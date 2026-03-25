【政治家・関係者向け】次の選挙、ネット対策は本当に大丈夫？ ー 「選挙で絶対やるべき10のこと」ネット選挙フェーズ２・SNS対策勉強会を全国各地で開催！

イチニ株式会社

日本最大級の政治・選挙情報プラットフォーム「選挙ドットコム」を運営するイチニ株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：高畑 卓）は、地方選挙候補予定者・関係者を対象に、実践的なネット選挙対策セミナーを2026年4月・5月に全国各地で開催します。

■ 地方選挙候補予定者向け ネット選挙勉強会を全国各地で開催

次の選挙、ネット対策は本当に大丈夫ですか？

投票先を決める際、ネットの情報を参考にするのは若者や現役世代だけではありません。

今では、老若男女問わず全世代がインターネットやSNSを活用して候補者や政策を調べる時代になりました。

ホームページやFacebookで知っている人と繋がっているだけでは今の選挙戦には不十分です。

「誰が検索され、どの情報が表示され、何が拡散されるのか。」

この設計次第で、認知も支持も大きく変わります。何も対策をしていなければ、ネット上では“存在していない”のと同じになってしまうこともあります。また、何も発信していなくても、デマや誹謗中傷に巻き込まれるケースも増えています。

本セミナーでは、情勢分析・候補者支援・広告戦略を担ってきた「イチニ株式会社（選挙ドットコム）」だからこそ提供できる、“すぐ使える実践知”を解説します。

次の選挙に向けて押さえておくべき

「選挙で絶対やるべき10のこと」

「うっかり違反しがちな2つのこと」

を、実際の選挙事例を交えながら最新のノウハウを分かりやすく解説します。

全国各地の会場で開催いたしますので、ぜひお近くの会場へ足をお運びください。

■ 開催概要

【全国開催】地方選挙候補予定者向け ネット選挙フェーズ２・SNS対策勉強会「選挙で絶対やるべき10のこと」

■参加費用：無料

■講師：高畑 卓 イチニ株式会社 (選挙ドットコム)代表取締役

■開催場所・開催日時：全国各地で現地開催

ご都合のよい場所・日程をご確認の上お申し込み下さい。参加申込方法

セミナー詳細・お申し込みはこちら！

https://vonnector.jp/seminar/202604/(https://vonnector.jp/seminar/202604/)

初回参加者限定 参加特典

１. 3万円クーポン（YouTube広告やX広告に利用可能）

２. ネット選挙必勝マニュアル（公選法チェックシート付き）

３. 地方選挙必勝の手引き1冊プレゼント

※上記より1つプレゼント

未来の選挙戦をリードするために、ぜひこの貴重な機会をご活用ください。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております！

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

・選挙ドットコム公式Xアカウント：https://x.com/go2senkyo

・選挙ドットコム公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@go2senkyo