史上初！銀座・東京高速道路KK線でCM撮影 廃線から未来へ、これからの道をつくる人への応援メッセージ モード学園 新CM、4月より全国順次放映開始

学校法人 日本教育財団

ファッション・デザイン・ビジネスからインテリア、グラフィック、美容師のプロを育成する専門学校「モード学園」は、2026年度の新CMを、2025年に廃線となった銀座の中心に位置する東京高速道路「KK線」にて撮影しました。

2025年の「NHK紅白歌合戦」で米津玄師、HANAのパフォーマンスの舞台やエルメス26秋冬メンズコレクションが開催されるなど話題となった場所ですが、CM撮影はこれまで前例がなく、本取り組みは史上初の試みとなります。

モード学園では、「まだ、誰も歩いていない道を、行け」をテーマに、KK線を舞台として制作しました。役目を終えた高架の上を、未来を担う存在が自由に歩きまわる姿を通じて、廃線が未来の架け橋へと生まれ変わる、新たな価値創造のメッセージがこめられています。

また、廃線を利活用する観点を、ファッションの視点でも取り入れました。撮影時の衣装は、ロンドンにてフリーランススタイリストとして独立後、数々のアーティストの衣装制作・スタイリングを手がけてきたRemi Takenouchi氏により、既存の衣装をもとに、スタイリングをしなおした1点ものです。

歩かされるのではなく、自分のペースで、自分の意志で、歩いていく。

本CMは2026年4月より、全国にて順次公開予定です。

史上初の舞台から生まれる新たなメッセージに、ぜひご注目ください。

■撮影の様子

■CM概要

タイトル：モード学園 新テレビCM 「好きに、突き進め。」篇

放映開始：2026年4月～

放映地域：全国にて順次

動画公開URL

東京モード学園 ：https://www.mode.ac.jp/tokyo

大阪モード学園 ：https://www.mode.ac.jp/osaka

名古屋モード学園：https://www.mode.ac.jp/nagoya

■専門学校 モード学園

東京・大阪・名古屋・パリ（CREAPOLE、ESMOD）、ニューヨーク（LIM College）にキャンパスを構え、ファッション・デザイン・ビジネスからインテリア、グラフィック、美容業界まで、ひとり1人の個性を見つけ伸ばし、即戦力となるプロを育成する専門学校です。学生の希望する業界のプロへと導く業界直結のカリキュラムで、19年連続※希望者就職率100%を達成。「就職」と「美容師の国家資格」を保証する3大保証制度『完全就職保証制度』『国家資格 合格保証制度』『給与保証制度』は自信の証明です。 ※2007年度以降の実績です。

オープンキャンパスは毎月実施。見学・相談は毎日実施しています。（日曜・祝日除く）

https://www.mode.ac.jp/