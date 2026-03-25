阪神タイガース×ひこにゃん　2026スローガン「熱覇」グッズ 2026年3月27日(金)より販売開始

アインズ株式会社

ソーシャルグッドプロデュース企業のアインズ株式会社（本社：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3、代表取締役社長：谷口 彰）は、プロ野球球団「阪神タイガース」と、滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」とのコラボレーションによる2026スローガン「熱覇」グッズを、プロ野球公式戦の開幕日である2026年3月27日（金）より、店頭およびECサイトにて販売開始いたします。

今回のスローガングッズは、2026スローガン「熱覇」の名にふさわしい、熱気あふれるデザインが特徴です。

注目ポイントは、“熱覇師”として登場するひこにゃんと、サウナハット姿のキー太のコラボレーション。ファンのみなさんの熱い声援とともに、“熱覇”を届けていきましょう！

商品概要

【販売開始日】2026年3月27日（金）より

〈店頭販売〉

・ひこにゃんショップ（ひこにゃんミュジアム内）

・平和書店 ※滋賀県内の一部店舗でのお取り扱いとなります。

・滋賀県職員生活協同組合（滋賀県庁内）

・ミュージアムショップおいでや（滋賀県立琵琶湖博物館内） など

〈EC販売〉

・ECサイト「KAMIHIME+」

「KAMIHIME+」特設ページ https://www.kamihime.jp/view/category/hanshin-hikonyan

販売開始：2026年3月27日（金） 12：00～

※取扱店舗は順次拡大しております。

※取扱店舗は状況により変更となる場合がございます。

※販売開始時間は店舗により異なります。

※発売日程は予告なく変更となる場合がございます。

商品ラインナップ

・2026スローガン ステッカー

販売価格：450円（税込）

商品サイズ：50×50mm

・2026スローガン アクリルキーホルダー

販売価格：1,200円（税込）

商品サイズ：70×70mm

・2026スローガン フェイスタオル

販売価格：3,000円（税込）

商品サイズ：800×340mm

・2026スローガン 缶バッジ（2種）

販売価格：各種 650円（税込）

商品サイズ：57×57mm

【EC限定】2026スローガン BIGステッカー

EC限定商品として、BIGステッカーが登場！

PCやスーツケースにも貼れる存在感たっぷりのサイズで、ファン必見のアイテムです。

さらに今回は、なんと “わるにゃんこ将軍”が初お目見え！

わるにゃんこ将軍のキュートでちょいワルな表情が炸裂！その存在感で相手チームを思わずおびえさせちゃうかも…？！ぜひお見逃しなく！

販売価格：550円（税込）

商品サイズ：100×100mm

好評発売中の「阪神×ひこにゃんコラボグッズ」はこちら！

https://www.kamihime.jp/view/category/hanshin-hikonyan

会社概要

社名 ：アインズ株式会社

代表 ：代表取締役社長 谷口 彰

本社所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3

URL ：https://www.shiga-web.or.jp/eins/

設立年 ：1877年4月（明治10年）

資本金 ：97,234,000円

従業員数 ：173名

事業内容 ：各種印刷、販売促進・企業ＰＲ・マーケティング並びにコンサルティング、

各種イベントプロデュース、ホームページ制作等

<本件に関するお問い合わせ先>

アインズ株式会社 〒520-2573 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3

Tel：0748-58-8104