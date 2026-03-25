『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』「ロードマップ発表生配信」で発表された1周年情報公開！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、App Store/Google Play向け

スマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』の最新情報をお届けする番組「ロードマップ発表生配信」を3月24日に配信いたしました。

番組内では新たなメインステージの追加をはじめ、何度でも引き直しが可能なURユニット1体確定10連ガシャや最大47連無料ガシャなど1周年記念キャンペーンを多数発表いたしました。

＜アプリダウンロードはこちらから＞

●App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

●PC版 Google Play Games：

https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

＜公式X＞

https://x.com/ggene_eternal

『機動戦士ガンダム00』（後半）、『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』、

『機動戦士ガンダムNT[ナラティブ]』がメインステージに追加決定！

4月1日より『機動戦士ガンダム00』（後半）と『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』がメインステージに追加予定です。

また、4月末から５月初旬ごろには『機動戦士ガンダムNT[ナラティブ]』も新たなメインステージとして追加予定です。

お楽しみに！

※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。

「ダブルオーガンダム」 や「ウイングガンダムゼロ(EW版)」などが

開発可能ユニットとして登場！

メインステージの追加に合わせて、新たな機体が登場！

4月1日には『機動戦士ガンダム00』の開発経路図へ新たなユニットが追加、『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』の開発経路図が追加予定となります。

ぜひメインステージをプレイしてユニットの開発を進め、強力なユニットを獲得してください！

また、「パトリック・コーラサワー」や「プリベンター・ウインド」など新規キャラクターもキャラクタースカウトで獲得可能！手に入れて部隊に編成して出撃しましょう！

※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。

次回ピックアップガシャにUR「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)/UR「ヒイロ・ユイ(EW版)」

UR「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)/UR「刹那・F・セイエイ」が登場予定！

4月1日から開催予定のピックアップガシャには、期間限定ユニットとしてUR「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)/UR「ヒイロ・ユイ(EW版)」とUR「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)/UR「刹那・F・セイエイ」が登場予定です。さらに、UR「トールギスIII(EX)」とUR「プリベンター・ウインド」と、期間限定サポーターとしてUR「スメラギ・李・ノリエガ&プトレマイオス2」も登場します。

また、SSR「ガッデス」/SSR「アニュー・リターナー」のほか、SSRユニット、サポーターも多数追加予定です！

※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。

1周年はWebStoreがお得！

1stアニバーサリー無料ダイヤや、「1stアニバーサリーお得ダイヤパック」、

「1stアニバーサリーURサポーター確定チケット付きパック」が販売決定！

1周年を記念して、Web Storeにて期間限定で3000個のダイヤをプレゼントすることが決定しました！

さらに、ゲーム内よりダイヤがお得に購入できる「1stアニバーサリーお得ダイヤパック」各種やURサポーターが確定で手に入るチケットが付いた「1stアニバーサリーURサポーター確定チケット付きパック」を販売予定です。

いずれも4月1日12:00より配布・販売開始予定です。

ぜひWeb Storeをご利用ください。

■Web Storeはこちら

https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp

※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。

4月以降もメインステージの追加とさまざまなストーリーイベントの開催を予定！

5月中旬～下旬頃にはストーリーイベント『機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER』、5月末～6月初旬頃にはストーリーイベント『機動戦士ガンダム CROSS DIMENTION 0079』、6月中旬～下旬頃にはストーリーイベント『機動戦士ガンダムSEED C.E.73 -STARGAZER-』の開催を予定しています。

さらなる続報をお待ちください！

※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。

ヒストリーステージに『機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY』が追加！

過去開催済みのストーリーイベントがヒストリーステージとして追加されます。

今回は『機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY』が4月中旬に追加予定です。

ストーリーイベントで体験されてない方はもちろん、体験済みの方もぜひ『機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY』の物語を追体験ください！

※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。

今後のゲーム内イベント開催予定を公開！

3月25日より「マスターリーグ SEASON10」が開催中です。

また、4月1日からの「強敵襲来」イベントでは、「スコーピオ」が強敵として新たに登場予定です。イベントを遊んでSSRユニット「スコーピオ」を手に入れましょう！

さらに「大規模攻略戦Vol.2」が4月16日より開催予定です。

登場する「仲間」は後日発表予定です。

メインステージの追加と合わせて各種イベントもぜひお楽しみください！

※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。

1周年キャンペーンを随時開催！

サービス開始から1周年を記念して各種キャンペーンを開催いたします。

【開催中】

- 1stアニバーサリー カウントダウンログインボーナス- 限定キャラリクエスト- 1stアニバーサリー強化育成キャンペーン- 1stアニバーサリー パネルミッション- 1stアニバーサリーカムバックログインボーナス

【4月1日12:00より開催予定】

- メインステージ追加記念パネルミッション 1stアニバーサリー 特別ステージ

※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。

1周年を記念したピックアップガシャや特別なガシャが開催！

１周年を記念して、各種ガシャを開催いたします。

【開催中】

- 1周年直前 特別ピックアップガシャ- 1stアニバーサリー 引き直し可能！URユニット1体確定10連ガシャ

【4月1日12:00より開催予定】

- 1stアニバーサリー 最大47連無料ガシャ(UR2体以上確定)

それぞれ開催期間が異なりますのでご注意ください。

なお、「1stアニバーサリー 最大47連無料ガシャ」は「1stアニバーサリー 最大47連無料ガシャチケット」が必要です。

専用チケットは開催中の「1stアニバーサリー カウントダウンログインボーナス」や、「1stアニバーサリー記念 パネルミッション」などで入手できます。

※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。

1stアニバーサリーを機にさまざまアップデートが実施予定！

1stアニバーサリーにあわせて、ユニットの枠の拡張、ユニット図鑑ミッションの追加、ユニットに新たな「タグ」が追加されるなど、様々なアップデートを実装予定です！

※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。

「サウンドパック vol.4」の販売が決定！

「サウンドパック vol.4」の発売が決定しました！

ゲーム内アイテムに加え、楽曲51曲が収録！

販売開始は4月16日を予定しております。

収録楽曲の詳細は続報をお待ち下さい！

※情報は発表時点のものです。予告なく変更・終了になることがあります。

「ロードマップ発表生配信」アーカイブ配信中！

3月24日に配信した「ロードマップ発表生配信」では、今後のアップデートなども盛り沢山で発表しました。

アーカイブにてご視聴が可能ですので、詳細はぜひアーカイブご覧ください！

■アーカイブ視聴はこちらから

・YouTube Live

URL:https://youtube.com/live/XCrGYuV2gck

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！

本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。

１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能

マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！

２.迫力ある演出と共に原作を追体験

数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。

知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！

３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成

ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！

また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！

４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら350以上のユニットを入手

強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。

初期開発可能なユニットは350以上！

また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する

ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！

５.96のガンダム作品から800機以上が参戦！20のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！

本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！

現在、96作品から850機以上が参戦！

参戦している全作品は以下の通りとなっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2133_1_c0de86287a57bf8e729f02b2c3e36a57.jpg?v=202603250651 ]

※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？

「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から

自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった

シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、

ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。

原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、

作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、

「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。

新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。

ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。

製品概要

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信開始日：配信中

販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金

配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。

●App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665(https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665?mt=8)

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

●PC版 Google Play Games

https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字

公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/

公式X：https://x.com/ggene_eternal

著作権表記：(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。