【にじさんじ】甲斐田晴 2nd Mini Album「WEATHER」試聴動画(XFD)を公開！収録楽曲を手掛けたクリエイター陣よりコメントが到着！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、所属ライバー「甲斐田晴」の2nd Mini Album「WEATHER」情報をお伝えいたします。

甲斐田晴 2nd Mini Album「WEATHER」の試聴動画(XFD)を公開！クリエイターコメントが到着！

2026年4月15日(水)に発売される、甲斐田晴の2nd Mini Album「WEATHER」の試聴動画(XFD)が公開となりました。

「WEATHER」に収録された楽曲を手掛けた豪華クリエイター陣よりコメントが到着！

さらに、「WEATHER」収録楽曲より「晴れと褻」(読み：はれとけ)の先行配信と、スマホ用壁紙画像がもらえるPre-add/Pre-saveキャンペーンの実施が決定しました。

Pre-add/Pre-saveをしていただくと、「WEATHER」配信開始後にご自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されますので、ぜひご参加ください。

「WEATHER」楽曲クリエイターコメント

M1.CRACKS

じん【作詞・作曲・編曲】

ずっと甲斐田さんに感じていた透明さと、

それに朱を差す様な強烈な感情をテーマに書きました。

天気雨のように相反する不透明が故の美しさを、感じていただけたら嬉しいです。

M2.STORM

田邊駿一【作詞・作曲】

甲斐田くんと楽曲制作の打ち合わせをした時、彼の真っ直ぐな純粋さやロックに対する熱量に感銘を受けました。

葛藤さえも糧にして前に突き進みたいという彼の想いを受け止め、彼に負けぬように真っ直ぐ無垢に音にしたのが「STORM」です。

視界を乱す荒天も、必ず人生の躍動につながる原動力になる日がくる。

聴きまくってください。

M3.アイスブレイクブレイカー

安部大希-amazuti-【作詞・作曲】

「雹(ひょう)」の発生条件や予測不能な一面を、目まぐるしく変化する楽曲の展開や、歌の音程・声色の変化で表現しました。

そのため、大変申し訳のないことにボーカルの難易度がとても高い楽曲になり、歌いこなせるのか正直心配でした…が、甲斐田さんの声を聞いて感服！

本当に見事に歌い上げていただきました！

歌・セリフ、かっこいい・ひょうきん…様々な表情に変わる声をぜひご堪能ください！

M4.Rainy Days

OSTER project【作詞・作曲・編曲】

大人になると鬱陶しく感じがちな雨の日。でも子どもの頃は、水たまりに入って遊ぶだけで楽しかった

──そんな記憶を思い出してほしいという甲斐田さんの想いから生まれた楽曲です。

選んだ傘の色で世界の見え方が変わるように、視点を少し変えれば雨の日もきっと楽しくなる。

誰かに嫌われていると感じる日でも、誰かにとって必要な存在であってほしい。そんな願いを明るいサウンドに込めました。

M5.雪の降る日に

PON(ラックライフ)【作詞・作曲】

甲斐田くんと話してて、お互いの重なった出来事を歌にしました。

雪が溶けてくみたいにもう戻られへんけど、雪が降ったあの日をずっと忘れずにいる。

寂しいけどあったかい、優しいけど力強い歌です。

甲斐田くんの綺麗な声と素敵なアレンジでとっても素敵な歌にしてもらいました。

たくさんの人のそばにいられる歌になりますよーに。いってらっしゃい！

M6.晴れと褻

sabio/高村風太【作詞・作曲・編曲】

やったー！わーい！

とっても素敵な曲が出来上がりました！

リリースおめでとうございます!!!

ずっと愛される楽曲になったら嬉しいです！わーい！

いぇーい！

「WEATHER」試聴動画(XFD)

甲斐田晴公式YouTubeチャンネルにて、本日2026年3月25日(水)18:30より試聴動画(XFD)がプレミア公開！

豪華クリエイター陣が手掛けた全6曲の魅力がいち早く味わえる映像となっております。

ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fsKM1jS2O0Q ]

「晴れと褻」先行配信

2026年3月27日(金)0時配信開始

ダウンロード/ストリーミング：https://accelnotes.lnk.to/kaidaharu_haretoke

「WEATHER」Pre-add/Pre-saveキャンペーン

YouTube Music / Apple Music / Spotify / Amazon Music 対象

スマホ用壁紙画像がもらえる、Pre-add / Pre-save キャンペーンスタート！

キャンペーン期間：2026年3月27日(金)0:00～2026年4月14日(火) 23:59まで

キャンペーンページ：https://accelnotes.lnk.to/kaidaharu_weather

キャンペーン応募フォーム：https://forms.gle/BSBRrCWSmiy5pkMB7

※上記URLは、3/27(金)0:00よりアクセス可能となります。

＜キャンペーン参加方法＞

STEP1：キャンペーンページからYouTube Music、Apple Music 、Spotify、Amazon Musicのうちご自身が使用されているサービスを選択。

STEP2：ご自身のアカウントにログイン、アクセスリクエストを許可

STEP3：ライブラリに追加、“Pre-added”または"Pre-saved”画面をスクリーンショット ※確認画面はいつでも再表示可能です

STEP4：Google フォームに必要事項を入力し、スクリーンショットをアップ。応募完了画面から、スマホ用壁紙画像をダウンロード。

＜Pre-add / Pre-saveとは？＞

対象のデジタル音楽配信サービスにて、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。

前もって Pre-add / Pre-save をしていただくと、配信開始後にご自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されます。

「晴れと褻」日本テレビ系 「NNN ストレイトニュース」 ウェザーテーマに決定

甲斐田晴の新曲「晴れと褻」が日本テレビ系 全国28局ネット「NNN ストレイトニュース」 ウェザーテーマに決定いたしました！

2026年4月～6月末まで、お天気ニュースのBGMとして流れますのでぜひご覧ください。

番組詳細

日本テレビ系 「NNN ストレイトニュース」

放送：毎週月～日 11:30～11:45

・HP：https://www.ntv.co.jp/straight/

※本楽曲が使用されるお天気コーナーは関東ローカル枠での放送となるため、オンエアは関東エリアのみとなります。あらかじめご了承ください。

2026年4月15日(水)発売 甲斐田晴 2nd Mini Album「WEATHER」情報

商品概要

■タイトル：甲斐田晴 2nd Mini Album「WEATHER」

■発売日：2026年4月15日(水)

＜Disc1 - WEATHER(全形態共通)＞

01.CRACKS 作詞・作曲：じん 編曲：じん、すくろーす

02.STORM 作詞・作曲：田邊駿一 編曲：鶴崎輝一

03.アイスブレイクブレイカー 作詞：安部大希-amazuti- 作曲：安部大希-amazuti- / 宮崎諒-amazuti- 編曲：宮崎諒-amazuti-

04.Rainy Days 作詞・作曲・編曲：OSTER project

05.雪の降る日に 作詞・作曲：PON(ラックライフ) 編曲：河合英嗣

06.晴れと褻 作詞・作曲・編曲：sabio/高村風太

＜Disc2 - MAGIC(初回限定盤Aのみ収録)＞

01. 魔法について 作詞・作曲・編曲： 堀江晶太

02. エンドロールで待ってる 作詞・作曲・編曲： TOKOTOKO

03. 独白 作詞： シノダ 作曲： イガラシ 編曲：ヒトリエ

04. 水の記憶 作詞・作曲・編曲：sabio/高村風太

05. 247LOVE 作詞・作曲・編曲：Nor

06. トマトは愛を解さない 作詞・作曲：タカハシヨウ(家の裏でマンボウが死んでるP) 編曲：堀江晶太

07. 雷命 作詞： 堀江晶太 作曲・編曲： 三代

08. ブルーミソロジー 作詞・作曲・編曲：buzzG

09. されど星の輝きを知る 作詞・作曲：H△G 編曲：Ryo’LEFTY’Miyata

10. オブリビオン 作詞・作曲・編曲：堀江晶太

11. 始まりの理由を 作詞・作曲・編曲：白神真志朗

12. 声の旅 作詞・作曲・編曲： 堀江晶太

■初回限定盤A

品番：ACN-10063

価格：6,600円(税込)

仕様：CD2枚組、透明スリーブ＋デジパック仕様

Disc1：「WEATHER」新曲6曲

Disc2：「MAGIC」既存曲12曲

※2025年6月にデジタルリリースしたアルバム「MAGIC」収録曲をリマスタリングして収録

封入特典：「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

■初回限定盤B

品番：ACN-10065

価格：4,730円(税込)

仕様：CD＋グッズ(ラゲッジタグ)、三方背スリーブ仕様

Disc1：「WEATHER」新曲6曲

封入特典：「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

■通常盤

品番：ACN-10066

価格：2,200円(税込)

仕様：CD

Disc1：「WEATHER」新曲6曲

封入特典：「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」チケット先行抽選シリアルコード(初回生産分のみ)

2nd Mini Album「WEATHER」店頭展開情報

「WEATHER」の発売を記念して、店頭では各種キャンペーンの実施が決定しました！詳細は各店舗の公式サイトをご確認ください。

◆タワーレコード

「甲斐田晴×TOWER RECORDS」キャンペーン

詳細はこちら：https://tower.jp/article/feature_item/2026/02/20/0701

◆アニメイト

甲斐田晴. 2nd Mini Album『WEATHER』発売記念キャンペーン

詳細はこちら：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114812

◆HMV

「WEATHER」発売記念 HMVキャンペーン

詳細はこちら：https://www.hmv.co.jp/news/article/251225164/

2nd Mini Album「WEATHER」店舗別オリジナル特典情報

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：アクリルジオラマ

無償特典：複製直筆コメント入りポストカード(形態別絵柄)

■ご予約

https://shop.nijisanji.jp/TAG_877

▼Amazon.co.jp

メガジャケ

■ご予約

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GCJBKM6K|B0GCH86DDV|B0GCH8M2PT|B0GCH8BP48|B0GCJCGTWZ|B0GCJPMWR1|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GCJBKM6K%7CB0GCH86DDV%7CB0GCH8M2PT%7CB0GCH8BP48%7CB0GCJCGTWZ%7CB0GCJPMWR1%7C)

▼楽天ブックス

A4クリアファイル

■ご予約

https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4580851142228+4580851142235+4580851142242&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4580851142228+4580851142235+4580851142242&f=O)

▼タワーレコード

プロフィールカード(サイズ：約横59mm×縦86mm)

■ご予約

https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=7462196

▼アニメイト

ステッカー(サイズ：約横60mm×縦80mm)

■ご予約

初回限定盤A：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3364366/

初回限定盤B：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3364367/

通常盤：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3364368/

▼HMV

L判ブロマイド

■ご予約

https://www.hmv.co.jp/news/article/251225164/

▼Sony Music Shop

クリアしおり(サイズ：約横50mm×縦150mm)

■ご予約

https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010066&cd=77720938(https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000010066&cd=77720938)

▼ゲーマーズ

アクリルキーホルダー(サイズ：約横72mm×縦75mm)

■ご予約

初回限定盤A：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10863575/

初回限定盤B：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10863576/

通常盤：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10863577/

▼セブンネットショッピング

角丸スクエア缶バッジ(サイズ：約37mm角)

■ご予約

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=haru-kaida20260415&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=haru-kaida20260415&searchKeywordFlg=1)

※全て先着特典となり、無くなり次第終了となります。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求めください。

※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。

「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」チケット先行抽選シリアルコード情報

3形態共通の封入特典(初回生産分のみ)として、「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」のチケット先行抽選シリアルコードを封入！

▼「WEATHER」シリアル先行抽選期間

2026年4月15日(水)12:00～2026年5月19日(火)23:59

※どの形態・どの店舗でご購入いただいてもチケット先行抽選シリアルコードは封入されます。ただし、デジタル版をご購入された場合、チケット先行抽選シリアルコードは付与されません。予めご注意ください。

※抽選期間は変更となる可能性があります。

「甲斐田晴 1st One-Man Live -足跡-」情報

甲斐田晴の集大成を、此処に。1stライブ開催決定！

▼開催日時

2026年7月29日(水)

OPEN 17:30／START 18:30

▼会場

東京国際フォーラム ホールA

▼特設サイト

https://www.nijisanji.jp/events/kaida_sokuseki

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

【甲斐田晴 プロフィール】

■ライバー名

甲斐田晴(Kaida Haru)

■プロフィール

皇都でも著名な、「魔」の研究者。屋敷で研究に没頭しており、その姿を知る者は少ない。

切れ者だが怠け者でもあるため、 興味のないことには関わろうとしない。

■主なリンク先一覧

甲斐田晴 YouTube CH：https://www.youtube.com/@KaidaHaru

甲斐田晴 X：https://x.com/Kaida_Haru

にじさんじ公式HP 甲斐田晴(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/haru-kaida

にじさんじストア 甲斐田晴 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1112

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

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■ 本件に関する取材のお申し込み先について

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Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸