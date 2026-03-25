【名古屋グランパス】5/10（日）京都サンガF.C.戦 ランゲラック氏来場決定のお知らせ

株式会社名古屋グランパスエイト

5月10日（日）に開催される明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第16節 京都サンガF.C.戦に、ランゲラック氏が来場することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

2024年にクラブを退団して以来、約2年ぶりに豊田スタジアムに帰ってきます。

また、ランゲラック氏の来場を記念した限定ユニフォームや、特別な体験ができる「Mitch Premium Seat」も販売いたします。

長年、名古屋のゴールマウスを守り続けた偉大なレジェンドの帰還を皆さまで迎えましょう！

■ランゲラック氏来場記念ユニフォーム概要

ランゲラック氏の来場を記念して、名古屋グランパス現役時代の背番号&ネームをスペシャルなゴールドカラーで再現した限定ユニフォームを販売します！

また、販売特典として4月5日（日）までにユニフォームをご予約いただいた方全員にランゲラック氏直筆サイン入り色紙をプレゼントいたします。

この機会をお見逃しなく！

詳細はこちら（https://nagoya-grampus.jp/news/goods/2026/0325post-2696.php）

■「Mitch Premium Seat」概要

ランゲラック氏の来場を記念して、「Mitch Premium Seat」を販売いたします。

ランゲラック氏がこれまでの思い出を語るトークショーや、サイン＆撮影ができるグリーティングなど、ここでしか体験することのできない豪華な特典が盛りだくさん！

「Mitch Premium Seat」で特別なひとときをお楽しみください！

詳細はこちら（https://nagoya-grampus.jp/news/ticket/2026/0325510mitch-premium-seat.php）

■5/10（日）京都サンガF.C.戦 チケット販売概要

◇チケット販売スケジュールはこちら（https://nagoya-grampus.jp/ticket/schedule/）

◇チケットのご購入はこちら（https://www.jleague-ticket.jp/club/ng/）