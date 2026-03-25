「あまっ！うまっ！すごっ！尼メシプロジェクト」４月１日始動

令和８年４月より、市内での食育の取組を推進することを目的に、食育関連団体で構成する「尼崎市食育推進懇話会」と協働し、「あまっ！うまっ！すごっ！尼メシプロジェクト」を開始します。第１弾として、市内の食育の取組で活用する食育ロゴマークとキャッチフレーズ（以下、「食育ロゴ」という）が決まりました。本プロジェクトでは、市民が日常生活の中で食育ロゴを自然に繰り返し目にすることで、食に対する親しみや関心を高めてもらい、健康的な食行動の実践に繋げることを目指しています。





１ 産官学民連携の下での取り組み

令和８年度は「バランスよく食べる」「地産地消」の啓発を重点テーマとして取り組みます。教育機

関、生産者・流通事業者、食育団体等から構成する『尼崎市食育推進懇話会』と協働し、各団体が実施

する食育イベントや講座、スーパーなど市民が日常的に利用する場で食育ロゴを活用し、地域全体で食

育の普及啓発を展開します。

２ 市制110周年特別企画「カラダに１１０（いいお）いしいお店」スタンプラリー同時実施

尼崎市未来いまカラダポイント事業に参画している「カラダにいい・おいしいお店」では、主食・主

菜・副菜がそろった“バランスの良い食事”をとったり、野菜摂取量向上や減塩につながる商品を購入す

ると電子地域通貨「あま咲きコイン」が獲得できます。

さらに、令和８年度は市制110周年特別企画として、対象店舗を巡るスタンプラリーで、最大330ポイ

ントを獲得できます。

詳細は、別紙の「ご利用ガイド」をご確認ください。（対象店舗や各生涯学習プラザ等で配布）

（参考）

令和４年度に実施した市民アンケートでは、若年層（18～39歳）において、バランスの良い食事を

１日２回以上食べる人の割合が47.7％と低く、このような食習慣が続くことで、将来の生活習慣病の

発症、また要介護の原因となる疾病の発症等のリスクにも繋がります。