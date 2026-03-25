東北電力株式会社

東北電力株式会社（本店：宮城県仙台市、代表取締役社長 社長執行役員：石山 一弘、以下「東北電力」）と、シスコシステムズ合同会社（本社：東京都港区、社長執行役員：濱田 義之、以下「シスコ」）は、AIインフラ※１の高度化と地域に根差した分散型AIデータセンターの実現に向けた覚書を本日締結し、共同検討を開始しました。

近年、世界的なAI技術の急速な進展に伴い、膨大な計算を支えるデータセンターの需要が急増しています。一方で、日本国内では都市部での用地確保や電力供給余力の制約から、大規模集中型のデータセンターの建設が長期化しています。

そのため、全国各地に計算拠点を分散して配置する「分散型AIデータセンター」の構築が、災害対策（事業継続計画：BCP）や地方創生の観点からも強く求められています。

この分散型AIデータセンターを実現するには、データセンター間の「つながり」を最適化するネットワーク技術の確立が喫緊の課題です。

この重要な社会課題に対し、両社は、将来的な事業拡大や多様なAI活用シーンへの柔軟な対応、安定したシステム運用、効率的な設備投資判断を実現するため、最適なネットワーク構成の定義と、拡張性・利便性・安全性を備えた標準的設計指針の共同検討を進めます。

東北電力は、電力設備構築のノウハウや自社の遊休地を生かしたGPU※２活用型AIインフラの検討・整備を通じ、電力事業の収益最大化とAIデータセンターの新規事業創出を図ります。

シスコは、AIインフラにおけるネットワーク技術に関する豊富な知見と経験を有します。

両社の強みを融合させ、AIインフラの高度化と地域に根差した分散型AIデータセンターの実現に貢献してまいります。

両社は本共同検討を通じ、AIインフラの最適化を推進し、多様な顧客ニーズに迅速・柔軟に対応できる体制を構築することで、東北・新潟エリアをはじめとする国内でのAI社会実装と産業発展に寄与してまいります。

※１ AIインフラ：AIの計算処理を支えるデータセンター設備（電力設備、冷却設備、通信ネットワーク設備等を含む）のこと。

※２ GPU (Graphics Processing Unit)：画像処理に特化した演算装置のこと。並列計算能力の高さから、近年ではAIの深層学習や大規模なデータ処理に不可欠なものとなっている。

【共同検討の主なポイント】

■将来的なAI事業の拡大や多様なAI活用シーンへの柔軟な対応、安定したシステム運用、効率的な設備投資判断を実現するため、最適なネットワーク構成の定義と、拡張性・利便性・安全性を備えた標準的設計指針を共同で検討します。

ポイント１. ネットワーク設計の最適化

大規模AI学習、高速推論、エッジAIなど、様々なGPUの利用形態に最適化されたネットワーク要件を定義します。

ポイント２. 地域資産と先進ネットワークの融合

日本の地理的特性を考慮し、分散型AIデータセンターのネットワークにおける課題解決と最適化を推進します。

ポイント３. 先進技術の導入

AIワークロードに最適化された次世代ネットワークスイッチ用のシリコンチップ「Cisco Silicon One G300」や「Cisco Silicon One P200」を基盤にし、高速通信・高ポート密度・広帯域処理能力・低レイテンシ設計・大規模スケーラビリティ・AIワークロードの可観測性など、AIに最適な通信を実現します。

【両社からのコメント】

東北電力株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 石山 一弘

「AI需要の拡大に伴い、電力と計算資源の最適配置がますます重要となっています。

当社の電力設備構築のノウハウや自社の遊休地を最大限活用し、分散型AIデータセンターの実現可能性を追求します。本共同検討を通じ、持続可能かつ災害に強いAIインフラモデルの構築を目指します」

シスコシステムズ合同会社 社長執行役員 濱田 義之

「AIクラスタの大規模化が進む中、ネットワークは単なるインフラではなく、計算性能を大きく左右する戦略的要素となっています。GPU間のeast-westトラフィック最適化や、分散拠点間の超低遅延接続設計は分散型AIデータセンター実現の鍵です。本共同検討を通じて、『Cisco Silicon One G300』や『Cisco Silicon One P200』をはじめとするAI最適化ネットワーク技術を活用し、日本における分散AIインフラの標準モデル確立に貢献してまいります」

以 上

（プレス本文）(https://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/1248495_2558.html)