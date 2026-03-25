博報堂Gravityと博報堂キャビン「Spikes Asia 2026」のINDUSTRY CRAFT部門でグランプリを受賞

博報堂Gravity

株式会社博報堂Gravity（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：黒原 康之）と株式会社博報堂キャビン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須之内 元也）は、アジア太平洋地域で最も権威ある広告コミュニケーション・フェスティバルのひとつである「Spikes Asia 2026（スパイクス・アジア）」において、最高賞であるグランプリを受賞いたしました。

今回の受賞はファッション領域のブランドコミュニケーションとクリエイティブ制作で実績を積み重ねてきた博報堂Gravityの知見と、すべての領域をフィールドにハイクオリティなクリエイティブを丁寧に創り出してきた博報堂キャビンの技術を融合させた「CREATIVE SESSION（クリエイティブセッション）」が企画・制作を主導した、株式会社シップス 設立50周年キャンペーン「CRAFTMAN,SHIPS」によるものです。

博報堂Gravityの宝蔵寺 亮がCREATIVE SESSIONのメンバーとしてクリエイティブディレクターを務めました。

CREATIVE SESSIONが掲げる「圧倒的なクリエイティビティでブランドの世界観を構築する」という姿勢が、アジアを代表する国際舞台で高く評価されました。

【受賞結果の詳細】

■ 広告主：株式会社シップス 設立50周年キャンペーン「CRAFTMAN,SHIPS」

■ Award：Spikes Asia 2026

グランプリ：INDUSTRY CRAFT部門 ART DIRECTION: BRAND&COMMUNICATIONS DESIGN

■ 受賞者

クリエイティブディレクター：宝蔵寺 亮（博報堂Gravity）

アートディレクター：原野 賢太郎（博報堂キャビン）

コピーライター：野澤 幸司（博報堂キャビン）

プロデューサー：田端 勇介（博報堂Gravity）/ 柳沼 大地（博報堂キャビン）

■ 製作プロダクション：博報堂キャビン

【SHIPS 設立50周年キャンペーン「CRAFTMAN,SHIPS」（広告主：株式会社シップス）】

本キャンペーンでは、「最高の普通」を掲げ歩んできたSHIPSの50年間の揺るぎない姿勢を

「青いまま進む。」というステートメントに込め、圧倒的なクラフトマンシップで視覚化した。

デジタル加工を一切排除し、素材には「船の帆」にも使われるキャンバス生地や、ブランドを象徴する青い糸を使用し、洋服作りの原点である「刺繍」により、命を吹き込んだ。

ブランドに宿る「服が好きでたまらない」という熱量を、洋服を作る職人の手によって表現することにこだわった。AIが数分で映像を生成できる時代に、職人が600時間を掛け、長さにして42.5kmに及ぶ糸を使い、数百枚もの“刺繍フレーム（コマ）”を作り、糸の「震え」と「質感」をコマ撮りアニメーションとして収めることで、単なる映像を超えた「動き出す一着の服」を創り出した。

【受賞者コメント】

宝蔵寺 亮

株式会社博報堂Gravity クリエイティブディレクター / シニアコミュニケーションプランナー

誰もが当たり前にAIを使いこなす便利な時代において、ファッションという営みはその対極に位置するものと考えています。作り手のこだわりや想いを世に送り出す背景には、常に途方もない時間を要する手仕事が存在します。通常、ブランドのストーリーを形にするのは広告制作を主とするクリエイターが中心となりますが、本プロジェクトでは、洋服作りに関わる職人たちに表現の要を託しました。

権威ある「Spikes Asia」において、クラフトの力がアイデアの核心にある作品を評価する「Industry Craft部門」でグランプリを獲得できたことは、SHIPSが出会ってきた作り手たちへの敬意とこれまで向き合ってきたモノづくりへの姿勢を証明する形になったと自負しています。

【CREATIVE SESSIONについて】

博報堂Gravityと博報堂キャビンが、ファッション・ライフスタイル領域における圧倒的なクリエイティビティを追求するために結成したプロジェクトチーム。

博報堂Gravityが培ってきたグローバルブランドの知見と、博報堂キャビンのハイクオリティな実装力を融合。メッセージ、ビジュアル、映像、インタラクティブなど、あらゆる手法を「SESSION」させながら、心に響くブランド体験を構築します。

■ CREATIVE SESSION公式サイト

https://creativesession.jp

■ CREATIVE SESSION Instagram

https://www.instagram.com/creativesession_h/

【会社概要】

■ 株式会社博報堂Gravity

ファッション・ラグジュアリー・ライフスタイル領域のブランドを主とする、戦略立案からクリエイティブ制作、広告業務全般をワンストップで手掛けるエージェンシー。ブランドの想いに寄り添い、その価値を最大化するトータルクリエイティブを提供しています。

公式サイト：https://h-gravity.co.jp

■ 株式会社博報堂キャビン

構想から実装までを高いクラフトレベルで形にする制作ブティック。本質的なアイデアを、細部にまでこだわった表現で具現化します。

公式サイト：https://www.cabin.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社博報堂Gravity

広報：浅妻・中西

E-mail：koho@h-gravity.co.jp

※会社名・部署名・お名前・ご連絡先を必ず明記の上、お問い合わせください。