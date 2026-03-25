GapとAwake NYが90年代のストリートカルチャーに着想を得たコラボレーションを発表

ギャップジャパン株式会社

Gapは、クイーンズ出身のAngelo Baque(アンジェロ・バク)が立ち上げたニューヨークを拠点とするブランド、Awake NYとタッグを組み、大人とトドラー向けのコレクションをGap新宿フラッグス店、Gap心斎橋店、公式オンラインストアで2026年3月28日(土)より発売します。Gapのアーカイブからインスピレーションを得て、90年代のストリートカルチャーをルーツとする「Gap × Awake NYコレクション」は、ニューヨークのエネルギー、精神、そして人々へのオマージュとなっています。

本コレクションは、スウェット、ユーティリティウェア、Tシャツ、デニム、アクセサリーといった日常的なストリートウェアの定番アイテムを、ニューヨークらしい大胆でグラフィックを基調とした感性で再解釈しています。Awake NYならではのスタイルで表現されたこのコレクションとキャンペーンは、長年にわたりニューヨークのカルチャーを形作ってきた多様性を映し出し、Gapの定番アイテムをAwake NYの現代的な視点で再構築しています。

Gapブランドのプレジデント兼CEOの Mark Breitbard(マーク・ブライトバード)は次のように語りました。「Gapは常に自己表現とモダンなアメリカンスタイルを体現してきました。AWAKEとのパートナーシップは、私たちのヘリテージを現代的なカルチャーの中心へ繋げる取り組みの一つです。ニューヨークならではの視点とGapのアイコニックなルーツを融合させることで、多様な個性を称え、ブランドとして新しい領域で存在感を示し続けていきます」。

Gap × Awake NY キャンペーンは、Elissa Salas(エリッサ・サラス)と HIDJI WORLD(ヒジ・ワールド)によって撮影され、私たちが生まれ育った家族から自ら築くコミュニティまで、あらゆるコミュニティが持つ世代を超えた絆を称えています。このキャンペーンではAngelo Baque(アンジェロ・バク)とその家族、Frenchette(フレンシェット)のチーム、Potluck Club (ポットラッククラブ)共同オーナーのCory NG(コリー・NG)、アーティスト集団のPlanta Industrial(プランタ・インダストリアル)をはじめ、このコラボレーションの中心となる自己表現とストーリーテリングを体現するニューヨークのクリエイターたちが多数登場しています。

Awake NYの創設者兼クリエイティブディレクターであるAngelo Baque(アンジェロ・バク)は、「90年代のクイーンズで育った私にとってGapは日常の定番でした。あらゆる人を受け入れてくれて、気取らず、誰もが自然にどんな人にもフィットする存在です。今回のコラボレーションでは、あの時代のニューヨークのクリエイティビティ、多様性、そして私たちのスタイルや自己表現を形作った家族やコミュニティを称えます。Gapというグローバルブランドとのパートナーシップを通じ、ニューヨークのエネルギーを世界中の人々に届けることができます。Awake NYの視点でGapのアイコンを再解釈することで、原点へと再び回帰するような意味を持つコレクションとなりました」とコメントしています。

このコレクションは、Awake NYのシグネチャーであるグラフィック加工と存在感のあるデザイン性を、ノスタルジックなGapのエッセンシャルアイテムに取り入れ、ロゴやヘビーウェイトのGapSweatsフリースアイテム、再解釈されたデニム、カーゴシルエットなどを展開します。鮮やかな色使い、大胆なポルカドット、カラフルなチェック柄がアソートメントに活気を与え、アスレチック風のジャージ、限定版 '47 Brand Gap × Awake NYニューヨークメッツキャップ(オンラインストア限定販売)、コラボレーションブランケット、トドラー向けのアパレル(オンラインストア限定販売)などがラインナップします。価格帯は3,990円から35,900円(税込み)です。

Gap × Awake NY コレクションは、2026年3月28 日(土)よりGap新宿フラッグス店、Gap心斎橋店、公式オンラインストアで発売します。

＊一部商品は順次発売予定

Gap × Awake NYの詳細については、@gap @gap_jp および @awakenewyorkclothing をフォローしてご確認ください。

Gap × Awake NY コレクション

発売日：2026年3月28日(土)

＊一部商品は順次発売予定、一部のアイテムはオンラインストア限定販売

午前10時販売開始：

Gap心斎橋店

Gap公式オンラインストア：https://www.gap.co.jp/gap/gapx-3048737?tid=gjme001606

午前11時販売開始：

Gap新宿フラッグス店

Gap×Awake NY販売店舗情報

Gap新宿フラッグス店

発売日：2026年3月28日(土)午前11時より販売開始

場所：Gap新宿フラッグス 1F

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1新宿フラッグス 電話番号：03-5360-7800

営業時間：11:00 - 22:00

Gap心斎橋店

発売日：2026年3月28日(土)午前10時より販売開始

場所：Gap心斎橋 1F

〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-6 電話番号：06-4704-5201

営業時間：10:00 - 22:00

Gap×Awake NY購入方法

Gap新宿フラッグス店

入店抽選：午前9時30分より開始

場所：Gap新宿フラッグス 1F サブエントランス前

※入店抽選に参加希望の方は9時よりお並びいただけます。9時より前に並ぶことはできません。

抽選結果の順番でご案内させていただきます。

Gap心斎橋店

入店抽選：午前8時30分より開始

場所：Gap心斎橋 エントランス前

※入店抽選に参加希望の方は8時よりお並びいただけます。8時より前に並ぶことはできません。

抽選結果の順番でご案内させていただきます。

入店方法・ご購入方法についての留意点

Gap新宿フラッグスは3月28日(土)午前9時30分より、Gap心斎橋は3月28日(土)午前8時30分より、先着でお並びいただいた順に入店抽選を行います。抽選番号順に入店のご案内をいたします。

＊入店抽選された方を優先でご案内いたします。

＊入店抽選に間に合わなかった方は、抽選に参加された方の後に入店受付をご案内させていただきます。

＊入店の順番を決める抽選ですので、商品のご購入をお約束するものではございません。あらかじめご了承ください。

＊入店受付にはLINE、もしくはメールアドレスが必要となります。必ず携帯端末をご持参ください。

＊入店登録後は順番にLINE、もしくはメールにてお呼びします。ストア指定の待機列に番号順でお並びください。

＊より多くのお客様へ商品をご提供させていただくために、お1人様各アイテム1点までとさせていただきます。

＊当日の混雑状況により、入店制限、購入方法や購入点数の制限を状況に応じて変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

＊ Gap×Awake NYは通常の返品ポリシーとは異なりますので、あらかじめご了承ください。

＊電話でのお取り置きは出来かねます。

＊転売目的でのご購入は固くお断りいたします。ご理解・ご協力をお願い致します。

Gapについて：

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、さまざまなカルチャーの中で個性を称えるエクスペリエンスを生み出すことで、個性を擁護しています。ウィメンズ、メンズのアパレルとアクセサリー、GapKids、babyGap、GapMaternity、GapBody、GapFitといったコレクションを展開しています。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory店舗向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報は gap.co.jp(https://www.gap.co.jp/) にアクセスしてください。

Awake NYについて：

2012年にAngelo Baque（アンジェロ・バク）が創設したAwake NYは、コミュニティ、カルチャー、クリエイティビティに根ざしたニューヨーク発のストリートウェアブランドです。大胆なグラフィック、洗練された定番アイテム、そして著名なアーティストやブランドとのコラボレーションで知られるAwake NYは、現代的なファッションと伝統にインスパイアされたデザインを融合させながら、ニューヨークのエネルギーと多様性を称えています。同ブランドのコレクションは、オンライン、世界各地の厳選された小売店、そしてニューヨークのロウアーイーストサイドの旗艦店で展開されており、ファッション感度が高くカルチャーへの関心が高い人々に世界中でインスピレーションを与え続けています。