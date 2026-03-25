頭から整えるという新習慣。マシン×ハンドでアプローチするセルキュアドライヘッドスパを開始
この度、トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukabeauty.co）は、uka パークサイドスイートのサロンにて、uka Esthetic の新メニュー「セルキュアドライヘッドスパ」の提供を開始いたします。
本メニューは、情報過多や緊張状態が続く現代人に向け、眼精疲労に特化した90分と、頭部を中心にコンディションを整える70分のドライヘッドスパです。
ハンドテクニックと美容機器を組み合わせ、頭・首・デコルテ、目元までを包括的にケアします。
知らず知らずのうちに蓄積する緊張や情報過多。
「頭が重い」「集中しづらい」「まぶたが重く感じる」--
長時間のデジタル接触や緊張状態は、眼精疲労、頭部や首まわりのこわばり感、重だるさ、集中しづらさといった体感につながることもあります。
そんな背景に寄り添いたいと想い、頭から整えるという発想で設計されました。
頭部の筋肉や筋膜はストレスの影響を受けやすい部位のひとつ。
本メニューでは、側頭部・後頭部・頭頂部・首まわり・目元に着目し、
やわらかくほぐすことで、軽やかな感覚へ導きます。
眼精疲労に特化したメニューでは目元のホットストーンとハンドトリートメント、海藻パックをプラス。
フェイシャルやボディケアの前に、まずは“頭”を整えるという新しいベースコンディショニング。
表情が自然にやわらぐことで、内側から整う印象へとつながります。
マシン×手技のハイブリッドアプローチ
・ マイクロカレントグローブ
微弱電流を用いた美容機器を使用。
肌や頭皮をやさしく刺激し、めぐりをサポートします。
リラックス感のある施術が特徴です。
※体感には個人差があります。
・ EMS
表情筋や首まわりにアプローチ。
心地よい刺激で引き締まった印象へ導きます。
・ケンザンマッサージ
頭皮のこわばりに着目し、やわらかな刺激で整えます。
【こんな方に】
・頭の重さを感じやすい
・思考の疲れや集中力低下を感じる
・情報過多で常に緊張している
・まぶたの重さが気になる
・リセットしたい
【施術時間・価格】
・セルキュアドライヘッドスパー眼精疲労特化
施術時間：90分（滞在時間 約2時間30分）
価格：26,400円（税込）
・セルキュアドライヘッドスパ
施術時間：70分（滞在時間 約2時間）
価格：19,800円（税込）
※シャンプー・ブローなしのドライ施術
【実施店舗】
uka park side suite
address 〒107-0052
東京都港区赤坂9-5-12
tel 03-6434-0995
open 10:00 ～ 18:30
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