ミス・パリ・グループ(所在地：東京都中央区銀座、代表：下村 朱美)が運営するSPAブランド「和SPA」は、昨年ご好評をいただいた「和スパ美容液せっけん」をリニューアルし、春限定商品「和スパ美容液せっけん 桜」として、2026年4月1日(水)より発売いたします。





今回のリニューアルでは、桜の上品な香りを新たに採用し、ゆらぎやすい肌を整える日本の植物由来美容成分を配合。これまで以上に心地よくお使いいただける石けんへと生まれ変わりました。





和スパ美容液せっけん 桜





【和スパ美容液せっけん 桜】

【100g／7,700円(税込)】

4月1日(水)より、「和SPA銀座店」およびミス・パリ・グループ各サロン「男のエステ ダンディハウス」「エステティック ミス・パリ」「やせる専門店 ミスパリ ダイエットセンター」「ダンディハウス PERSONAL GYM」の店頭にて数量限定発売。









〈和SPAとは〉

「和SPA」は、礼儀やおもてなしに象徴される“和のこころ”から生まれる美を追求したスパブランドです。トリートメントにとどまらず、空間や日本の伝統文化、和のおもてなしを通じて、五感で日本を深く体験できる“made in Japan”のスパとして、国内外のお客様に特別なひとときを提供しています。トリートメントで使用するアイテムは、世界遺産・京都醍醐寺で健康長寿の祈祷を受けた国産青竹や、江戸時代から塩の生産地として繁栄してきた瀬戸内の塩など、厳選された日本の上質な素材を使用しています。特に訪日外国人のお客様からもご好評をいただいており、世界中から訪れるゲストに対して、日本の“癒し”を提供し続けています。





和SPA エントランス





完全個室のトリートメントルーム





＜商品特長＞

●桜とヒノキが織りなす和の香り

トンカビーンズのやわらかな和の甘さに、ヒノキの清らかな香りを重ね、満開の桜を思わせる上品で華やかな香りに仕上げました。





●春のゆらぎ肌を整える美容植物成分配合

ソメイヨシノ葉エキス、ツボクサエキス(CICA)、ユズ果実エキスなど、日本の自然に着想を得た植物美容成分を贅沢に配合。

季節の変わり目でゆらぎやすい肌をやさしく整え、洗うたびにうるおいのある健やかな肌へ導きます。

日本の自然の恵みを凝縮した、和SPAならではのスキンケア石けんです。





●オリーブオイルを贅沢に配合し、しっとり艶やかな洗い上がり

良質なオリーブオイルを贅沢に使用し、従来品と比べて配合量を22％増量しました。オレイン酸を豊富に含むオリーブオイルの恵みが肌に潤いを与え、汚れをやさしく落としながら、洗い上がりの肌を艶やかに保ちます。









和SPAはこれからも、日本の伝統とおもてなしの心を大切に、和のスパ文化を世界へ発信してまいります。

春の訪れを感じさせる香りとともに自宅にいながら日本のスパ体験を楽しめるアイテム「和スパ美容液せっけん 桜」を、ぜひこの機会にお試しください。









■和SPA店舗概要

【所在地】 〒104-0061 東京都中央区銀座5-10-2 GINZA MISS PARIS 5F

【営業時間】月～金 11：00～20：00、土日祝 10：00～19：00

【ご予約】 03-6757-6520

【URL】 https://www.wa-spa.jp/









■ミス・パリ・グループ概要

【所在地】〒104-0061 東京都中央区銀座5-10-2

【代表】 下村 朱美

【URL】 https://www.miss-paris-group.co.jp/