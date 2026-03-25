「YOGA TRIATHLON 2026」開催決定　これまでにない、ヨガ・呼吸・瞑想の統合体験--デジタル社会の時代に「静かな自分」を取り戻す【150名限定・恵比寿5月2日】

スワル株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ahVUmIHiSU0 ]

スワル株式会社（本社：東京都渋谷区広尾、代表取締役：石古暢良）は、ヨガ・呼吸法（プラナヤマ）・瞑想を一つの流れとして体験するプレミアムイベント「YOGA TRIATHLON 2026」（ヨガトライアスロン）を、2026年5月2日（土）13:00～17:00、東京・恵比寿のイベントスペース EBiS303 にて開催します。定員は150名限定。

■ なぜ今YOGA TRIATHLONなのか？

本当に自分を生きていますか？

情報過多の現代社会で、思考や感情への負荷は増し続けています。集中力や判断力を保ち、心のバランスを維持することは、これまで以上に難しくなっています。

「何かが違う」と感じながらも、その解決策が見つからない。そんな時代に、スワル株式会社が届けるのは、5,000年以上受け継がれてきた古代ヨガの叡智です。薬やテクノロジーではなく、身体・呼吸・意識を段階的に整えることで神経系を根本からリセットし、「静かで、しかしぶれない自分」へと導くシステム--それが本来のヨガです。

スポーツのトライアスロンが水泳・自転車・ランニングの3種目を一日で完走するように、YOGA TRIATHLONはヨガ（Body）・呼吸（Mind）・瞑想（Emotion）という3つの実践を、各1時間・ひとつの流れとして体験するプログラムです。

■ 参加すると何が起こるのか

for BODY ニーマルヨガfor MIND 呼吸法（プラナヤマ）for EMOTION 瞑想

本イベントは3つのセッションで構成されています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117027/table/18_1_3a687e2da4c14ae6637c09a342cb4bb2.jpg?v=202603250651 ]

Body → Mind → Emotion と段階的に整えることで、自律神経はストレス優位の交感神経状態から、 「落ち着きの中に覚醒がある」副交感神経優位の状態へシフト。

感情の調整力・回復力（レジリエンス）が高まり、物事を明確に考え、感情に振り回されず落ち着いた判断ができる状態へと導かれます。

これは一時的なリラクゼーションではありません。

5,000年の叡智と現代科学が裏付ける、神経系レベルからの根本的なリセットです。

4時間後、身体が軽くなり、呼吸が深くなり、思考が静まる。その変化を、あなた自身が体感します。

特別演奏：PANCHA LAMA FLUTE

セッション終了後はミュージシャン PANCHA LAMA FLUTE による演奏も予定しています。フルートの音色に浸り、整った感覚をより深く味わう時間になることでしょう。

PANCHA LAMA FLUTEの詳細はこちら＞＞https://www.chautari888.com/

■ 指導講師：ニーマル・ラージ・ギャワリ

ネパール生まれ。伝統的なハタヨガとメディテーションの継承者。カトマンズの王立アローギャ・アシュラムにて9歳から修行を開始し、15歳で王族・上流階級への指導を開始。22歳でハタヨガの博士号を取得。

2009年より日本各地でパークヨガやムーンメディテーションを開催。六本木ミッドタウン・日比谷公園・赤レンガ倉庫など著名スポットで700～1,700名規模のイベントを多数実施。2019年にはスワル株式会社を設立し、ヨガ・呼吸・瞑想の統合プログラムを提供している。

■ 過去のイベント

■ 参加特典

参加後も学びを日常に続けられる環境として、

新規入会者を対象に、ウェルネスオンラインコミュニティ「hug（ハグ）」(https://suwaru-salon.fants.jp/)の2ヶ月無料体験を提供します。hug（ハグ）は、瞑想やヨガなどのウェルネスを通して心と身体を整える習慣をサポートするオンラインコミュニティです。

プロ講師によるオンラインレッスンやイベント、アーカイブ動画、ジャーナリング機能などを通して自分のペースで学びながらウェルネス習慣を続けることができます。

YOGA TRIATHLONは、イベント当日で終わりません。体験のあとも継続して取り組める環境を提供することで、習慣化と変化をサポートします。

■ 企業向けウェルネスプログラムとして

本イベントは、企業の福利厚生やVIP顧客向けの体験型ウェルネスギフトとしてもご活用いただけます。

大切な従業員やお客様の心身の健康を願うことで、より良好な関係性構築に貢献します。

法人でのご参加・ご活用をご希望の企業様は、別途お問い合わせください。

お問い合わせはこちら：

https://suwaru-wellness.myshopify.com/pages/contact

■ 開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117027/table/18_2_4e6ab18d6200cbf6d6474c564895532e.jpg?v=202603250651 ]

■ 会社概要

会社名：スワル株式会社

設立 ：2019年7月

代表者：石古暢良

所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾

5-4-16 EAT PLAY WORKS

スワル公式HP：https://www.suwaru.co.jp/

スワル公式SNS：https://www.instagram.com/suwaru_meditation/