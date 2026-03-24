りんごちゃんが無料体験！テレビ放送決定のドローンスクール｜未経験から“稼げるスキル”へ

株式会社エーアールエー

株式会社エーアールエー（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：新井正徳）が運営する「ドローンスクールコモンズ立川立飛」にて、タレントのりんごちゃんが無料体験に参加。その様子がテレビ番組「東京女神コレクション」にて放送されることが決定しました。

本スクールは、元K1のファイターの小宮山工介選手がスクール代表を務める芸能人やインフルエンサーも体験・資格取得を行うドローンスクールとして注目を集めており、初心者でも安心して学べる環境を提供しています。

無料体験（90分）では、未経験者でもドローンの基本操作を実際に体験することが可能です。また、国家資格「二等無人航空機操縦士」に対応し、資格取得だけで終わらない“実務で使えるスキル”の習得を重視しています。

運営会社である株式会社エーアールエーは、東京都・UR・JKK等の公共工事において入札実績を持つ建設会社です。そのため、資格取得後の実務活用や仕事への導線まで見据えた教育を提供できる点が、他スクールにはない強みとなっています。

さらに本スクールは、「ベストハッピーアワード2026 グランプリ」を受賞しており、教育事業としての社会性・将来性が高く評価されています。

今回の無料体験の様子は、以下メディアにて放送・配信予定です。

・テレビ埼玉

・千葉テレビ

・YouTube配信

番組名：「東京女神コレクション」

放送日：近日公開予定

現在、毎日無料体験を受付中です。未経験からドローン操縦を体験できる機会として、多くの方の参加が期待されています。

今後は、ドローン人材の育成および点検・物流・防災分野への活用を推進してまいります。