阪神タイガース×ひこにゃん　2026スローガン「熱覇」グッズ 2026年3月27日(金)より販売開始

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アインズ株式会社

ソーシャルグッドプロデュース企業のアインズ株式会社（本社：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3、代表取締役社長：谷口 彰）は、プロ野球球団「阪神タイガース」と、滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」とのコラボレーションによる2026スローガン「熱覇」グッズを、プロ野球公式戦の開幕日である2026年3月27日（金）より、店頭およびECサイトにて販売開始いたします。




今回のスローガングッズは、2026スローガン「熱覇」の名にふさわしい、熱気あふれるデザインが特徴です。
注目ポイントは、“熱覇師”として登場するひこにゃんと、サウナハット姿のキー太のコラボレーション。ファンのみなさんの熱い声援とともに、“熱覇”を届けていきましょう！



商品概要

【販売開始日】2026年3月27日（金）より


〈店頭販売〉


・ひこにゃんショップ（ひこにゃんミュジアム内）


・平和書店 ※滋賀県内の一部店舗でのお取り扱いとなります。


・滋賀県職員生活協同組合（滋賀県庁内）


・ミュージアムショップおいでや（滋賀県立琵琶湖博物館内）　など



〈EC販売〉


・ECサイト「KAMIHIME+」


「KAMIHIME+」特設ページ　https://www.kamihime.jp/view/category/hanshin-hikonyan


販売開始：2026年3月27日（金） 12：00～



※取扱店舗は順次拡大しております。


※取扱店舗は状況により変更となる場合がございます。


※販売開始時間は店舗により異なります。　


※発売日程は予告なく変更となる場合がございます。



商品ラインナップ

・2026スローガン ステッカー


　販売価格：450円（税込）


　商品サイズ：50×50mm


・2026スローガン アクリルキーホルダー


　販売価格：1,200円（税込）


　商品サイズ：70×70mm


・2026スローガン フェイスタオル


　販売価格：3,000円（税込）


　商品サイズ：800×340mm


・2026スローガン 缶バッジ（2種）


　販売価格：各種 650円（税込）


　商品サイズ：57×57mm







【EC限定】2026スローガン BIGステッカー


EC限定商品として、BIGステッカーが登場！
PCやスーツケースにも貼れる存在感たっぷりのサイズで、ファン必見のアイテムです。


さらに今回は、なんと “わるにゃんこ将軍”が初お目見え！


わるにゃんこ将軍のキュートでちょいワルな表情が炸裂！その存在感で相手チームを思わずおびえさせちゃうかも…？！ぜひお見逃しなく！



販売価格：550円（税込）


商品サイズ：100×100mm





好評発売中の「阪神×ひこにゃんコラボグッズ」はこちら！


https://www.kamihime.jp/view/category/hanshin-hikonyan








会社概要

社名　　　：アインズ株式会社


代表　　　：代表取締役社長　谷口 彰


本社所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3


URL　　　：https://www.shiga-web.or.jp/eins/


設立年　　：1877年4月（明治10年）


資本金　　：97,234,000円


従業員数　：173名


事業内容　：各種印刷、販売促進・企業ＰＲ・マーケティング並びにコンサルティング、


各種イベントプロデュース、ホームページ制作等



<本件に関するお問い合わせ先>


アインズ株式会社　〒520-2573　滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3


Tel：0748-58-8104