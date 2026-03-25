【埼玉・越谷市】ご当地VTuber「浅葱ルマ」オーディションを3月25日より開催

株式会社LUZ

株式会社LUZ（本社：埼玉県越谷市南越谷4-1-12、代表：浅水円花）は、埼玉県越谷市の魅力を全国・世界へ発信するご当地VTuberプロジェクト「浅葱ルマ」を始動し、2026年3月25日よりVTuberオーディションを開始いたします。

越谷発ご当地VTuberプロジェクト浅葱ルマオーディション告知画像

本プロジェクトは、VTuberというデジタルコンテンツを活用し、地域の魅力発信と継続的なブランディングを行うことを目的とした地域共創型IP創出プロジェクトです。

VTuber向けのキャラクター制作やクリエイティブ支援を行うサービス「Vグラ(https://www.vgra-luz.com/)」を展開する株式会社LUZが、これまで培ってきたVTuber領域における制作・運用ノウハウを基盤に、地域発のIPとして持続的に成長するモデルの構築を目指します。

また、プロジェクトの制作および運営基盤の構築に向けて、2026年5月頃よりクラウドファンディングを実施予定です。

越谷魅力発信VTuber「浅葱ルマ」のデビューは2026年7月頃を予定しています。

VTuberオーディションサイトはこちら :https://www.luz-cwd.com/vtuberaudition2026

■ 拡大するVTuber市場と「地域共創型IP」の可能性

VTuber市場は近年急速に拡大し、エンターテインメントやマーケティング領域において存在感を高めています。

一方で、地域に根ざしたVTuberが継続的に運用され、地域ブランドとして確立される事例はまだ限定的です。

こうした中、本プロジェクトは埼玉県越谷市と連携しながら進行する地域発IP企画として始動しました。今後は、地元企業や団体とも協力し、地域全体で育てていく取り組みを予定しています。

越谷魅力発信VTuber「浅葱ルマ」は既に、越谷市民アンバサダー「こしがや私のイチＯＳＨＩクルー」にも委嘱されており、越谷市のシティプロモーション施策とも連動しながら展開していく予定です。



▼越谷市民アンバサダー「こしがや私のイチＯＳＨＩクルー」委嘱式の様子

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotion/new/sns-ambassador.html

越谷市は、首都圏に位置しながら自然・文化・商業がバランスよく共存する都市であり、発信次第で大きなポテンシャルを持つ地域です。

本プロジェクトでは、こうした地域資源をデジタルコンテンツとして発信し、

「地域と共に育てるIP」という新たなモデルの構築を目指します。

■ 「地域共創型IP」とは

本プロジェクトの特徴は、単なるタレント制作ではなく、

地域とファンが参加しながら育てていくIPである点です。

具体的には、

- 地元店舗・施設とのコラボ配信や企画展開- 地域イベントへの出演・現地連動企画- 視聴者参加型の企画（企画投票・商品化アイデアなど）- 地域企業との共同商品・グッズ開発

等を通じて、オンラインとリアルを横断した展開を行います。

■ ご当地VTuber「浅葱ルマ」オーディション概要

本オーディションでは、越谷市の魅力を発信するご当地VTuber「浅葱ルマ」として活動する方を募集します。

手厚いサポートともに挑戦できる環境を整え、長期的に活動できる方を歓迎します。

【募集開始】

2026年3月25日

【応募条件】- 18歳以上の女性の方- 配信活動や芸能活動など、人前での発信経験をお持ちの方- 越谷市地域に関心を持ち、前向きに取り組める方- 越谷市に定期的に（2か月に1回程度）訪れることが可能な方- 最低2年間の継続が可能な方- 企画会議等、各種ミーティングに参加可能な方（※オンライン可）- 現在、他の事務所・レーベル等に所属していない方。または、所属している際も合格後にご自身の責任で契約終了できる方。【主な活動内容】- YouTubeでの配信/動画投稿- SNS（X/Instagram/TikTok）での情報発信- 越谷市の観光・施設・店舗・イベント紹介- 地域イベントへの出演- 企業・自治体とのコラボレーション企画【サポート内容】

合格者には、活動開始にあたり以下のサポートを提供します。

- Live2Dモデル、ロゴ、配信画面等の無償提供- 固定報酬+成果連動型報酬- 配信活動に関するディレクション- コンテンツ企画・運営サポート- プロモーション支援 等【スケジュール】

応募期間：2026年3月25日～4月25日

最終選考：2026年5月予定

デビュー：2026年7月予定

【応募方法】

下記公式応募ページよりエントリー



▼越谷ご当地VTuber「浅葱ルマ」オーディションサイト

https://www.luz-cwd.com/vtuberaudition2026

■ クラウドファンディング概要（5月開始予定）

本プロジェクトは、地域・ファンと共にIPを育てる取り組みとして、クラウドファンディングを実施予定です。

【開始時期】

2026年5月頃

■ 今後の展開

【資金使途】- キャラクターデザイン／Live2D制作- 配信機材および環境整備- プロモーション費用- グッズ制作費【主なリターン】- 限定グッズ- 限定ボイス／壁紙- 参加型企画への招待- プロモーション動画制作 など

本プロジェクトは短期的な企画ではなく、中長期的なIP育成を前提としています。

初年度：認知拡大・配信基盤の構築

2年目以降：地域企業との商品開発・コラボ展開

将来的にはリアルイベントや観光施策との連動も視野に展開

デジタルとリアルを横断した、新たな地域発信の形を構築してまいります。

■ 代表コメント

「地方にはまだ知られていない魅力が数多くあります。

本プロジェクトを通じて、地域の価値をデジタルコンテンツとして発信し、全国に届けていく新たな仕組み作りができれば幸いです。

この取り組みは企業単独ではなく、地域やファンと共に育てていくIPです。

ぜひ多くの方に関わっていただければ幸いです。」

株式会社LUZロゴ■ 運営会社

会社名：株式会社LUZ（ルース）

所在地：埼玉県越谷市南越谷4-1-12

代表者：浅水円花

設立： 2020年10月

事業内容：ブランディングデザイン事業／飲食事業

HP：https://www.luz-cwd.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社LUZ

担当：野口

メール：luz.vtuberaudition@gmail.com

X：https://x.com/asanegi_luz