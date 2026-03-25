所沢駅西口から徒歩約2分のエンタメ系ラウンジカフェ「FUNxFAN café（ファンファンカフェ）」で、埼玉西武ライオンズの応援上映を実施します。店内の100インチクラスのスクリーンに加え、店内4つのテレビ画面でも放映するので、どの席でも試合の熱量を一緒に楽しめます。放映はDAZNで実施予定。

FUNxFAN caféのライオンズ応援上映、楽しみ方は自由！

◆ライオンズの試合日にあわせて放映。試合開始でスタート！

放映は試合開始になったらスタート！ただし「試合前から来て、先にごはん」「ちょっと早めに集合して乾杯」ももちろんOK！カフェの営業日・営業時間に準じて、店内を自由にご利用いただけます。【3月の放映日】3/27(金) vs 千葉ロッテマリーンズ ZOZOマリンスタジアム（プレイボール18:30）3/28(土) vs 千葉ロッテマリーンズ ZOZOマリンスタジアム（プレイボール14:00）3/29(日) vs 千葉ロッテマリーンズ ZOZOマリンスタジアム（プレイボール14:00）3/31(火) vs オリックスバファローズ ベルーナドーム（プレイボール：18:00）応援上映の実施日は、ライオンズの試合日に準ずる形で開催します。※イベント・貸切利用等がある場合は、放映しない可能性もございます。

◆ビジター戦も放映。遠征できない日も、所沢で盛り上がろう！

ホーム戦だけでなく、なんとビジター戦も放映します。「現地には行けないけど、みんなで見たい！」そんな日に、ぜひFUNxFAN caféで集まりましょう！

◆予約不要・当日参加OK！でも不安なら"席予約"がおすすめ

応援上映は予約なしで当日参加可能です。ただし、混雑状況によっては満席でご案内できない場合があります。「絶対に座りたい」「仲間と並びで座りたい」など不安があれば、事前の席予約の可能です。予約方法：公式HP、または店舗TELから「応援上映の席予約」と伝えるとスムーズです席数・収容人数：40席／最大50名程度 ※立ち見観戦含む

◆チャージなし・席代なし・ワンドリンク制なし。持ち込みもOK！

FUNxFAN caféの応援上映は、チャージ・席代なし／ワンドリンク制なし。自由に楽しめます。さらに、飲み物・お酒・ご飯・おつまみなどの持ち込みもOK。好きなお菓子を買い込んで来るもよし、テイクアウトを持ち寄って"観戦パーティー仕様"にするもよし。自分たちのスタイルで盛り上がれます！

◆ライオンズコラボフードも充実！「ライオンズ焼き」は"ここで食べる"のもアリ！

店内では、ライオンズのコラボフードも楽しめます。人気の「ライオンズ焼き（カスタード・あんこ）」は、ベルーナドームでは行列で「今日は諦めよう…」となった経験のある方も多いのでは？当店なら、食べながら観戦ができます！表面をカリッと香ばしく仕上げて、アイスを添えた豪華仕様。試合を見ながらの"ご褒美スイーツ"にもぴったりです。【フード例】ライオンズの若獅子カレー／タコライス／ねぎチャーシュー丼 などレギュラーカフェメニュー：カルボナーラ、ホットサンド、ピザ、唐揚げ などおつまみ：枝豆、焼きそば など甘いもの：チョコレート菓子 などほか、ミニコンビニ設置。お好きなものを選んでその場で購入できます。

◆声出し・拍手・鳴り物・応援グッズOK！ユニフォームも推し選手のタオルも、どんどん持ってきてください！

FUNxFAN caféでは、声出し／拍手／鳴り物／応援グッズ／ユニ着用／タオルすべてOKです。忘れずに持参して、いつものスタイルで応援してください。「忘れちゃった！」「もっと欲しい」という時は、ライオンズグッズ販売も行っています。気軽にスタッフへお声がけください。

◆撮影について（SNS投稿OK／動画撮影・生配信はNG）

店内での写真撮影はOKです。ただし、他のお客様のご迷惑にならないよう、映り込みなどに十分ご配慮ください。また、動画撮影は禁止。SNSでの生配信行為も禁止となります。

◆未成年の入店について

未成年の入店もOKです。ただし、帰宅時間は所沢市の条例に準じます。夜遅くなった場合は、お声がけさせていただく場合があります。当店でお酒をご購入される場合、年齢確認をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。

◆店舗情報・アクセス

店名：エンターテイメントコラボ ラウンジ FUNxFAN café所在地：〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町3-5 KRP Ave 1階アクセス：西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口 徒歩2分TEL：04-2946-7856公式：https://cafe.funxfan.jp/

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C+%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%B8+FUNxFAN+caf%C3%A9

◆お問い合わせ先

エンターテイメントコラボ ラウンジ FUNxFAN caféE-mail：funfancafe_info@doerstokyo.jpX：@funfan_cade（https://x.com/funfan_cafe）Instagram：@funfan_cafe（https://www.instagram.com/funfan_cafe）各SNSのDMからもお気軽にお問い合わせください