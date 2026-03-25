【最大80％OFF!!】「超新時空ゲイム ネプテューヌ∞（アンリミテッド）公開記念セール」開催!!

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日3月25日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《超新時空ゲイム ネプテューヌ∞公開記念セール》を開始いたしました。

◆《超新時空ゲイム ネプテューヌ∞公開記念セール》開催中！

本日3月25日（水）から、ネプテューヌシリーズのナンバリング最新作『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞（アンリミテッド）』の発表を記念してコンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。

ナンバリング前作である『新次元ゲイム ネプテューヌVII』80％OFF！！また、ナンバリング作品のリメイク版である「Re;Birth」シリーズもセール対象となっており、大変お得なセールとなっております。

この機会をお見逃しなく！

▼セールの詳細はこちら

セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/

セール期間: 2026年3月25日（水）00：00 ～2026年4月8日（水）23：59まで

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。

▼対象タイトル一覧

『新次元ゲイム ネプテューヌVII』

セール価格 PlayStation(R)4版【80%OFF!!】\1,320（税込） ※通常価格：\6,600 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【73%OFF!!】\1,296（税込） ※通常価格：\4,800 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 /Nintendo Switch(TM)

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上のみ対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/v2/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

３つの世界、３つのストーリー！

ネプテューヌ達が迷い込んだ、崩壊寸前の世界――零次元

改変され、4人の守護女神の存在が忘れ去られた世界――超次元

心の中を映し出すといわれる、虚無の世界――心次元

３つの世界を舞台に、「猛争」をテーマとした３つの異なる物語が描かれる。

全ての次元を巡る時……その全貌が明らかになっていく！

『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』

セール価格 Nintendo Switch(TM)版:【50%OFF!!】\2,640（税込） ※通常価格：\5,280 (税込)

対応機種 Nintendo Switch(TM)

ジャンル RPG

CERO 「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/re-birth123/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA

◆ゲーム内容

女神戦争に敗れ、記憶を失った「ネプテューヌ」。

そこをコンパに救われ、アイエフと出会い旅に出る。

ネプテューヌは記憶を取り戻すことはできるのか！？

『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth2 SISTERS GENERATION』

セール価格 【50%OFF!!】\2,640(税込） ※通常価格：\5,280(税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/re-birth123/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA

◆ゲーム内容

犯罪組織マジェコンヌ捕らわれてしまった四女神。

ネプギアは姉を四女神を救うため、他の女神候補生に協力を仰ぐ。

新たな美少女たちが紡ぐ、新たなゲイムギョウ界の物語がはじまる！

『神次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth3 V CENTURY』

セール価格 【50%OFF!!】\2,640(税込） ※通常価格：\5,280(税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/re-birth123/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA

◆ゲーム内容

「神次元」へと来てしまったネプテューヌ。

そこでこの世界の女神たちと出会う。

ネプテューヌは元の次元に帰ることができるのか！？

『Go!Go!5次元GAME ネプテューヌre★Verse』

セール価格 【77%OFF!!】\1,922（税込） ※通常価格：\8,360 (税込)

対応機種 PlayStation(R)5

ジャンル 配達＋ファンタジーRPG

CERO 「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/gogo/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』がPS5でリニューアル！

原作『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』では３人だった戦闘シーンの同時参戦人数が本作では１人増えて４人になり、ネプテューヌ、ノワール、ブラン、ベールの四女神が同時に戦闘に参加できます。

さらに、『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』寄りの「オリジナルモード」に加え、シナリオにとらわれず、最初から27人のキャラクターを使用する「アレンジモード」を用意しました。

『届けろ！戦え！カラミティエンジェルズ デジタルデラックス版』

セール価格 【31%OFF!!】\7,438（税込） ※通常価格：\10,780 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル 配達＋ファンタジーRPG

CERO 「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/ca/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

『配達』――それは人から人へ、物を、そして想いを届ける仕事

街の外に狂暴なモンスターが跋扈する、とある世界。

配達ギルドのリーダー試験に合格したユウリが任されたのは、

悪名高き半人前チーム『カラミティエンジェルズ』。

個性豊かで勝手気ままな仲間たちとともに、今日もみんなの想いを届けます。

目指すは「トップクラス」の配達チーム！

◆デジタルデラックス版同梱物

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

『魔導物語 フィアと不思議な学校 デジタルデラックス版』

セール価格 【42%OFF!!】\6,252（税込） ※通常価格：\10,780 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル RPG

CERO 「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/madomonogatari/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

(C)D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)SEGA

※「魔導物語」はD4エンタープライズの登録商標です

◆ゲーム内容

古代魔導学校。正しき魔導を学び、志を育てる学校。

大魔導師を目指す少女フィアは、故郷の地を離れ、魔導を学ぶため、

かつて祖母が通っていた古代魔導学校へ入学する。

厳しくもユーモア溢れる教師たちや、

ハチャメチャで愉快なクラスメイトたちに囲まれながら、

大魔導師になるため、少女フィアは魔導を学び、成長していく。

◆デジタルデラックス版同梱物

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

『フェアリーフェンサー エフ Refrain Chord デジタルデラックス版』

セール価格 【60%OFF!!】\4,312（税込）※通常価格：\10,780 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル タクティクスRPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/fairyfencer_f/rc/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

「フェアリーフェンサー エフ」がタクティクスRPGとなって登場！！

本作ではシリーズの主要キャラクターが勢ぞろい！

さらに「歌姫」と呼ばれる新たな存在、新フェンサーや新妖聖によって繰り広げられる戦略豊かなバトルを体感しよう！！

◆デジタルデラックス版同梱物

・特典アプリ「デジタルアートブック」

・特典アプリ「デジタルサウンドトラック」

『アークオブアルケミスト』

セール価格 【80%OFF!!】\1,408（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル タクティカルアクションRPG

CERO 「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/aoa/

権利表記 (C) COMPILE HEART

◆ゲーム内容

荒廃した大地を人類存続の希望をかけて探索するRPG。

個性ある仲間や装備を自由に組み合わせることで多彩な戦術を編み出せる戦略的アクションバトル。

『竜星のヴァルニール』

セール価格 PlayStation(R)4版【72%OFF!!】\1,971（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【73%OFF!!】\1,296（税込） ※通常価格：\4,800 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル 生きるために竜を喰らうRPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/varnir/

権利表記 (C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

魔女×巨大竜×ダークファンタジー！

狂気に染まるか新たな力を得るか！究極の選択が待ち受ける！！

『オメガクインテット』

セール価格 【78%OFF!!】\1,452（税込） ※通常価格：\6,600 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4

ジャンル アイドルRPG

CERO 「D」（17才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/omega_quintet/

権利表記 (C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「beep」と呼ばれる現象に浸食された世界で、唯一対抗する力を持つ「詠巫女」。

プレイヤーは主人公タクトとなり詠巫女をサポート！

最大5人のキャラクターによる一斉攻撃「ハーモニックチェーン」でド派手な戦闘が手軽に楽しめる！

広大なフィールドの探索やキャラクターの強化、多数のクエストなどやりこみ要素が満載！

「プロモーションビデオシステム」ではモーションだけではなく、パートごとの歌いわけやカメラ演出までカスタマイズ可能！

『クロバラノワルキューレ Black Rose Valkyrie』

セール価格 【80%OFF!!】\1,408（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/touhouspellcarnival/

権利表記 (C)藤島康介 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

ヒロインの誰かが必ず裏切る衝撃の展開！？裏切りの予兆を見抜き、人格分裂を起こしてしまったヒロインたちを救え！

敵味方の行動順がリアルタイムで変動する「タクティカル・フルイド・バトル・システム」により迫力のバトルが展開！

巨大兵器「T・C・S」に装備された多数の武器を使い分け、人類の脅威【キメラ】を駆逐せよ！