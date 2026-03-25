「FOUND」 SHUSAKU TAKAOKA SOLO EXHIBITION at URBAN RESEARCH KYOTO

株式会社アーバンリサーチ

2026年4月3日(金)より、URBAN RESEARCH KYOTOにて、世界的に注目を集めるコラージュアーティスト・高岡周策氏によるエキシビション「FOUND」を開催いたします。

名画やポップカルチャーを現代的な視点で再構築し、SNSを中心に世界中から支持を集める高岡周策氏の作品の展示・販売を行います。

迫力のF30号をはじめ、F20、F10から手元で愉しむB5サイズまで。

既成概念を鮮やかに裏切る、名画と現代が交錯する刺激的な作品群をお楽しみください。

※ 展示作品の販売価格および詳細につきましては、店舗スタッフまで直接お問い合わせください。

本展「FOUND」では、新しい作品を発表。本イベントのために制作された新作や人気作品をプリントした限定商品の販売も行います。

GIRL WITH A LOVE TEE

品番：UR26230-1011006

カラー：WHITE / BLACK

サイズ：M / L / XL / XXL

価格：8,400円 (税込)

THE WEDDING LADY TEE

品番：UR26230-1011007

カラー：WHITE / BLACK

サイズ：M / L / XL / XXL

価格：8,400円 (税込)

THE LAST SUPPER FOUND. TEE

品番：UR26230-1011008

カラー：WHITE / BLACK

サイズ：M / L / XL / XXL

価格：8,400円 (税込)

高岡氏は、ライフスタイルイベント「YES GOOD MARKET 2024」のメインビジュアルを担当したことでも記憶に新しい存在。

今回の展示では、その独自の感性がアーバンリサーチの空間と共鳴します。

SHUSAKU TAKAOKA SOLO EXHIBITION 「FOUND」

【開催日程】

2026年4月3日(金)～4月12日(日)

【開催店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

〒604-8082 京都府京都市中京区寺町通円福寺前町285

【営業時間】平日 12:00～20:00 / 土日祝 11:00～20:00

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

LAUNCH PARTY

イベント開催を記念してどなたさまもご参加いただけるローンチパーティ―を開催。

ローンチパーティーには高岡氏本人も在廊予定。

ケータリングには氏と親交の深い福岡の「Ollie」を迎え、ビールやクラフトジンなどバラエティ豊かなドリンクとピザをご用意しております。

【開催日時】

2026年4月3日(金) 18:00～20:00

【開催場所】

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/) 2階

※ 4月3日(金) 17:00～18:00はレセプション準備のため店舗2階をクローズいたします。

Catering

Ollie

福岡・警固に位置する、感度の高い大人が集う立ち呑み処。

クラフトビールやワイン、ジンなど豊富な酒と、お酒に合う独創的な料理が人気。

酒よし、飯よし、雰囲気よし。

ストリートカルチャーやアートとの親交も深く、人の温かさが自然と交わる、福岡の「今」を体現する社交場として注目を集めている。

Instagram @ ollie.tachinomi(https://www.instagram.com/ollie.tachinomi/)

高岡周策

グラフィックデザイナー、アーティスト。名画やアニメのキャラクターと現代の風景やファッションを融合させた、シュールで遊び心溢れるコラージュ作品をInstagramで発信。その卓越したセンスは国内外のストリート・ファッション界から高い注目を集めています。サカナクションやアパレルブランドとのコラボ、「YES GOOD MARKET 2024」のメインビジュアルを手掛けるなど、その活動はSNSの枠を超えています。アートディレクションからストリートカルチャーの最前線まで、ジャンルを横断しながらクリエイティブな表現を幅広く展開しています。

Instagram @ shusaku1977(https://www.instagram.com/shusaku1977/)