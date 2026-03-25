モード学園　新テレビCM 「好きに、突き進め。」篇 楽曲をニューウェーブ・テクノポップバンド、LAUSBUBが書き下ろし！本日よりWEBにて先行公開！4月より全国にて順次放映開始

学校法人 日本教育財団

ファッション・デザイン・ビジネスからインテリア、グラフィック、美容業界まで即戦力となるプロを育成する専門学校「モード学園」（東京・大阪・名古屋・パリ・ニューヨーク）は、4月より全国で順次放映開始となる新テレビCM「好きに、突き進め。」篇を、本日3月2４日（火）よりホームページで先行公開いたしました。楽曲は、ニューウェーブ・テクノポップバンド、LAUSBUBが書き下ろした新曲「higher」。クールなトラックと、耳に残る中毒性の高いリリックは、迷いながらも好きなことへと突き進む人の背中を強く押します。

モード学園は、世界初のファッションスクールである、パリ「ESMOD（エスモード）」、ニューヨーク・マンハッタンの中心にあるファッションとライフスタイルビジネスの大学「LIMカレッジ」をグループ校に擁し、パリ、ニューヨーク、日本にファッションとビジネスのトップスクールを有する世界を代表するファッション分野の教育機関です。本CMは、まだ誰も歩んでいない「自分だけの道」を切り拓く決意がテーマ。モード学園は、各分野で活躍するトップランナーによる講義や業界直結の実践的な教育で、若者たちの熱意をプロフェッショナルへの道へと繋げます。

■新テレビCMのメッセージ「好きに、突き進め。」

2026年度TVCMのテーマは、

モード学園で、道を決めること。

まだ名前のない道がある。

地図には載っていない。誰も歩いていない。

でも、立ち止まる理由にはならない。

行くと決めた瞬間、そこはもう、自分の道になる。

道は、決めた人の前にだけ現れる。

モード学園には、ゼロから道をつくる力を育てる環境があります。

学科・ジャンルを超えた学びやさまざまなつながり。

さらに、国内外のトップクリエイターによる講義、パリ校・ニューヨーク校との連携、

現場を体感できるケーススタディが、キミだけの道をつくっていく。

好きなものに突き進んでいける日々が、ここにはある。

CMソングは、LAUSBUB。

洗練されたビートでありながら、どこか体温を感じるテクノサウンド。

独特のリズムで刻まれる音が、足音と重なるように都市に響いていく。

好きだと思った瞬間、そこが、キミのスタートラインになる。

モード学園は、その決意に応え、

未来へと続く“本物の道”を、つくります。

■LAUSBUBについて

≪プロフィール≫

北海道札幌市の同じ高校の軽音楽部に所属していたRicoとMeiによって、2020年3月に結成されたニューウェーブ・テクノポップ・バンド。

2021年1月18日、Twitter投稿を機に爆発的に話題を集め、ドイツの無料音楽プラットフォーム”SoundCloud”で全世界ウィークリーチャート1位を記録。同時期に国内インディーズ音楽プラットフォーム”Eggs”でもウィークリー1位を記録。

2021年6月に初のDSP配信となる配信シングル『Telefon』をリリース。

2022年11月に初のフィジカル作品となる1st EP「M.I.D. The First Annual Report of LAUSBUB」をリリース。

2023年8月には地元北海道の大型フェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL in EZO」に出演。

2025年は『CIRCLE’25』や『森、道、市場 2025』など大型フェスへの出演が続き、『FUJI ROCK FESTIVAL ’25』の初出演は発表と同時にSNSでも大反響を呼ぶ。

話題性のみならず、その本格的な音楽性で、シーンを超えて大きな注目を集めている。

■CM概要

タイトル：モード学園 新テレビCM 「好きに、突き進め。」篇

放映開始：2026年4月～

放映地域：全国にて順次

動画公開URL

東京モード学園 ：https://www.mode.ac.jp/tokyo

大阪モード学園 ：https://www.mode.ac.jp/osaka

名古屋モード学園：https://www.mode.ac.jp/nagoya

制作スタッフ

ECD：岡林和也

AD：織田章太郎

CRD：西原美幸・池田沙耶・池田菜奈

BP：三竹浩司・永田唯人・渡辺達也・安田隆政・佐久間大樹・石川祐輝・児島楓子・對比地諒・岩田苑子・野澤大輝・木村建巳

Pr：松原史和

PM：大門剛・市川千恵美

Director：加藤ヒデジン

DP：上原晴也

B Camera Operator：齋孝輔

Lighting Director：池田啓介

Stylist：Remi Takenouchi

Stylist assistant：Mei Aso

Stylist assistant：Tanuma Ryujiro

衣裳協力:RITENUTObytac

Hair：KUNIO KOHZAKI

Make：Namiko Takemiya

Casting：堤憲一

CAST：Sihan Ye

Music：LAUSBUB（https://lausbub.jp/）

Offline Editor：加藤ヒデジン / 工藤将人

Online Editor：萩原千尋

Mixer：村田祐一

ポストプロダクション：株式会社レイ

撮影協力：東京高速道路株式会社 Roof Park Project

A&P：株式会社クオラス/株式会社ARARAT

■専門学校 モード学園

東京・大阪・名古屋・パリ（CREAPOLE、ESMOD）、ニューヨーク（LIM College）にキャンパスを構え、ファッション・デザイン・ビジネスからインテリア、グラフィック、美容業界まで、ひとり1人の個性を見つけ伸ばし、即戦力となるプロを育成する専門学校です。学生の希望する業界のプロへと導く業界直結のカリキュラムで、19年連続※希望者就職率100%を達成。「就職」と「美容師の国家資格」を保証する3大保証制度『完全就職保証制度』『国家資格 合格保証制度』『給与保証制度』は自信の証明です。 ※2007年度以降の実績です。

オープンキャンパスは毎月実施。見学・相談は毎日実施しています。（日曜・祝日除く）

https://www.mode.ac.jp/