Schoo、2026年2月の人気授業10本を無料公開

株式会社Schoo

インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を行う株式会社Schoo（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：森健志郎、以下「スクー」）は、社会人向けオンライン学習サービス「Schoo」にて、ユーザーから高い支持を集めた2026年2月の人気授業10本を3月10日(火)～4月10日(金)まで期間限定で無料公開いたします

■2月人気授業のポイント：AI時代に求められる「人間の思考基盤」

生成AIが日常業務に溶け込む中、「AIにどう的確な指示を出せばいいのか」「自分にしかできない仕事とは何か」とビジネスパーソンの間でスキルの空洞化に対する不安が広がっています。AIを使いこなすには、指示を出す人間の思考力や言語化力が不可欠です。

2月は、激動の時代に自律的に働くための基盤となる「思考力・時間管理・言語化力」をアップデートする授業10本が支持を集め、人気授業としてランクインしました。

▼詳細

https://schoo.jp/news/2026/2026-03-10-12-00-00

■2026年2月の人気授業10本（順不同）

1. 生成AI時代の新しい働き方をデザインする

授業名： 『生産性をあげる 自分だけの“最強業務フロー“デザイン』

授業URL： https://schoo.jp/class/12430

講師： 山田 智久（ニッセイアセットマネジメント デジタルイノベーション・ヘッド）

【概要】

本授業では、特定ツールの操作説明ではなく、自分の業務を分解・再設計する視点を身につけます。業務を棚卸しして自動化・効率化すべき点を見極め、生成AIや各種ツールをどう組み合わせて最適な業務フローを設計するかを学びます。

2. 「モヤモヤ」を解消する頭の筋トレ

授業名： 『抽象化思考で“パターン”を掴む力を鍛えよう』

授業URL：https://schoo.jp/class/12285

講師： 権藤 悠（株式会社キーメッセージ 代表取締役社長）

【概要】

「抽象化思考」をテーマに、共通点・分類・要点・法則という4つの視点から、バラバラな情報を意味のある一言にまとめる練習を行います。ワークを通じて情報から本質を抜き出し、「つまりこういうこと」と導く感覚を身につけます。

3. 「当たり前」を疑い、本質を見抜く

授業名： 『“考える力“を鍛えるクリティカルシンキング』

授業URL： https://schoo.jp/class/12415

講師： 吉澤 準特（思考術コンサルタント）

【概要】

本授業では、答えを出す前に立ち止まり、物事の前提や問いそのものを問い直す「クリティカルシンキング」を学びます。ケーススタディを通じ「当たり前を疑う視点」を身につけていきます。

4. 毎月の悩み解決！超実践Excel術

授業名： 『田中亨先生が教える「今月のExcelテクニック」（2026年2月）』

授業URL：https://schoo.jp/class/12172

講師： 田中 亨（一般社団法人 実践ワークシート協会 代表理事）

【概要】

本授業は、Schoo受講生のExcelに関する悩みを元に進行します。みなさんからのリクエストに対して田中亨先生が解説し、今月のウルトラテクニックショーを交えて業務効率化の技を披露します。

5. 「残業ゼロ」を目指す超実践タイムマネジメント

授業名： 『明日から劇的に変わるタイムマネジメント』

授業URL：https://schoo.jp/class/12428

講師： 越川 慎司（株式会社クロスリバー 代表取締役CEO）

【概要】

本授業では、明日からすぐ使えるタイムマネジメントの考え方を通して、働き方と成果の出し方を見直します。しっかり仕事をして成果を残し、しっかり家に帰るための技術を学びます。

6. お金の不安をなくし、次の一歩を踏み出す

授業名： 『「地政学リスク」を自分事にするニュースの読み方 ～揺らぐ世界から資産と暮らしを守る技術～』

授業URL： https://schoo.jp/class/12340

講師： DJ Nobby（ラジオパーソナリティ・経済キャスター）

【概要】

本授業では、複雑に絡み合う「地政学リスク」と「経済」のつながりを整理し、多角的に解説します。一時的な情勢不安に惑わされず、長期的な視点で資産を守り育てる判断基準を学びます。

7. 自分も周りも豊かにする「帝王学」

授業名： 『人が幸せになれない理由』

授業URL：https://schoo.jp/class/12389

講師： 本田 晃一（実業家・作家）

【概要】

本授業では、「人が幸せになれない理由」をテーマに、受講生からの質疑応答を中心に進行します。本田晃一先生が時間の許す限り受講生の悩みに直接答えていく、1回完結型のインタラクティブな講義です。

8. 会議や商談でフリーズしない表現力

授業名： 『話づらい人と話すコツ』

授業URL：https://schoo.jp/class/12311

講師： ひきた よしあき（コラムニスト / コミュニケーションコンサルタント）

【概要】

本授業では、「話づらい人と話すコツ」をテーマに解説します。高圧的な人、話を聞かない人、何も話さない人など、コミュニケーションが難しい相手に対して、どうアプローチし関係性を築くかの実践的な方法を学びます。

9. 「大人の語彙力」でワンランク上の信頼を得る

授業名： 『大人の常套句（決まり文句）をマスター』

授業URL：https://schoo.jp/class/12211

講師： 吉田 裕子（国語講師・著述家）

【概要】

本授業では、ビジネスや日常生活で信頼される語彙力を身につけるための実践的スキルを学びます。言葉のニュアンスを理解し、相手や状況に応じた「ちょうどいい」大人の常套句（決まり文句）をマスターします。

10. 相手の真意を引き出し、有意義な結論を導く

授業名： 『結論を出すためのアクティブリスニング』

授業URL：https://schoo.jp/class/12424

講師： 谷本 有香（Forbes JAPAN 執行役員 Web編集長）

【概要】

本授業では、相手に作用し結論を出すための「谷本流アクティブリスニング」を学びます。単なる聞き上手で終わらず、相手を尊重しつつ自分を軸に対話を進め、スムーズに結論へ導く能動的な傾聴アプローチを習得します。

▼無料公開期間

2026年3月10日(火) 12:00～4月10日(金) 12:00まで

▼対象授業と視聴方法

対象授業はすべて、キャンペーン期間中は無料で視聴可能です。

詳細は以下ページよりご覧ください。

https://schoo.jp/news/2026/2026-03-10-12-00-00

※算出基準

2026年2月1日～2月28日に配信された生放送授業を対象に、受講者数をもとに算出

■Schoo for Businessについて

法人向け動画研修サービス「 Schoo for Business」は、「今学びたい学習コンテンツに出会える」をコアバリューとし、社会人向け学習動画を約9,000本提供。営業・プログラミング・デザインの実務スキルについてオンライン動画にて持続的な学習環境を提供することで導入企業は累計4,500社を突破。

学習動画を活用した研修カリキュラムの提供やレポート提出機能に加え、利用者の学習時間や学習傾向をもとに興味分野を分析することが可能。また、AIによる学習プラン提案機能「まなびステップ」や「DXスキル診断」により、個人の課題や関心に応じた学びを提案する。オンライン集合学習機能も搭載。自発型学習による社員一人ひとりの潜在した可能性との出逢い、成長の機会を提供している。

・HRテクノロジー大賞2022 ラーニングサービス部門【優秀賞】

・HRアワード2024 プロフェッショナル 人材開発・育成部門【最優秀賞】

・BOXIL SaaS AWARD Spring2024 eラーニング部門【Good Service】

・ITreview Grid Award 2026 Winter Leader（オンライン研修ツール）

▼サービス問い合わせ

https://schoo.jp/biz

■株式会社Schooについて

「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。オンライン生放送学習コミュニティ「Schoo for Personal」は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約9,000本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する「Schoo for Business」を提供し、累計登録会員数は約140万人、累計導入企業数は4,500社を突破。2021年には双方向授業型ラーニングマネジメントシステム「Schoo Swing」を提供開始。また、2025年2月には、いつか地域で働きたい人のための移住転職コミュニティ「LoLLL（ロール）」、10月より地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh（スクー メッシュ）」を提供開始。全国累計約82の自治体との提携をはじめ、奄美大島と包括協定を行うなど、地方エリアへの遠隔教育普及によって実現する「未来の暮らし」の確立も進めている。

（※数字は2025年12月時点累積）

会社名 ：株式会社Ｓｃｈｏｏ（スクー）

代表者 ：代表取締役社長CEO 森 健志郎

設立 ：2011年10月3日

所在地 ：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル4階

事業内容：インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革

URL：https://corp.schoo.jp/（コーポレートサイト）・https://schoo.jp/（個人向けサイト）・https://schoo.jp/biz（法人向けサイト）・https://dx.schoo.jp/（高等教育機関向けサイト）・https://note.schoo.jp（公式note）