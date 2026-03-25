頭から整えるという新習慣。マシン×ハンドでアプローチするセルキュアドライヘッドスパを開始

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukabeauty.co）は、uka パークサイドスイートのサロンにて、uka Esthetic の新メニュー「セルキュアドライヘッドスパ」の提供を開始いたします。

本メニューは、情報過多や緊張状態が続く現代人に向け、眼精疲労に特化した90分と、頭部を中心にコンディションを整える70分のドライヘッドスパです。

ハンドテクニックと美容機器を組み合わせ、頭・首・デコルテ、目元までを包括的にケアします。





“思考の疲れ”に向き合うヘッドスパ知らず知らずのうちに蓄積する緊張や情報過多。「頭が重い」「集中しづらい」「まぶたが重く感じる」--長時間のデジタル接触や緊張状態は、眼精疲労、頭部や首まわりのこわばり感、重だるさ、集中しづらさといった体感につながることもあります。そんな背景に寄り添いたいと想い、頭から整えるという発想で設計されました。頭部の筋肉や筋膜はストレスの影響を受けやすい部位のひとつ。本メニューでは、側頭部・後頭部・頭頂部・首まわり・目元に着目し、やわらかくほぐすことで、軽やかな感覚へ導きます。眼精疲労に特化したメニューでは目元のホットストーンとハンドトリートメント、海藻パックをプラス。フェイシャルやボディケアの前に、まずは“頭”を整えるという新しいベースコンディショニング。表情が自然にやわらぐことで、内側から整う印象へとつながります。マシン×手技のハイブリッドアプローチ・ マイクロカレントグローブ微弱電流を用いた美容機器を使用。肌や頭皮をやさしく刺激し、めぐりをサポートします。リラックス感のある施術が特徴です。※体感には個人差があります。・ EMS表情筋や首まわりにアプローチ。心地よい刺激で引き締まった印象へ導きます。・ケンザンマッサージ頭皮のこわばりに着目し、やわらかな刺激で整えます。



【こんな方に】

・頭の重さを感じやすい

・思考の疲れや集中力低下を感じる

・情報過多で常に緊張している

・まぶたの重さが気になる

・リセットしたい



【施術時間・価格】

・セルキュアドライヘッドスパー眼精疲労特化

施術時間：90分（滞在時間 約2時間30分）

価格：26,400円（税込）



・セルキュアドライヘッドスパ

施術時間：70分（滞在時間 約2時間）

価格：19,800円（税込）

※シャンプー・ブローなしのドライ施術



【実施店舗】

uka park side suite

address 〒107-0052

東京都港区赤坂9-5-12

tel 03-6434-0995

open 10:00 ～ 18:30

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