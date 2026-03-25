『「数え方」なるほど雑学 』著者ライフサイエンスが電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月１７日に『「数え方」なるほど雑学 』著者ライフサイエンスが、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『「数え方」なるほど雑学 』著者ライフサイエンス
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/40OLTma
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4smG6QK
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896400
◎身近にあふれているのに、こんなにも知らない！
◎奥深すぎる「数え方」の雑学１３１ネタ
・飛行機雲は「１筋」。では、入道雲は？
・イカはなぜ「杯」と数える？
・ロウソクは、火を灯すと数え方が変わる
・犬は「１匹」？ それとも「１頭」？
・「舞い散る雪」の美しい数え方
・薬とサプリメントは、数え方が違う！？
「個」「匹」といったおなじみのものから、
「宇」「尋」「壺」「旒」といった耳慣れないものまで、
身のまわりにあふれる「数え方（助数詞）」の雑学が集結！
知っているようで知らない数え方や、
教養として身につけたい数え方、その裏に隠された意外な由来など……
助数詞の奥深さに触れながら、語彙力もアップデートできる一冊。
その一語一語に、日本文化の歩み、
人間の豊かな感性、そして歴史が紡いできた物語が詰まっている！
■目次
・１章 飛行機雲は「一筋」。では、入道雲は？【ころころ変わる数え方】
・２章 ロウソクは、火を灯すと数え方が変わる！？【歴史を物語る数え方】
・３章 「舞い散る雪」の美しい数え方【上品な数え方】
・４章 ウサギはなぜ「羽」で数える？【伝統文化が息づく数え方】
・５章 哺乳類のコウモリは「匹」？ それとも「羽」？【間違いやすい数え方】
・６章 差し込む光は「一条」。では、フラッシュの光は？【身近なものの数え方】
・７章 マウスの移動距離の単位は「ミッキー」！？【イマドキな数え方】
・８章 五合目は「山の半分の高さ」ではない！？【スポーツ・レジャーの数え方】
■著者 ライフサイエンス
幅広いネットワークを生かして、国内外を問わずあらゆる情報を収集し、
独自の切り口で書籍を制作する企画編集組織。
スパイスのきいた視点には定評があり、生活に根づいた役立ち情報から、
経済・地理・歴史・科学といった教養雑学まで、その領域は広い。
主な著書に、『こんなところに境界線!? 県境・国境・飛び地のおもしろ雑学』
『世界の民族地図 すごい読み方』『世界の宗教地図 わかる!読み方』
『世界の紛争地図 すごい読み方』『おもしろ雑学 日本地図のすごい読み方』
『おもしろ雑学 世界地図のすごい読み方』『おもしろ雑学 日本の歴史地図』
『おもしろ雑学 世界の歴史地図』（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）などがある。
■『「数え方」なるほど雑学 』著者ライフサイエンス
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/40OLTma
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896400
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344924/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344924/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344924/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社三笠書房
■『「数え方」なるほど雑学 』著者ライフサイエンス
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◎身近にあふれているのに、こんなにも知らない！
◎奥深すぎる「数え方」の雑学１３１ネタ
・飛行機雲は「１筋」。では、入道雲は？
・イカはなぜ「杯」と数える？
・ロウソクは、火を灯すと数え方が変わる
・犬は「１匹」？ それとも「１頭」？
・「舞い散る雪」の美しい数え方
・薬とサプリメントは、数え方が違う！？
「個」「匹」といったおなじみのものから、
「宇」「尋」「壺」「旒」といった耳慣れないものまで、
身のまわりにあふれる「数え方（助数詞）」の雑学が集結！
知っているようで知らない数え方や、
教養として身につけたい数え方、その裏に隠された意外な由来など……
助数詞の奥深さに触れながら、語彙力もアップデートできる一冊。
その一語一語に、日本文化の歩み、
人間の豊かな感性、そして歴史が紡いできた物語が詰まっている！
■目次
・１章 飛行機雲は「一筋」。では、入道雲は？【ころころ変わる数え方】
・２章 ロウソクは、火を灯すと数え方が変わる！？【歴史を物語る数え方】
・３章 「舞い散る雪」の美しい数え方【上品な数え方】
・４章 ウサギはなぜ「羽」で数える？【伝統文化が息づく数え方】
・５章 哺乳類のコウモリは「匹」？ それとも「羽」？【間違いやすい数え方】
・６章 差し込む光は「一条」。では、フラッシュの光は？【身近なものの数え方】
・７章 マウスの移動距離の単位は「ミッキー」！？【イマドキな数え方】
・８章 五合目は「山の半分の高さ」ではない！？【スポーツ・レジャーの数え方】
■著者 ライフサイエンス
幅広いネットワークを生かして、国内外を問わずあらゆる情報を収集し、
独自の切り口で書籍を制作する企画編集組織。
スパイスのきいた視点には定評があり、生活に根づいた役立ち情報から、
経済・地理・歴史・科学といった教養雑学まで、その領域は広い。
主な著書に、『こんなところに境界線!? 県境・国境・飛び地のおもしろ雑学』
『世界の民族地図 すごい読み方』『世界の宗教地図 わかる!読み方』
『世界の紛争地図 すごい読み方』『おもしろ雑学 日本地図のすごい読み方』
『おもしろ雑学 世界地図のすごい読み方』『おもしろ雑学 日本の歴史地図』
『おもしろ雑学 世界の歴史地図』（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）などがある。
■『「数え方」なるほど雑学 』著者ライフサイエンス
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/40OLTma
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配信元企業：株式会社三笠書房
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