その手に、神を喰らう力を。『GOD EATER』× 西出ケンゴロー氏コラボグッズ受注開始！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


2026年3月25日（水）、大人気アクションゲーム『GOD EATER』シリーズより、ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズが発売決定！！今回はソーマ、アリサ、ジュリウス、シエルの4名が登場！


西出ケンゴロー氏による描き下ろしイラストは、キャラクターそれぞれの意思を宿した表情はもちろん、その手にする「神機」の細部まで緻密に描かれています。


大型の神機を構えたダイナミックなシルエットを活かした、スタイリッシュなデザインワークをお楽しみください！


【商品一覧】





【商品詳細】



■アクリルフィギュア　全4種　各\2,300（税込）



※画像はイメージです

【素材】


アクリル


【サイズ】


ソーマ・シックザール：約11.2cm×11.6cm


アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約9.2cm×10.7cm


ジュリウス・ヴィスコンティ：約11.6cm×11.8cm


シエル・アランソン：約11.2cm×10.5cm



■アクリルキーホルダー　全4種　各\1,400（税込）



※画像はイメージです

【素材】


アクリル、亜鉛合金


【サイズ】


ソーマ・シックザール：約4.9cm×7cm


アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約4.9cm×7cm


ジュリウス・ヴィスコンティ：約4.9cm×7cm


シエル・アランソン：約4.9cm×7cm



■缶バッジ　全4種　各\700（税込）



※画像はイメージです

【素材】


ブリキ、紙


【サイズ】


ソーマ・シックザール：約5.7cm


アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約5.7cm


ジュリウス・ヴィスコンティ：約5.7cm


シエル・アランソン：約5.7cm



■ステッカー　全4種　各\700（税込）



※画像はイメージです

【素材】


合成紙


【サイズ】


ソーマ・シックザール：約7cm×7cm


アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約7cm×7cm


ジュリウス・ヴィスコンティ：約7cm×7cm


シエル・アランソン：約7cm×7cm



■タペストリー　全4種　各\5,000（税込）



※画像はイメージです

【素材】


ポリエステル


【サイズ】


ソーマ・シックザール：約51.5cm×72.8cm


アリサ・イリーニチナ・アミエーラ：約51.5cm×72.8cm


ジュリウス・ヴィスコンティ：約51.5cm×72.8cm


シエル・アランソン：約51.5cm×72.8cm



■Tシャツ　全4種　各\5,500（税込）



※画像はイメージです

【素材】


綿


【サイズ】


全柄共通


M：約 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm


L：約身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm


XL：約身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm



■パーカー　全4種　各\9,900（税込）



※画像はイメージです

【素材】


綿、ポリエステル


【サイズ】


全柄共通


M：約 身丈67cm/身巾50cm/肩巾44cm/袖丈62cm


L：約 身丈70cm/身巾53cm/肩巾47cm/袖丈63cm


XL：約 身丈73cm/身巾56cm/肩巾50cm/袖丈63cm


【受注期間】



2026年3月25日（水）18：00～2026年4月12日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～2026年5月下旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22293/


【関連リンク】



▼『GOD EATER』シリーズ公式X


https://x.com/project_ge


▼『GOD EATER』シリーズ公式サイト


https://www.godeater.jp/



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