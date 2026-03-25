リジェネソーム、東大発ニューロテックスタートアップFastNeuraと共同で低酸素環境が認知機能に及ぼす影響を脳波計測により評価する研究を開始

スペースシードホールディングス株式会社

スペースシードホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木健吾）の子会社であるリジェネソーム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：佐久間善太郎、以下「リジェネソーム」）は、株式会社FastNeura（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：水口成寛、以下「FastNeura」）と共同で、低酸素環境がもたらす認知機能への影響を脳波信号により評価する研究を開始いたしましたので、お知らせいたします。

研究の背景

リジェネソームは、「老化による課題をバイオテクノロジーで解決する」をミッションに掲げるロンジェビティテックベンチャーです。従来の単一標的治療に限界がある中、食事・運動・医療を組み合わせた「多領域（マルチドメイン）介入」を推進し、その効果を計測可能にすることを目指しています。

リジェネソームでは、高輪ゲートウェイ「TAKANAWA GATEWAY Link Scholars' Hub（LiSH）」内に設置した本社兼研究所「高輪ロンジェビティラボ」を拠点に、低酸素環境によるミトコンドリア活性化をはじめとする多角的な研究開発を東北大学とともに進めてきました。本研究は、低酸素環境が脳の認知機能に与える効果を、脳波計測という客観的手法によって科学的に検証することを目的としています。

FastNeuraについて

FastNeuraは、東京大学医学部発の生体データ×AIスタートアップです。人間の無意識に働きかける認知拡張技術の実現を目指し、マルチモーダル生体データの分析技術及びクローズドループ介入技術を組み合わせた神経適応型AIプラットフォーム「Sync」を開発・提供しています。メンバーは神経科学系の研究室に所属するAIエンジニアで構成されており、非侵襲脳波計測および最先端のAI開発において高い専門性を有しています。

研究の概要

本研究では、FastNeuraの専門技術を活かしつつ、低酸素環境において、被験者が低酸素環境に曝露される前・曝露中・曝露後の3条件で認知課題（N-backタスク）を実施し、脳波信号の変動とタスク精度の変化について解析を開始しました。

計測環境のイメージ使用デバイス Open BCI Cyton Board

本デバイスは8 ch対応の脳波/筋電/心電計測用のボードで、BluetoothでPCと接続します。貼り付け型の銀/塩化銀電極Kendall EMG/ECG Foam Solid Gel Electrodesを繋げることで、前頭や側頭の脳波を計測することができます。

Open BCI アンプケーブル電極計測方法

計測電極を前頭部と右鎖骨に設置し, 参照電極と接地電極を左右の耳の乳様突起に設置します。

今後の展望

リジェネソームは、本研究を通じて低酸素環境が脳機能に与える効果を科学的に実証し、オフィスウェルネスや認知機能改善プログラムへの応用を目指します。また、リジェネソームが推進するナノ粒子技術（Vicell）による経鼻・経口サプリメントをはじめとする脳への成分送達技術や、エピジェネティック時計による老化度測定と組み合わせることで、パーソナライズされた多領域介入プラットフォームの構築を加速してまいります。

FastNeuraの脳波計測・AI解析技術と、リジェネソームの低酸素環境技術およびロンジェビティ研究基盤を融合させることで、科学的エビデンスに基づいた次世代の脳機能再生ソリューションの社会実装を推進してまいります。

【株式会社FastNeuraについて】

所在地：東京都文京区本郷6丁目25番14号

代表者：代表取締役CEO 水口成寛

設立：2024年

事業内容：ニューロテック×AIによる認知拡張技術の研究開発

URL：https://fastneura.com/

【リジェネソーム株式会社について】

所在地：東京都港区高輪2-21-1 THE LINKPILLAR 1 NORTH 6F LiSH

代表者：代表取締役 佐久間善太郎

設立：2024年7月12日

事業内容：老化による課題をバイオテクノロジーで解決するロンジェビティテック事業

URL：https://regenesome.com/