだり、本格的なオンライン麻雀に明け暮れたり――― 楽しみ方は無限大です！

今後とも、『FFXIV』をよろしくお願いいたします。

ファイナルファンタジーXIV（FF14）について

『ファイナルファンタジーXIV』は広大な世界を舞台に、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるRPGです。この世界には、あなた自身が主人公となり、世界を救う重厚なストーリー体験が待ち受けています。もちろん、謎に満ちた多数のダンジョン、白熱する多様なボスバトル、さらに、ひとりでのんびり釣りをしたり、仲間と一緒に冒険したりと、楽しみ方は無限大です。

RPG3本分のストーリーが無料の「フリートライアル」もあり、まずは多くの冒険者たちが集うこの世界を体験するだけでも、感動や驚きが待っているはず。あなただけの冒険へ旅立ちましょう！

【ファイナルファンタジーXIV公式サイト】

● 「ファイナルファンタジーXIV」プロモーションサイト https://sqex.to/oRZf0

● 今すぐ無料の冒険へ！「ファイナルファンタジーXIV フリートライアル」 https://sqex.to/0excD

● 最新拡張パッケージ 「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」 https://sqex.to/dg0nn

【商品概要】

タイトル：ファイナルファンタジーXIV（ファイナルファンタジー14）

ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）

プラットフォーム：PlayStation(R)5｜PlayStation(R)4｜Xbox Series X|S｜Windows(R)｜Mac｜Steam(R)

権利表記：(C) SQUARE ENIX LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO