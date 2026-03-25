書店×生成AI｜プログラミング不要で子どもも大人もオリジナルゲーム制作
生成AIを活用した人材育成・研修および開発事業を展開する株式会社ノヴァリス（本社：東京都目黒区、代表取締役：宮澤 隆平、以下「ノヴァリス」）は、富山県を拠点に北陸・首都圏で全11店舗を展開する老舗書店チェーン「明文堂書店 TSUTAYA」（運営：株式会社明文堂プランナー）と連携し、生成AIを活用したアプリ・ゲーム制作の無料体験イベント「本屋さんのAI教室 ― オリジナルゲーム＆AIアプリ体験会」を2026年3月28日（土）に開催いたします。シリーズ第2回となる本イベントは、前回8世帯が参加し、テトリスや動物将棋などのオリジナルゲームが誕生するなど好評をいただいております。
開催背景と目的
2024年以降、生成AIは急速に社会へ浸透しつつありますが、「難しそう」「プログラミングが必要なのでは」というイメージから、多くの方がAIに触れる機会を持てていないのが現状です。
ノヴァリスは、「努力が報われる世の中を作る」をミッションに、中途人材紹介の他、生成AIを用いた人材育成・教育プログラム、企業向けAI研修、およびAIを活用したシステム開発を事業の柱としています。年齢や技術的な背景に関係なく、誰もがAIを活用できる社会を目指し、書店という身近な場所で気軽にAIに触れられる「本屋さんのAI教室」を企画しました。
連携先の明文堂書店 TSUTAYA レイクタウンは、1945年創業の老舗書店チェーン「明文堂書店」の旗艦店です。株式会社明文堂プランナーが運営し、富山・石川・首都圏で全11店舗を展開。「本が好きになる店づくり」をコンセプトに、TSUTAYAやタリーズコーヒーとの複合型店舗や体験型キッズパーク「Muchu Planet」の併設など、「体験型インスパイア書店」として地域のお客様に新しい価値を提供し続けています。国内最大級のショッピングモール・イオンレイクタウンKaze 2Fに位置する同店は、「日本いち美しい書店」を目指す緑あふれる空間が特徴です。
「学びと遊び」を融合させる明文堂書店の理念と、ノヴァリスが培ってきたAI教育のノウハウを掛け合わせることで、書店という「知」の拠点から地域AI教育の新しい形を提案します。
イベント概要
むずかしいプログラミングは一切不要。AIと“おしゃべり”するだけで、小学生でも自分だけのオリジナルアプリやゲームが作れる体験型イベントです。使用するAIツールはGoogle「Workspace Studio」。自然言語（話しことば）による指示だけでアプリケーションを生成できるため、年齢やITスキルに関係なくどなたでもお楽しみいただけます。
たとえば、こんなアプリが作れます：
今夜の献立アプリ ― 冷蔵庫の中身を写真で撮るだけで、AIが最適なレシピを提案
宿題おたすけクイズアプリ ― 苦手な科目のノートを撮ると、AIがオリジナルのクイズ問題を生成
オリジナルゲームアプリ ― AIに簡単なルールを教えるだけで、テトリスや動物将棋のようなゲームを制作
開催詳細
イベント名
本屋さんのAI教室 ― オリジナルゲーム＆AIアプリ体験会
日程
2026年3月28日（土）終日開催
時間
１.11:00～ ２.13:30～ ３.15:00～（各30～60分）
会場
明文堂書店 TSUTAYA レイクタウン（イオンレイクタウンKaze 2F）
〒343-8558 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2
アクセス
JR武蔵野線「越谷レイクタウン駅」徒歩5分
対象
どなたでも参加可能（小学生以下は保護者同伴推奨）
参加費
無料
申込方法
Googleフォームより事前予約
https://forms.gle/cVM1qy73a6Pp2KpFA
※当日参加歓迎
過去の開催実績
本イベントは今回で第2回目の開催となります。前回開催では約8世帯が参加し、参加者はAIとの対話を通じてテトリスなどのオリジナルゲームを制作しました。プログラミング未経験の子どもたちも楽しみながらAIアプリ制作を体験し、保護者からも「子どもがこんなに夢中になるとは思わなかった」と好評の声をいただいています。
ノヴァリスの事業領域
ノヴァリスは、今回のような一般向けAI体験イベントの企画・運営に加え、以下の事業を幅広く展開しています。
生成AIを用いた人材育成・教育プログラム
次世代リーダーの育成から専門スキルの向上まで、生成AIを活用した実践的なプログラムで組織の成長をサポートします。企業向けAI研修も実施しており、社員のAIリテラシー向上や業務効率化を支援します。
AIを活用したシステム開発
生成AI技術を活用したアプリケーションや業務システムの開発も手がけており、企業のデジタルトランスフォーメーションを包括的に支援します。
人材マッチング・採用支援サービス
企業の成長を支える最適な人材の紹介から、採用戦略の立案・実行まで一貫したサポートを提供しています。
今後の展開
ノヴァリスは、「本屋さんのAI教室」を定期開催イベントとしてシリーズ化していく予定です。明文堂書店との連携を強化するとともに、書店という「知」の拠点を活用した地域AI教育の普及・啓蒙活動を継続的に展開してまいります。また、今後は他店舗や他地域への展開も視野に入れ、企業向けAI研修や開発事業とのシナジーを生み出してまいります。
■会社概要
会社名
株式会社ノヴァリス（NOVALIS GROUP Inc.）
所在地
〒152-0004 東京都目黒区鷹番2丁目20番20号 イニッゾ学芸大学5-17
代表取締役
宮澤 隆平
設立
2024年8月27日
資本金
500万円
事業内容
生成AIを用いた人材育成・教育プログラム、企業向けAI研修、AIを活用したシステム開発、人材マッチングサービス、採用支援サービス
有料職業紹介 事業許可番号
13-ユ-317669
コーポレートサイト
https://www.novalisgroup.jp/
■ 株式会社明文堂プランナー（明文堂書店 TSUTAYA）
会社名
株式会社明文堂プランナー（Meibundo Co., Ltd.）
本社
富山県下新川郡朝日町沼保909-2
創業
1945年
事業内容
書籍・文具・雑貨の販売、TSUTAYAフランチャイズ運営、タリーズコーヒー併設カフェ運営、体験型キッズパーク「Muchu Planet」併設など
店舗数
富山・石川・首都圏に全11店舗
公式サイト
https://www.meibundo-books.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ノヴァリス 広報担当
所在地：〒152-0004 東京都目黒区鷹番2丁目20番20号 イニッゾ学芸大学5-17
E-mail：ryuhei.miyasawa@novalisgroup.biz
URL：https://www.novalisgroup.jp/