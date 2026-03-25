電子機器用熱管理材料 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月19に「電子機器用熱管理材料市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電子機器用熱管理材料に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
電子機器用熱管理材料市場の概要
電子機器用熱管理材料 市場に関する当社の調査レポートによると、電子機器用熱管理材料 市場規模は 2035 年に約 76.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 電子機器用熱管理材料 市場規模は約 34.7億米ドルとなっています。電子機器用熱管理材料 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電子機器用熱管理材料市場のシェア拡大は、半導体および民生用電子機器分野の急速な拡大に加え、世界的なPC、ノートPC、ゲーミングハードウェア、およびIoTデバイスの販売増加によるものです。例えば、当社の分析によれば、IoTデバイス市場の規模は2024年に186億米ドルでしたが、2035年末までには420億米ドルに達すると予測されています。こうした状況が、信頼性と動作効率を維持するために放熱用熱管理材料を必要とする、高度なプロセッサやチップへの需要を喚起しています。
電子機器用熱管理材料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/electronic-thermal-management-material-market/104517
電子機器用熱管理材料に関する市場調査によると、電気自動車や車載エレクトロニクスの販売拡大、5Gインフラおよびデータセンターの急速な拡充、そして熱管理材料の開発に向けた投資の増加に伴い、電子機器用熱管理材料市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかしながら、製造および統合プロセスの複雑さや、代替冷却技術との競合激化により、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと見込まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345140/images/bodyimage1】
電子機器用熱管理材料市場セグメンテーションの傾向分析
電子機器用熱管理材料 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電子機器用熱管理材料 の市場調査は、材料のタイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別、製品形態別、と地域に分割されています。
電子機器用熱管理材料市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-104517
電子機器用熱管理材料市場は材料のタイプ別に基づいて、熱界面材料、ギャップフィラー、熱伝導性接着剤、サーマルパッド、封止材、相変化材料、及びサーマルテープに分割されています。このうち、熱界面材料のセグメントは、放熱システムと電子部品との間の熱伝達を向上させる上で極めて重要な役割を担っていることから、予測期間を通じて40%の市場シェアを占め、他のセグメントを圧倒すると予測されています。同セグメントの成長は、民生用電子機器、産業用パワーデバイス、データセンターのインフラ、および通信機器における熱界面材料の高い採用率に加え、半導体技術の急速な進歩によってもたらされています。
電子機器用熱管理材料市場の概要
電子機器用熱管理材料 市場に関する当社の調査レポートによると、電子機器用熱管理材料 市場規模は 2035 年に約 76.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 電子機器用熱管理材料 市場規模は約 34.7億米ドルとなっています。電子機器用熱管理材料 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電子機器用熱管理材料市場のシェア拡大は、半導体および民生用電子機器分野の急速な拡大に加え、世界的なPC、ノートPC、ゲーミングハードウェア、およびIoTデバイスの販売増加によるものです。例えば、当社の分析によれば、IoTデバイス市場の規模は2024年に186億米ドルでしたが、2035年末までには420億米ドルに達すると予測されています。こうした状況が、信頼性と動作効率を維持するために放熱用熱管理材料を必要とする、高度なプロセッサやチップへの需要を喚起しています。
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電子機器用熱管理材料に関する市場調査によると、電気自動車や車載エレクトロニクスの販売拡大、5Gインフラおよびデータセンターの急速な拡充、そして熱管理材料の開発に向けた投資の増加に伴い、電子機器用熱管理材料市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかしながら、製造および統合プロセスの複雑さや、代替冷却技術との競合激化により、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと見込まれます。
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電子機器用熱管理材料市場セグメンテーションの傾向分析
電子機器用熱管理材料 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、電子機器用熱管理材料 の市場調査は、材料のタイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別、製品形態別、と地域に分割されています。
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電子機器用熱管理材料市場は材料のタイプ別に基づいて、熱界面材料、ギャップフィラー、熱伝導性接着剤、サーマルパッド、封止材、相変化材料、及びサーマルテープに分割されています。このうち、熱界面材料のセグメントは、放熱システムと電子部品との間の熱伝達を向上させる上で極めて重要な役割を担っていることから、予測期間を通じて40%の市場シェアを占め、他のセグメントを圧倒すると予測されています。同セグメントの成長は、民生用電子機器、産業用パワーデバイス、データセンターのインフラ、および通信機器における熱界面材料の高い採用率に加え、半導体技術の急速な進歩によってもたらされています。