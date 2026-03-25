不動産鑑定士 在学中合格→日本不動産研究所 就職までのリアルを公開　勉強スケジュール・就活との両立・内定のリアルを語るオンラインイベントを3月28日開催

TAC株式会社

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kantei/kantei_webinar3.html

資格の学校TAC不動産鑑定士講座を展開するTAC株式会社（東京都千代田区）は、不動産鑑定士のキャリアに興味のある方を対象としたオンラインイベント「ぶっちゃけ鑑定士キャリアのすべて-第2弾-在学中合格→日本不動産研究所へ ～勉強スケジュール・就活との両立・内定のリアルまで～」を2026年3月28日（土）14:00より開催いたします。

本イベントでは、在学中に不動産鑑定士試験に合格し、国内大手鑑定事務所である日本不動産研究所に就職した新川 華秋氏（一般財団法人 日本不動産研究所）をゲストに迎え、論文式試験合格から就職までのリアルな流れについてお話しいただきます。

■在学中合格者のリアルな体験を公開

これから不動産鑑定士を目指す学生および当該キャリアに興味のある方にとって、自身の将来像をシミュレーションできる機会となっています。

本イベントでは、本人の実体験をもとに

・在学中の学習スケジュール

・就職活動の開始時期

・勉強と就職活動の両立方法

・内定までのリアルな流れ

・今後のキャリアプラン

などについて、具体的に解説します。

イベントは、TAC不動産鑑定士講師の高木 亮太朗講師による司会進行のもと、インタビュー形式で実施します。

また、イベント後半には質疑応答の時間も設けており、参加者からの質問にもお答えいただく予定です。

不動産鑑定士というキャリアに興味のある学生、転職をお考えの方にとって、業界のリアルを知ることができる機会となっています。簡単な予約制ですので、下記URLから詳細をご確認のうえ、ご予約ください。

▼ご予約はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kantei/kantei_webinar3.html

セミナー概要

ぶっちゃけ鑑定士キャリアのすべて-第2弾-

在学中合格→日本不動産研究所へ ～勉強スケジュール・就活との両立・内定のリアルまで～

日 時：2026年3月28日（土）14:00～

登壇者：新川 華秋（一般財団法人 日本不動産研究所）

司会者：高木 亮太朗 講師（TAC不動産鑑定士講師）

資格の学校TACについて

資格の学校TACは、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、宅建士など、さまざまな資格試験の受験指導を行う総合資格予備校です。質の高い教材と経験豊富な講師陣により、多くの受験生が夢の実現を果たしています。TACは、資格取得を目指すすべての方に最高の学習環境を提供し、未来への一歩をサポートします。

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

所在地：東京都千代田区神田三崎町３丁目２番18号

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html