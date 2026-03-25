5人組ロックバンド・LBSTR、媚びない姿勢を誓った4th SG“KOBINEE”を本日リリース！

The Orchard JapanLBSTR「KOBINEE」ジャケット写真

LBSTRが3月25日（水）にリリースした4thシングル「KOBINEE」。

今作は、「かっこよさ＝複雑さではない」という価値観を、サウンドで明確に提示する一曲。90’sのルーツやメンバーそれぞれの原体験を土台に、「自分たちが本当に好きなもの」をそのまま鳴らすことを選択した楽曲でもある。流行や正解に寄せるのではなく、自分のルーツを信じること自体がスタイルになるという姿勢が、音に自然と表れている。

媚びるわけでも、無理に尖るわけでもない。地に足のついたシンプルなオケの上で、それぞれの個性やファニーさが共存している結果、バンドとしての「軸となるサウンド」が明確になる1曲となった。

【配信リリース情報】

アーティスト名：LBSTR

タイトル：KOBINEE

配信日：2026年3月25日(水)

配信形態：デジタルシングル

レーベル：LBSTR2026

配信リンク：https://orcd.co/lbstr_kobinee

【アーティスト情報】

新たな時代を創るロックバンド・LBSTR

LBSTR アーティスト写真

Photography：https://www.instagram.com/hyogakangori/

Hair：https://www.instagram.com/shotarokandabashi/

Make：https://www.instagram.com/lexyhmup/

◇ Profile

2025年、東京を拠点に本格始動したバンド、LBSTR（ロブスター）。

YO（Vo）、Niwano（Composer）、Ian（Gt）、Yuuki（Ba）、Hide（Dr）の米国籍含むメンバーで構成されており、グローバルな視点を持ち合わせた感性と多様なバックグラウンドが、バンド全体のサウンドとスタイルにユニークな個性を与えている。

時代に迎合せず、個の美学を貫くスタイルで、鋭さとエネルギーを併せ持ったサウンドを掻き鳴らす。反骨心とリアルな感情を込めた歌詞が特徴で、同世代の熱と葛藤を代弁する新世代のロックバンド。ライブでは熱量を剥き出しにしたパフォーマンスで、観る者の記憶に爪痕を残し、シーンの中で既存の枠にとらわれないアーティストとして注目される存在。

◇ SNS

・HP：https://lbstr.pages.dev

・Instagram：https://www.instagram.com/lbstrband

・TikTok：https://www.tiktok.com/@lbstrband

・YouTube：https://www.youtube.com/@LBSTRband

・X：https://x.com/LBSTR_band