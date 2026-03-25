福島県郡山市における工場用地取得のお知らせ

東京応化工業株式会社

東京応化工業株式会社（本社：神奈川県川崎市中原区／取締役社長：種市 順昭、以下「当社」といいます。）は、2026年3月25日、福島県郡山市と郡山西部第一工業団地（第2期工区）の土地売買契約を締結しました。

当社は1994年より、郡山西部第二工業団地内の郡山工場を主力生産拠点の一つとして運営しており、フォトレジストおよび高純度化学薬品の製造を行っています。今回、新たに取得した用地は、郡山市内において当社2か所目の工場用地となるものです。

当社グループは、長期ビジョン「tok Vision 2030」の実現に向け、「tok中期計画2027」において将来の市場の変化にも柔軟に対応できる事業基盤強化のため、戦略的投資を進めています。今回の用地取得は、さらなる半導体市場の成長を見据えた長期的な視点に基づき、将来の事業展開に必要な基盤を確保することを目的としています。今後につきましては、事業環境や市場動向を踏まえながら、本用地の具体的な活用策について検討を進めてまいります。

【取得土地の概要】

１．所在地 ： 郡山市熱海町上伊豆島

郡山西部第一工業団地（第2期工区）C-1、2、3、4区画

２．面積 ： 90,794.04平方メートル

３．取得価格 ： 約15億円

【周辺工場概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136669/table/19_1_7314d3fe886aa0d440bb8435b45dc3d5.jpg?v=202603250551 ]