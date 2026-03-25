その手に、神を喰らう力を。『GOD EATER』× 西出ケンゴロー氏コラボグッズ受注開始！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年3月25日（水）、大人気アクションゲーム『GOD EATER』シリーズより、ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズが発売決定！！今回はソーマ、アリサ、ジュリウス、シエルの4名が登場！

西出ケンゴロー氏による描き下ろしイラストは、キャラクターそれぞれの意思を宿した表情はもちろん、その手にする「神機」の細部まで緻密に描かれています。

大型の神機を構えたダイナミックなシルエットを活かした、スタイリッシュなデザインワークをお楽しみください！

【商品一覧】

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全4種 各\2,300（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル

【サイズ】

ソーマ・シックザール：約11.2cm×11.6cm

アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約9.2cm×10.7cm

ジュリウス・ヴィスコンティ：約11.6cm×11.8cm

シエル・アランソン：約11.2cm×10.5cm

■アクリルキーホルダー 全4種 各\1,400（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル、亜鉛合金

【サイズ】

ソーマ・シックザール：約4.9cm×7cm

アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約4.9cm×7cm

ジュリウス・ヴィスコンティ：約4.9cm×7cm

シエル・アランソン：約4.9cm×7cm

■缶バッジ 全4種 各\700（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ブリキ、紙

【サイズ】

ソーマ・シックザール：約5.7cm

アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約5.7cm

ジュリウス・ヴィスコンティ：約5.7cm

シエル・アランソン：約5.7cm

■ステッカー 全4種 各\700（税込）

※画像はイメージです

【素材】

合成紙

【サイズ】

ソーマ・シックザール：約7cm×7cm

アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約7cm×7cm

ジュリウス・ヴィスコンティ：約7cm×7cm

シエル・アランソン：約7cm×7cm

■タペストリー 全4種 各\5,000（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

ソーマ・シックザール：約51.5cm×72.8cm

アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約51.5cm×72.8cm

ジュリウス・ヴィスコンティ：約51.5cm×72.8cm

シエル・アランソン：約51.5cm×72.8cm

■Tシャツ 全4種 各\5,500（税込）

※画像はイメージです

【素材】

綿

【サイズ】

全柄共通

M：約 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm

L：約身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm

XL：約身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm

■パーカー 全4種 各\9,900（税込）

※画像はイメージです

【素材】

綿、ポリエステル

【サイズ】

全柄共通

M：約 身丈67cm/身巾50cm/肩巾44cm/袖丈62cm

L：約 身丈70cm/身巾53cm/肩巾47cm/袖丈63cm

XL：約 身丈73cm/身巾56cm/肩巾50cm/袖丈63cm

【受注期間】

2026年3月25日（水）18：00～2026年4月12日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22293/

【関連リンク】

▼『GOD EATER』シリーズ公式X

https://x.com/project_ge

▼『GOD EATER』シリーズ公式サイト

https://www.godeater.jp/

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

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■オンラインストア

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