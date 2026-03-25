阪神タイガース×ひこにゃん 2026スローガン「熱覇」グッズ 2026年3月27日(金)より販売開始
ソーシャルグッドプロデュース企業のアインズ株式会社（本社：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3、代表取締役社長：谷口 彰）は、プロ野球球団「阪神タイガース」と、滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」とのコラボレーションによる2026スローガン「熱覇」グッズを、プロ野球公式戦の開幕日である2026年3月27日（金）より、店頭およびECサイトにて販売開始いたします。
今回のスローガングッズは、2026スローガン「熱覇」の名にふさわしい、熱気あふれるデザインが特徴です。
注目ポイントは、“熱覇師”として登場するひこにゃんと、サウナハット姿のキー太のコラボレーション。ファンのみなさんの熱い声援とともに、“熱覇”を届けていきましょう！
商品概要
【販売開始日】2026年3月27日（金）より
〈店頭販売〉
・ひこにゃんショップ（ひこにゃんミュジアム内）
・平和書店 ※滋賀県内の一部店舗でのお取り扱いとなります。
・滋賀県職員生活協同組合（滋賀県庁内）
・ミュージアムショップおいでや（滋賀県立琵琶湖博物館内） など
〈EC販売〉
・ECサイト「KAMIHIME+」
「KAMIHIME+」特設ページ https://www.kamihime.jp/view/category/hanshin-hikonyan
販売開始：2026年3月27日（金） 12：00～
※取扱店舗は順次拡大しております。
※取扱店舗は状況により変更となる場合がございます。
※販売開始時間は店舗により異なります。
※発売日程は予告なく変更となる場合がございます。
商品ラインナップ
・2026スローガン ステッカー
販売価格：450円（税込）
商品サイズ：50×50mm
・2026スローガン アクリルキーホルダー
販売価格：1,200円（税込）
商品サイズ：70×70mm
・2026スローガン フェイスタオル
販売価格：3,000円（税込）
商品サイズ：800×340mm
・2026スローガン 缶バッジ（2種）
販売価格：各種 650円（税込）
商品サイズ：57×57mm
【EC限定】2026スローガン BIGステッカー
EC限定商品として、BIGステッカーが登場！
PCやスーツケースにも貼れる存在感たっぷりのサイズで、ファン必見のアイテムです。
さらに今回は、なんと “わるにゃんこ将軍”が初お目見え！
わるにゃんこ将軍のキュートでちょいワルな表情が炸裂！その存在感で相手チームを思わずおびえさせちゃうかも…？！ぜひお見逃しなく！
販売価格：550円（税込）
商品サイズ：100×100mm
好評発売中の「阪神×ひこにゃんコラボグッズ」はこちら！
https://www.kamihime.jp/view/category/hanshin-hikonyan
会社概要
社名 ：アインズ株式会社
代表 ：代表取締役社長 谷口 彰
本社所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3
URL ：https://www.shiga-web.or.jp/eins/
設立年 ：1877年4月（明治10年）
資本金 ：97,234,000円
従業員数 ：173名
事業内容 ：各種印刷、販売促進・企業ＰＲ・マーケティング並びにコンサルティング、
各種イベントプロデュース、ホームページ制作等
<本件に関するお問い合わせ先>
アインズ株式会社 〒520-2573 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3
Tel：0748-58-8104