桜の見頃×春休み「にぎわい忍者回廊」全面オープン記念 オープニングウィーク・スタンプラリー開催

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伊賀市



ホテル「泊船」宿泊券や「忍者体験施設」無料招待券が当たる！

「にぎわい忍者回廊」の完成を記念し、オープニングウィークに合わせた「竣工記念スタンプラリー」を開催します。


旧上野市庁舎SAKAKURA BASEから、赤井家住宅・入交家住宅、上野天神宮、伊賀流忍者体験施設「万川集海」を巡る周遊型企画です。



開催期間は、2026年3月26日（木）から4月5日（日）までの11日間。



スタンプラリー


https://www.city.iga.lg.jp/0000008168.html






旧上野市庁舎　SAKAKURA BASE

伊賀流忍者体験施設「万川集海」


赤井家住宅


入交家住宅


みどころ

昨年７月、「旧上野市庁舎　SAKAKURA BASE」に、観光案内所、物販「伊賀百貨」、ホテル「泊船」、カフェ「CROSS CAFE」が先行オープンし、4月１日には、「伊賀市中央図書館」が開館します。


また、昨年８月にオープンした「伊賀流忍者体験施設（万川集海）」では、秘伝の技を体感できるプログラムをご用意しています。（要予約）


「伊賀上野城下町の文化的景観」は、日本の20世紀遺産20選に選ばれており、桜の風景のほか、見ごたえのある建築物や街並みを楽しんでいただけます。


〇伊賀市中央図書館　https://iga-lib.jp/


〇伊賀流忍者体験施設「万川集海」　https://iga-nin.com/


〇伊賀百貨　https://www.instagram.com/iga100_shop/


〇クロスカフェ　https://www.instagram.com/iga_cross_cafe/


〇泊船　https://hakusen-iga.com/


〇観光information　https://www.iga-guide.com/shop_activity/tourist-information-center.html












開催期間中はちょうど桜がきれいに咲いている時期です。例年多くの方が伊賀市にお越しいただいています。今年は桜だけでなく、スタンプラリーを通じて、まちなかの周遊をぜひ楽しんでください。













主催・協力

主催：伊賀市（中心市街地推進課・観光振興課）


協力：（株）伊賀市にぎわいパートナーズ、船谷ホールディングスグループ（泊船）、CROSSCAFE、（一社）伊賀上野観光協会