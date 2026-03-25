「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される ぺたん娘アクリルキーホルダー」予約受付中！

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2026年3月25日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」の『ぺたん娘アクリルキーホルダー』を発表し全国での予約受付を開始しました。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345144/images/bodyimage1】

【ラインナップ】
・ティアラローズ　　　・アイシラ
・アクアスティード　　・キース
・ハルトナイツ　　　　・クレイル
・アカリ　　　　　　　・パール

ペンギンパレード描きおこしの「ぺたん」と座った
かわいいデフォルメデザインの「ぺたん娘アクリルキーホルダー」が登場です。

アクリルキーホルダーは、コンパクトで軽量ながらも、
鮮やかで美しいデザインが魅力のアイテムです。

透明度の高いアクリル素材を使用し、高品質な印刷で
「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」のキャラクターたち
がかわいく描かれています。
さらに、長期間使用しても劣化しにくいのもポイント！

本体サイズは全長約90mmと存在感のある大きめサイズ。
鞄やキーリングに付けて、持ち運びにも便利です♪

種類は全部で８種類！

お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をもっと楽しく過ごしませんか？

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【商品概要】
商品名　　　：悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される ぺたん娘アクリルキーホルダー
絵柄　　　　：8種
本体素材　　：アクリル
製品サイズ　：約90mm
価格　　　　：\990（税込）
発売予定日　：2026年5月下旬
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【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001743/

他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。

【権利者表記】
(C)ぷにちゃん・成瀬あけの／KADOKAWA／「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz

配信元企業：株式会社ペンギンパレード
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