東北電力株式会社

株式会社すかいらーくホールディングス（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長COO：金谷 実）と、東北電力株式会社（本店：宮城県仙台市、代表取締役社長 社長執行役員：石山 一弘、以下「東北電力」）は、屋根上太陽光を活用したオフサイト型コーポレートPPAサービス※に関する契約を締結しました。

本契約に基づき、すかいらーくグループが運営する関東エリアの205店舗に、関東エリアの屋根上太陽光発電設備（計3地点：合計定格出力4,890kW）で発電した再生可能エネルギー（以下「再エネ」）由来の電力を、小売電気事業者である東北電力が2026年4月1日から約20年間にわたって供給します。

すかいらーくグループは、「スコープ1+2+3において、2050年までにCO2排出量を実質ゼロ」の目標を掲げ、全国各地でオフサイト型コーポレートPPAサービスの導入を進めていますが、屋根上太陽光発電設備を活用したサービスの導入は初となります。引き続き、節電活動や省エネ化、物流の最適化等を進めるとともに、太陽光など代替エネルギーや再エネへの移行のために準備研究を進め、脱炭素に向けての取り組みを加速させていきます。

東北電力グループは、再エネ由来のコーポレートPPAをはじめとするさまざまな「グリーンエネルギーソリューション」を組み合わせた最適なサービス提供を通じて、お客さまのCO2排出量削減に取り組むとともに、日本国内のカーボンニュートラルに貢献してまいります。なお、関東エリアでのオフサイト型コーポレートPPAサービスの提供は、東北電力グループにとって初めてとなります。

※ 小売電気事業者が、需要家の敷地外にある太陽光発電所等を所有する発電事業者から再エネ由来の電力を購入し、一般送配電事業者の系統ネットワークを介して需要家に販売するサービス。

以 上

プレス本文(https://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/__icsFiles/afieldfile/2026/03/24/1248494.pdf)