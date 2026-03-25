Trip.com、Checkout.comと戦略的パートナーシップを締結

Checkout株式会社

デジタル決済プラットフォームを提供するCheckout.com（チェックアウト・ドットコム）（本社：英国ロンドン、創業者兼CEO：ギヨーム・プセ）は、旅行サービスプロバイダーであるTrip.comと、新たな戦略的パートナーシップを締結したことを発表します。本提携により、Trip.comのグローバル展開を決済インフラの面から支援し、世界中の旅行者に対してシームレスで快適な旅行予約体験の実現を目指します。

Trip.comは、ホテル予約・航空券・鉄道・レンタカー・アクティビティの手配・予約など幅広い旅行サービスを提供するグローバル旅行プラットフォームで、39の国と地域で24言語にてサービスを展開しています。「より良い世界のための、完璧な旅を」をミッションに掲げ、イノベーションと現地に根ざしたサービスを通じて旅行体験の向上に取り組んでいます。Checkout.comとの連携はまさにこのミッションを体現するものであり、グローバル市場における決済プロセスの最適化を通じて、利用者により快適な旅行予約体験を提供します。

グローバル市場での決済パフォーマンスを強化し、承認率向上とコスト最適化を両立

- Trip.comに対し、英国・日本・サウジアラビアをはじめとする主要市場でデジタルカード決済サービスを提供。今後、北米・欧州・オーストラリア・ニュージーランドへの展開も計画- Checkout.comのローカルアクワイアリングソリューションを活用し、決済承認率の向上と運用コストの削減を実現するとともに、旅行者により多様な決済手段を提供- 電子ウォレットや銀行振込などのローカル決済手段の統合を通じ、各市場の消費者ニーズに対応しながら、Trip.comのグローバル成長を加速

本提携は、Trip.comのグローバル決済戦略における重要な転換点となります。Checkout.comを通じ、Trip.comは英国・日本・サウジアラビアなどの主要市場でデジタルカード決済サービスの導入を進めており、今後は北米・欧州・オーストラリア・ニュージーランドへの展開も計画しています。Checkout.comのローカルアクワイアリングソリューションを活用することで、決済承認率の大幅な改善と運用コストの削減を実現するとともに、世界中の旅行者により利便性の高い決済手段を提供することを目指しています。

また、オンラインカード決済に加え、電子ウォレットや銀行振込など多様なローカル決済手段の統合についても両社で検討を進めていきます。これにより、各市場の消費者ニーズに対応しながら、Trip.comのグローバル成長を加速させることを目指します。

さらに、Trip.comはすでに決済パフォーマンスとセキュリティ強化を目的としたスタンドアロン3DSによる認証を採用しており、今後はVaultによる安全なカード情報管理、本人確認（IDV）、およびイシューイングソリューションの活用も視野に入れています。これらの技術を組み合わせることで、決済フローの効率化とグローバル展開に向けた柔軟性の向上が期待されます。

Trip.com Vice President王哲（ワン・ジェ）のコメント

「グローバルな旅行プラットフォームとして、スピーディかつ信頼性の高い決済体験の提供は、ユーザーの期待に応え、国際的な成長を支える上で不可欠な要素です。Checkout.comのグローバルアクワイアリング機能とモジュラー型テクノロジーにより、市場ごとに最適な決済戦略を柔軟に構築できるようになりました。承認率の向上、コストの削減、そしてお客様により良い体験を届けること--このパートナーシップは、私たちが世界中の旅行者と旅をつなぐうえで、スピード感を持って革新し、スケールしていく力を強化するものです。」

ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当Brian Sze（ブライアン・シェ）のコメント

「Trip.comは、世界で最も急成長しているデジタル旅行プラットフォームの一つであり、そのグローバル展開を今日のデジタル経済で勝ち抜くための決済インフラで支援できることを大変光栄に思います。本提携は単なる決済処理の代行ではなく、パフォーマンスを高め、ストレスを排除し、デジタルイノベーションを通じて観光産業の成長を後押しする、決済戦略の共同構築です。」

Checkout.comについて

Checkout.comは、デジタル経済を支える数千の企業に決済サービスを提供しています。当社のデジタル決済ネットワークは145以上の通貨に対応し、世界中で年間数十億件の取引を処理しています。

柔軟性と拡張性のあるテクノロジーにより、決済成功率の向上、処理コスト削減、不正対策を支援し、決済を企業の収益性の向上につなげます。ロンドンに本社を置き、世界19拠点にオフィスを構えるチェックアウト・ドットコムは、ソニー、Alibaba、Docusign、Uber Eats、GEヘルスケア、Wise、Remitly、Sainsbury's、Financial Times、といった世界のトップ企業と取引を行っています。

詳細は www.checkout.com/ja-jp/ （日本語サイト）をご参照ください。