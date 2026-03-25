【全国初の組織誕生！】「好き」をまちの原動力に。○○推し課を新設します

福岡県北九州市（北九州市役所）『○○推し課』新設など、おもに９件の組織改正を実施

北九州市は、令和８年４月１日付 人事異動及び組織改正を発表しました。とくに、都市ブランド創造局に『○○推し課』（読み方：おしか）を新設します。

組織改正の概要

『○○推し課』新設

「推し活」は、「消費の動機」、「日々の生きがい」、「共感の連鎖」を生みだす原動力です。「好き」＝「推し」の熱量を都市の活力に変換することで、にぎわいと産業の創出に繋げ、北九州市の新たな価値創造を推進していきます。「好き」をまちの原動力として「稼げるまち」、「彩りあるまち」の実現を加速させるため、『〇〇推し課』を新設します。

北九州市と「推し活」について

北九州市では「北九州をポップカルチャーの聖地へ」を合言葉に、2014年、KPF（北九州ポップカルチャーフェスティバル）(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/29200100_00001.html)をスタートし、昨年には１０回目の開催を迎えました。今や九州最大級のマンガ・アニメイベントへと成長しています。豪華声優陣のステージや、アニメ作品の紹介ブースやゲーム体験、グッズ販売、コスプレエリアなど、ポップカルチャーの魅力を存分に楽しむことができ、第９回開催時には８万人以上の方が訪れるなど、推し活を街ぐるみで応援してきました。

女性の積極的な登用

局長級、部長級の女性職員数は過去最高となり、女性管理職の割合も過去最高を更新しました。

≪令和８年４月１日付 女性職員数≫

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/472_1_4ea2defa1a9bd1a5b2bfbed08ef6d996.jpg?v=202603250651 ]

※女性の局長昇任：３名、部長昇任：８名、課長昇任：５名

組織変更の背景・目的

- 持続可能な行政運営に向け、「人」「投資」「経験」を集め、北九州市が次の成長ステージに向かうための組織体制の構築を図ります。- 新ビジョンや市政変革推進プランの実現を見据えて、政策展開に迅速・柔軟に対応でき、組織の壁を越えて未来を切り拓く、機能的・機動的な市役所づくりに向けた人員配置に努めます。

具体的な組織変更内容

- 地域に根差した防災・防犯体制の強化（危機管理室・総務市民局）- 組織の垣根を越えた課題解決体制の強化（政策局）- 市民の声を反映するための体制整備（総務市民局）- アセットマネジメント推進に向けた体制強化（財政・変革局）- 幸福長寿モデル都市の更なる推進に向けた体制強化（保健福祉局）- 地域経済の更なる活性化に向けた企業誘致体制の強化（産業経済局）- みんなの『好き』を原動力とした都市の活力向上のための体制強化（都市ブランド創造局）- 都市再生（次世代まちづくり）の推進体制強化（都市戦略局）- 市民目線の公園施策推進に向けた体制構築（都市整備局・都市戦略局）

※詳細は添付の資料をご覧ください（メディア関係者様）