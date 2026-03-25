【満員御礼】映画『ゾンビ1/2～Right Side of the Living Dead～』舞台挨拶大盛況！次回は3月27日(金)、29日(日)！

株式会社メディアミックス・ジャパン

主演・芳村宗治郎、太田えりかが監督を務めた、映画『ゾンビ1/2 ～Right Side of the Living Dead～』が東京・キネカ大森にて3月20日(金・祝)に公開され、連日開催されている舞台挨拶が大盛況となっています。

公開初日の3月20日(金・祝)には、主演・芳村宗治郎さん、中田青渚さん、金子清文さん、太田えりか監督が登壇。また、翌21日(土)には芳村さん、太田監督のほか、SUPER★DRAGONの田中洸希さんも加わり、会場を盛り上げました！

今後の舞台挨拶も濃いメンバーで開催予定！

3月27日(金)には飛衣輪(ひいりんぐ）役・大東駿介さんをはじめ、バンドマン・美容師・バーテンダー役の3B集団、そして29日(日)は大東さんのほか、本作のプロデューサーや監督も交えて撮影秘話をお届けします。

飛衣輪役・大東駿介さん

バンドマン矢吹役・板倉武志さん美容師白鳥役・高山孟久さんバーテンダー星川役・野村啓介さん

映画『ゾンビ1/2 ～Right Side of the Living Dead～』は4/2(木)まで、キネカ大森にて上映中！

ホラーが苦手でも観られる、怖くないB級ブラックコメディのゾンビ映画をお楽しみください！

●今後の舞台挨拶スケジュール

「魅惑の飛衣輪&３B ～over40・“イケおじ”だらけの同世代舞台挨拶～」

開催日：3月27日(金)

本編上映：19:30～

舞台挨拶：20:50～(約30分)

＜登壇者＞

・飛衣輪役 大東駿介

３B

・バンドマン 矢吹役 板倉武志

・美容師 白鳥役 高山孟久

・バーテンダー 星川役 野村啓介

(敬称略)

「半ゾンビ VS 飛衣輪 ! ～ホンモノのゾンビ企業を作れるのか!!～」

開催日：３月29日(日)

本編上映：14:00 ～

舞台挨拶：15:20～(約30分)

＜登壇者＞

・新宮龍馬役 芳村宗治郎

・飛衣輪役 大東駿介

・柳沢太介プロデューサー

・太田えりか監督

(敬称略)

※登壇者は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●舞台挨拶回チケット販売中！

オンラインおよび劇場窓口でのご購入が可能です。

＊オンラインチケットはキネカ大森HPにて販売中！

https://ttcg.jp/cineka_omori/

映画『ゾンビ1/2～Right Side of the Living Dead～』

【あらすじ】

人類はゾンビの脅威に勝利し、世界に残ったゾンビはただ一人。

その“最後のゾンビ”新宮龍馬(しんぐう・りょうま)こそ、本作の主人公。

彼はゾンビに噛まれても理性を保ち続ける“半ゾンビ”で、社会に受け入れられながら会社員として平凡な日々を送っていた。

しかしある日、インターンの羽座目（うざめ）くんを思わず噛んでしまったことで、ゾンビパンデミックが勃発！

事態は憧れの先輩・える子、ゾンビ研究者の洞吹田（ほらふきだ）博士を巻き込み、「癒しの半ゾンビハウス」で暗躍する謎の男・飛衣輪（ひいりんぐ）も現れ…。

果たして新宮は、世界を、そして大切な人を救えるのか――！？

【クレジット】

タイトル：『ゾンビ1/2 ～Right Side of the Living Dead～』

※1/2と～の間、単語間に半角スペース／読み方：ぞんびにぶんのいち ～ライトサイドオブザリビングデッド～

出演：芳村宗治郎

中田青渚、金子清文、田中洸希(SUPER★DRAGON)、大東駿介

プロデューサー：柳沢太介

監督：太田えりか

脚本：モラル

主題歌：TOKYO世界「Sprout」

【M CINEMAとは】

長年にわたり、映像制作の第一線を走り続けてきた制作プロダクションのメディアミックス・ジャパン（MMJ）の新たなチャレンジとして、20～30代の若手社員を対象に劇場用映画の企画・プロデュースの機会を与えるプロジェクト「M CINEMA」の第二弾。菊地姫奈を主演に迎えて制作された第一弾の『V. MARIA』（2025年4月公開）は、目黒シネマでの開館50周年記念上映が連日満席となり、各地の劇場や映画祭でも大盛況を記録した。

第二弾となる本作は、ゾンビ映画好きの新卒2年目社員・太田えりかが監督として自身初のメガホンをとり、等身大の感性で新しいゾンビ映画を作り上げた。ゾンビ映画といえば「ホラー」という印象が強いが、本作はコメディ要素を加えた「ブラックコメディ」。“ゾンビあるある”を盛り込みながら、幅広い年齢層が楽しめるB級映画を目指している。

公式サイト：https://mcinemazombie.my.canva.site

【SNS】

公式X：https://x.com/zombie1_2 ＠zombie1_2

公式Instagram：https://www.instagram.com/zombie1_2_official ＠zombie1_2_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@zombie1_2_movie @zombie1_2_movie

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zombie1_2_movie @zombie1_2_movie

#半分ゾンビ #MCINEMA

■株式会社メディアミックス・ジャパンについて

チャネルを問わず「面白い」や「驚き」を世界に発信する総合エンターテイメントプロダクションです。

1993年4月にスタートしたMMJ は、テレビドラマ制作を皮切りにバラエティ制作、舞台製作、映画製作と着実に活躍のフィールドを広げてきました。 今では連続ドラマのタイトル数も200を越え、日本有数のドラマプロダクションとして確固たる地位を築いております。

また2016年に設立した芸能プロダクション『BLUE LABEL』では、磯村勇斗、咲妃みゆ、菊地姫奈らの活躍や大東駿介の新加入により、業界内からも熱い注目を集めています。

■会社概要

社名： 株式会社メディアミックス・ジャパン(Media Mix Japan Co., Ltd. 略称:MMJ)

所在地： 〒107-0062 東京都港区南⻘山 1-15-14 新乃木坂ビル 7F

代表者： 代表取締役社長 東城祐司

設立： 1993年4月2日

公式サイト： https://www.mmj-pro.co.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/MediaMixJapan

X： https://x.com/mmj_pro

Instagram： https://www.instagram.com/mmj_pro/

■主な制作作品

【ドラマ】

「家政夫のミタゾノ」、「波よ聞いてくれ」、「ハヤブサ消防団」、「星降る夜に」、「アリバイ崩し承ります」、「まだ結婚できない男」、「時効警察はじめました」、「奪い愛、 夏」、「特命係長只野仁」、「素敵な選TAXI」、「GTO」、「白い春」、「ドラゴン桜」、「アットホーム・ダッド」、「君の手がささやいている」ほか

【映画】

「V. MARIA」、「恐怖人形」、「走れ! T校バスケット部」、「覆面系ノイズ」、「gift」 ほか

【バラエティ】

「このデートはフィクションです。」、「最強LINEグループ旅」、「フリースタイルダンジョン」、

「内田篤人のSDGsスクール!」、「ラップスタア」、「梅田サイファーの水曜TheNIGHT」ほか

【舞台】

「家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂」、「銀河鉄道の父」、

「いつもポケットにショパン」、「若様組まいる」、「私のホストちゃん」シリーズ ほか

以上