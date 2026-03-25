「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される ぺたん娘缶バッジ」予約受付中！
2026年3月25日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」の『ぺたん娘缶バッジ』を発表し全国での予約受付を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345145/images/bodyimage1】
【ラインナップ】
・ティアラローズ ・アイシラ
・アクアスティード ・キース
・ハルトナイツ ・クレイル
・アカリ ・パール
ペンギンパレード描きおこしの「ぺたん」と座った
かわいいデフォルメデザインの「ぺたん娘缶バッジ」が新登場！
軽く耐久力に優れたブリキ素材に「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」の
登場キャラクターを可愛らしく印刷させて頂きました。
使い続けることで味わいが深くなっていく缶バッジは
鞄や帽子など身の回りの製品に手軽に取り付けられるのも魅力の１つです。
ファッションのワンポイントやコレクションアイテムとして利用しやすくなっています。
種類は全部で８種類！
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をもっと楽しく過ごしませんか？
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【商品概要】
商品名 ：悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される ぺたん娘缶バッジ
絵柄 ：8種
本体素材 ：ブリキ
製品サイズ ：直径約75mm
価格 ：\660（税込）
発売予定日 ：2026年5月下旬
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【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001741/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
(C)ぷにちゃん・成瀬あけの／KADOKAWA／「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345145/images/bodyimage1】
【ラインナップ】
・ティアラローズ ・アイシラ
・アクアスティード ・キース
・ハルトナイツ ・クレイル
・アカリ ・パール
ペンギンパレード描きおこしの「ぺたん」と座った
かわいいデフォルメデザインの「ぺたん娘缶バッジ」が新登場！
軽く耐久力に優れたブリキ素材に「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」の
登場キャラクターを可愛らしく印刷させて頂きました。
使い続けることで味わいが深くなっていく缶バッジは
鞄や帽子など身の回りの製品に手軽に取り付けられるのも魅力の１つです。
ファッションのワンポイントやコレクションアイテムとして利用しやすくなっています。
種類は全部で８種類！
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をもっと楽しく過ごしませんか？
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【商品概要】
商品名 ：悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される ぺたん娘缶バッジ
絵柄 ：8種
本体素材 ：ブリキ
製品サイズ ：直径約75mm
価格 ：\660（税込）
発売予定日 ：2026年5月下旬
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【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001741/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
(C)ぷにちゃん・成瀬あけの／KADOKAWA／「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
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