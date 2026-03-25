書店×生成AI｜プログラミング不要で子どもも大人もオリジナルゲーム制作

株式会社ノヴァリス

生成AIを活用した人材育成・研修および開発事業を展開する株式会社ノヴァリス（本社：東京都目黒区、代表取締役：宮澤 隆平、以下「ノヴァリス」）は、富山県を拠点に北陸・首都圏で全11店舗を展開する老舗書店チェーン「明文堂書店 TSUTAYA」（運営：株式会社明文堂プランナー）と連携し、生成AIを活用したアプリ・ゲーム制作の無料体験イベント「本屋さんのAI教室 ― オリジナルゲーム＆AIアプリ体験会」を2026年3月28日（土）に開催いたします。シリーズ第2回となる本イベントは、前回8世帯が参加し、テトリスや動物将棋などのオリジナルゲームが誕生するなど好評をいただいております。

開催背景と目的

2024年以降、生成AIは急速に社会へ浸透しつつありますが、「難しそう」「プログラミングが必要なのでは」というイメージから、多くの方がAIに触れる機会を持てていないのが現状です。

ノヴァリスは、「努力が報われる世の中を作る」をミッションに、中途人材紹介の他、生成AIを用いた人材育成・教育プログラム、企業向けAI研修、およびAIを活用したシステム開発を事業の柱としています。年齢や技術的な背景に関係なく、誰もがAIを活用できる社会を目指し、書店という身近な場所で気軽にAIに触れられる「本屋さんのAI教室」を企画しました。

連携先の明文堂書店 TSUTAYA レイクタウンは、1945年創業の老舗書店チェーン「明文堂書店」の旗艦店です。株式会社明文堂プランナーが運営し、富山・石川・首都圏で全11店舗を展開。「本が好きになる店づくり」をコンセプトに、TSUTAYAやタリーズコーヒーとの複合型店舗や体験型キッズパーク「Muchu Planet」の併設など、「体験型インスパイア書店」として地域のお客様に新しい価値を提供し続けています。国内最大級のショッピングモール・イオンレイクタウンKaze 2Fに位置する同店は、「日本いち美しい書店」を目指す緑あふれる空間が特徴です。

「学びと遊び」を融合させる明文堂書店の理念と、ノヴァリスが培ってきたAI教育のノウハウを掛け合わせることで、書店という「知」の拠点から地域AI教育の新しい形を提案します。

イベント概要

むずかしいプログラミングは一切不要。AIと“おしゃべり”するだけで、小学生でも自分だけのオリジナルアプリやゲームが作れる体験型イベントです。使用するAIツールはGoogle「Workspace Studio」。自然言語（話しことば）による指示だけでアプリケーションを生成できるため、年齢やITスキルに関係なくどなたでもお楽しみいただけます。

たとえば、こんなアプリが作れます：

今夜の献立アプリ ― 冷蔵庫の中身を写真で撮るだけで、AIが最適なレシピを提案

宿題おたすけクイズアプリ ― 苦手な科目のノートを撮ると、AIがオリジナルのクイズ問題を生成

オリジナルゲームアプリ ― AIに簡単なルールを教えるだけで、テトリスや動物将棋のようなゲームを制作

開催詳細

イベント名

本屋さんのAI教室 ― オリジナルゲーム＆AIアプリ体験会

日程

2026年3月28日（土）終日開催

時間

１.11:00～ ２.13:30～ ３.15:00～（各30～60分）

会場

明文堂書店 TSUTAYA レイクタウン（イオンレイクタウンKaze 2F）

〒343-8558 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2

アクセス

JR武蔵野線「越谷レイクタウン駅」徒歩5分

対象

どなたでも参加可能（小学生以下は保護者同伴推奨）

参加費

無料

申込方法

Googleフォームより事前予約

https://forms.gle/cVM1qy73a6Pp2KpFA

※当日参加歓迎

過去の開催実績

本イベントは今回で第2回目の開催となります。前回開催では約8世帯が参加し、参加者はAIとの対話を通じてテトリスなどのオリジナルゲームを制作しました。プログラミング未経験の子どもたちも楽しみながらAIアプリ制作を体験し、保護者からも「子どもがこんなに夢中になるとは思わなかった」と好評の声をいただいています。

ノヴァリスの事業領域

ノヴァリスは、今回のような一般向けAI体験イベントの企画・運営に加え、以下の事業を幅広く展開しています。

生成AIを用いた人材育成・教育プログラム

次世代リーダーの育成から専門スキルの向上まで、生成AIを活用した実践的なプログラムで組織の成長をサポートします。企業向けAI研修も実施しており、社員のAIリテラシー向上や業務効率化を支援します。

AIを活用したシステム開発

生成AI技術を活用したアプリケーションや業務システムの開発も手がけており、企業のデジタルトランスフォーメーションを包括的に支援します。

人材マッチング・採用支援サービス

企業の成長を支える最適な人材の紹介から、採用戦略の立案・実行まで一貫したサポートを提供しています。

今後の展開

ノヴァリスは、「本屋さんのAI教室」を定期開催イベントとしてシリーズ化していく予定です。明文堂書店との連携を強化するとともに、書店という「知」の拠点を活用した地域AI教育の普及・啓蒙活動を継続的に展開してまいります。また、今後は他店舗や他地域への展開も視野に入れ、企業向けAI研修や開発事業とのシナジーを生み出してまいります。

■会社概要

会社名

株式会社ノヴァリス（NOVALIS GROUP Inc.）

所在地

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2丁目20番20号 イニッゾ学芸大学5-17

代表取締役

宮澤 隆平

設立

2024年8月27日

資本金

500万円

事業内容

生成AIを用いた人材育成・教育プログラム、企業向けAI研修、AIを活用したシステム開発、人材マッチングサービス、採用支援サービス

有料職業紹介 事業許可番号

13-ユ-317669

コーポレートサイト

https://www.novalisgroup.jp/

■ 株式会社明文堂プランナー（明文堂書店 TSUTAYA）

会社名

株式会社明文堂プランナー（Meibundo Co., Ltd.）

本社

富山県下新川郡朝日町沼保909-2

創業

1945年

事業内容

書籍・文具・雑貨の販売、TSUTAYAフランチャイズ運営、タリーズコーヒー併設カフェ運営、体験型キッズパーク「Muchu Planet」併設など

店舗数

富山・石川・首都圏に全11店舗

公式サイト

https://www.meibundo-books.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ノヴァリス 広報担当

所在地：〒152-0004 東京都目黒区鷹番2丁目20番20号 イニッゾ学芸大学5-17

E-mail：ryuhei.miyasawa@novalisgroup.biz

URL：https://www.novalisgroup.jp/