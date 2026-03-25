『セガNET麻雀 MJ』「SEGA Account」との連携開始！

株式会社セガ

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』（以下、『MJ』）について、3月24日（火）メンテナンス後より、「SEGA Account」との連携を開始したことをお知らせします。

■「SEGA Account連携」で「段位認定/トーナメントPLAY券」がもらえる！

「SEGA Account」は、セガのオンラインサービスをより便利に楽しくご利用いただくための共通アカウントで、どなたでも無料でご登録・ご利用いただけます。

「SEGA Account」に登録して『MJ』と連携すると、もれなく「段位認定/トーナメントPLAY券」がもらえます。簡単2ステップで連携できますので、ぜひこの機会にご利用ください。

※特典の「段位認定/トーナメントPLAY券」の有効期限はメールを開封しアイテムを受け取ってから7日間です。

▼「SEGA Account連携」手順

・ステップ1

（１）『MJ』にログインし、ホーム画面＞データ＞外部アカウント連携＞SEGA Accountのアイコンをタップ。

（２）「SEGA Account連携」画面にて、「SEGA Accountページへ」をタップ。

（３）「SEGA Account」ページにて「新規登録」もしくは「ログイン」を行うことで表示される「外部アカウント連携」ページで「連携する」をタップ。

・ステップ2

『MJ』の「SEGA Account連携」画面にて、「連携情報取得」をタップ。

※必ずこの手順まで終えてください。

※詳細は下記ページをご確認ください。

https://pl.sega-mj.com/official_view/page?news_id=8975

＜『セガNET麻雀 MJ』とは＞

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。

【タイトル概要】

名称： セガNET麻雀 MJ

対応OS： iOS／Android／Windows／MAC

App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日： iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日

PCブラウザ版： 2025年1月21日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： テーブルゲーム

メーカー： セガ

著作権表記： (C)SEGA

公式サイト：

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。