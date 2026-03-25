その手に、神を喰らう力を。『GOD EATER』× 西出ケンゴロー氏コラボグッズ受注開始！
2026年3月25日（水）、大人気アクションゲーム『GOD EATER』シリーズより、ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズが発売決定！！今回はソーマ、アリサ、ジュリウス、シエルの4名が登場！
西出ケンゴロー氏による描き下ろしイラストは、キャラクターそれぞれの意思を宿した表情はもちろん、その手にする「神機」の細部まで緻密に描かれています。
大型の神機を構えたダイナミックなシルエットを活かした、スタイリッシュなデザインワークをお楽しみください！
【商品一覧】
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全4種 各\2,300（税込）
※画像はイメージです
【素材】
アクリル
【サイズ】
ソーマ・シックザール：約11.2cm×11.6cm
アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約9.2cm×10.7cm
ジュリウス・ヴィスコンティ：約11.6cm×11.8cm
シエル・アランソン：約11.2cm×10.5cm
■アクリルキーホルダー 全4種 各\1,400（税込）
※画像はイメージです
【素材】
アクリル、亜鉛合金
【サイズ】
ソーマ・シックザール：約4.9cm×7cm
アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約4.9cm×7cm
ジュリウス・ヴィスコンティ：約4.9cm×7cm
シエル・アランソン：約4.9cm×7cm
■缶バッジ 全4種 各\700（税込）
※画像はイメージです
【素材】
ブリキ、紙
【サイズ】
ソーマ・シックザール：約5.7cm
アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約5.7cm
ジュリウス・ヴィスコンティ：約5.7cm
シエル・アランソン：約5.7cm
■ステッカー 全4種 各\700（税込）
※画像はイメージです
【素材】
合成紙
【サイズ】
ソーマ・シックザール：約7cm×7cm
アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約7cm×7cm
ジュリウス・ヴィスコンティ：約7cm×7cm
シエル・アランソン：約7cm×7cm
■タペストリー 全4種 各\5,000（税込）
※画像はイメージです
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
ソーマ・シックザール：約51.5cm×72.8cm
アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約51.5cm×72.8cm
ジュリウス・ヴィスコンティ：約51.5cm×72.8cm
シエル・アランソン：約51.5cm×72.8cm
■Tシャツ 全4種 各\5,500（税込）
※画像はイメージです
【素材】
綿
【サイズ】
全柄共通
M：約 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm
L：約身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm
XL：約身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm
■パーカー 全4種 各\9,900（税込）
※画像はイメージです
【素材】
綿、ポリエステル
【サイズ】
全柄共通
M：約 身丈67cm/身巾50cm/肩巾44cm/袖丈62cm
L：約 身丈70cm/身巾53cm/肩巾47cm/袖丈63cm
XL：約 身丈73cm/身巾56cm/肩巾50cm/袖丈63cm
【受注期間】
2026年3月25日（水）18：00～2026年4月12日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年5月下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22293/
【関連リンク】
▼『GOD EATER』シリーズ公式X
https://x.com/project_ge
▼『GOD EATER』シリーズ公式サイト
https://www.godeater.jp/
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
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