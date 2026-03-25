ジェーン・バーキンやサガンと親交を深めた著者だから知り得た、本物の知性とセンスのまとい方『おしゃれなマナー AtoZ　パリで暮らして知ったミューズたちの素顔』村上香住子著　発売

株式会社ＣＥメディアハウス

株式会社CEメディアハウスは、パリのファッション界のセレブと親交が深かった村上香住子氏が綴るエッセイ集『おしゃれなマナー AtoZ パリで暮らして知ったミューズたちの素顔(https://www.amazon.co.jp/dp/4484221527)』を、2026年3月30日(月)に出版いたします。

バーキン、サガン、サンローランなど、本物のパリセレブとの知られざるエピソードと、目の当たりにした本物のマナーの数々を紹介。

80年代からマガジンハウスやフィガロジャポンのパリ支局長として多くのセレブの生の声を聞いた村上氏が、当時の様子をAtoZのキーワードで綴る、パリの人々の素顔。

時差ぼけの時にジェーン・バーキンが淹れてくれたハーブティーのことや、ボルヘス夫人と旅をしたこと。シャルロット・ゲンズブールにいちご大福の美味しさを教えたことなど。

当時の様子が瑞々しく回想されたエピソードには、本物の知性とユーモア、そしてエレガンスを取り入れるためのエッセンスが散りばめられています。

パリセレブたちの飾らない美しさ。どんなハイブランドよりも輝く心のエピソード。

花が枯れてきても捨てずに、

ブラウスやセーターの間に入れておくと、

いい香りが服につくのよ

―ジェーン・バーキン

ねえ、教えてくれる？

日本の人たちはどうして、

他人の年齢のことばかり聞くの？

私にはまったく理解できないのよ。

おかげで普段忘れていたことを思い出して、

気が滅入ってしまったわ

―フランソワーズ・サガン

だってね、結婚しなければいけない、

と考えると、義務になるから嫌なのよ。

自由にしている方が、新鮮でしょう？

―シャルロット・ゲンズブール

著者プロフィール

Photo_Yosuke Yajima

村上香住子 Kasumiko Murakami

翻訳家、作家、ジャーナリスト。訳書としてはアンリ・トロワイヤのロシア文豪伝三部作『ドストエフスキー伝』『ゴーゴリ伝』『チェーホフ伝』（すべて中央公論新社）を翻訳する。その他、ボリス・ヴィアンの『ぼくはくたばりたくない』（早川書房）など。1985年よりマガジンハウス、1996年より「フィガロジャポン」のパリ支局長に。20年間のパリ生活のエッセーやパリ文壇との交流記『反記憶』（幻冬舎）など多数。近著は2024年の『ジェーン・バーキンと娘たち』（白水社）。

コンテンツ紹介 A～Z

＜A＞accueille【おもてなし】age【年齢】amour【愛】＜B＞birkin【バーキン】bise【挨拶のキス】bonjour【ボンジュール】＜C＞cadeaux【贈りもの】cafe【カフェ】 carre【スカーフ】confort【心地よさ】coup de foudr【一目惚れ】＜D＞dandysme【女のダンディズム】＜E＞elegance 【エレガンス】＜F＞flatter【お世辞】fleur【花】＜G＞galanterie【女性へのマナー】gants【手袋】gateau【甘いお菓子】＜H＞histoire【歴史】 honnete【本音で】＜I＞internet【インターネット】＜J＞joie【よろこび】＜K＞kawaii 【カワイイ】 ＜L＞livre【本】logique【理屈好き】＜M＞maison【家】materiel 【素材 】 ＜N＞noblesse oblige【持てるものの義務】 noel【クリスマス】non!【ノン！】 nouveau【新しい】 ＜O＞obligation【義務】＜P＞parfum 【 香水 】 personnalite 【個性】＜Q＞qualification【資格や学歴】＜R＞robe【ドレス】＜S＞se deguiser【変装】＜T＞T-shirt【T シャツ】＜U＞une amie【女友達】unique【ユニーク】＜V＞vacances【ヴァカンス】＜W＞weekend【週末】＜X＞x【超エリート】xenophobe【外国人嫌い】＜Y＞yeux【目】＜Z＞zen【禅スタイル】

書誌情報

商品名：おしゃれなマナー AtoZ パリで暮らして知ったミューズたちの素顔

著者：村上香住子

定価：1980円

判型・ページ数：四六判・240P

ISBN:978-4-484-22152-6

発売日：2026年3月30日(月)

発行元：CEメディアハウス

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4484221527

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18554752

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