桜の見頃×春休み「にぎわい忍者回廊」全面オープン記念 オープニングウィーク・スタンプラリー開催
ホテル「泊船」宿泊券や「忍者体験施設」無料招待券が当たる！
「にぎわい忍者回廊」の完成を記念し、オープニングウィークに合わせた「竣工記念スタンプラリー」を開催します。
旧上野市庁舎SAKAKURA BASEから、赤井家住宅・入交家住宅、上野天神宮、伊賀流忍者体験施設「万川集海」を巡る周遊型企画です。
開催期間は、2026年3月26日（木）から4月5日（日）までの11日間。
スタンプラリー
https://www.city.iga.lg.jp/0000008168.html
旧上野市庁舎 SAKAKURA BASE
伊賀流忍者体験施設「万川集海」
赤井家住宅
入交家住宅
みどころ
昨年７月、「旧上野市庁舎 SAKAKURA BASE」に、観光案内所、物販「伊賀百貨」、ホテル「泊船」、カフェ「CROSS CAFE」が先行オープンし、4月１日には、「伊賀市中央図書館」が開館します。
また、昨年８月にオープンした「伊賀流忍者体験施設（万川集海）」では、秘伝の技を体感できるプログラムをご用意しています。（要予約）
「伊賀上野城下町の文化的景観」は、日本の20世紀遺産20選に選ばれており、桜の風景のほか、見ごたえのある建築物や街並みを楽しんでいただけます。
〇伊賀市中央図書館 https://iga-lib.jp/
〇伊賀流忍者体験施設「万川集海」 https://iga-nin.com/
〇伊賀百貨 https://www.instagram.com/iga100_shop/
〇クロスカフェ https://www.instagram.com/iga_cross_cafe/
〇泊船 https://hakusen-iga.com/
〇観光information https://www.iga-guide.com/shop_activity/tourist-information-center.html
開催期間中はちょうど桜がきれいに咲いている時期です。例年多くの方が伊賀市にお越しいただいています。今年は桜だけでなく、スタンプラリーを通じて、まちなかの周遊をぜひ楽しんでください。
主催・協力
主催：伊賀市（中心市街地推進課・観光振興課）
協力：（株）伊賀市にぎわいパートナーズ、船谷ホールディングスグループ（泊船）、CROSSCAFE、（一社）伊賀上野観光協会