「艦これ」佐世保遠征2026に公式参画｜弓張の丘ホテル、宿泊・飲食・イベントを横断した“滞在型コラボ”を展開

株式会社日本セレモ二ー佐世保の軍港を一望する弓張の丘ホテル

株式会社日本セレモニー（本社：山口県下関市）が運営する弓張の丘ホテル（長崎県佐世保市）は、2026年3月27日（金）より開催される「艦隊これくしょん -艦これ-」のリアルイベント「佐世保遠征2026」に合わせ、コラボレーション企画を実施いたします。

本イベントは、人気ブラウザゲーム「艦これ」の公式リアルイベントとして開催されるもので、過去開催時には約1.7万人を動員するなど、全国から多くのファンが訪れる地域一体型の大型イベントです。

弓張の丘ホテルは、西海国立公園・九十九島の豊かな自然を望む弓張岳山頂近くに位置するリゾートホテルです。軍港を望むロケーションと、全室30m2以上のゆとりある客室により、訪れる人に特別な滞在体験を提供しています。

こうした特性を活かし、イベント参加者（通称：提督）の滞在価値向上と地域回遊の促進を目的に、宿泊・飲食・イベントの三領域を横断した滞在型コラボレーションを展開いたします。

■コラボレーション概要

（1）コラボ宿泊プラン



期間：2026年3月26日（木）～5月31日（日）予定



内容：「C2機関 佐世保遠征『艦これ』公式コラボ2026 スペシャル【提督】宿泊プラン」として、限定特典付き宿泊プランを販売。館内装飾（「艦娘」等身大スタンディ設置 等）により、作品の世界観を感じられる滞在体験を提供します。

客室イメージ（弓張の丘ホテル）佐世保の軍港を望むロケーション



特典：C2機関「艦これ」公式コラボホテルとして、弓張の丘ホテル宿泊者限定ミニアクリルボードおよび佐世保限定公式コラボシールを贈呈 ※本プラン限定



予約方法：公式サイト（https://www.yumihari.com/）にて受付

※本プランは既に販売を開始しております。詳細は公式サイトの宿泊プランページをご確認ください。



対象：一般販売

※既にご予約済みのお客様も、フロントにて本プランへの変更を承ります（追加料金が発生いたします）。

※幼児のお子様の料金にはコラボ特典は含まれておりません。

（2）コラボメニュー提供

提督ランチボックス＆桜ホロ風モクテルラウンジ「North33°」で提供するアジフライドッグセット（イメージ）

期間：2026年3月26日（木）～3月29日（日）

場所：館内ラウンジ「North33°（ノースサーティスリー）」



内容：アジフライドッグを中心としたランチボックスとオリジナルコラボドリンクを提供。コラボドリンクの「桜ホロ風モクテル」は、桜ジュレをトニックウォーターで割ったノンアルコールカクテルで、気泡がホロカードのようにきらめく一杯に仕上げています。購入したメニューは、ラウンジやテラスから佐世保の軍港を望みながら楽しむことができます。

価格：2,000円（税込）

提供数：3月26日は限定5セット、27日～29日は50セット以上を予定

※各日なくなり次第終了となります。

販売方法：予約不要・現地販売

精算方法：現金 もしくは クレジットカード

特典：ノベルティシール2枚付（複数種よりランダム配布）

弓張の丘ホテル ラウンジ「North33°」ラウンジ「North33°」から望む佐世保の軍港

（3）打ち上げイベント

「C2機関佐世保公式遠征2026打ち上げの夜 in 弓張の丘ホテル」



日時：2026年3月29日（日）19:30～21:30（予定）

内容：レセプションディナーおよび飲み放題を含む打ち上げイベントを開催



参加方法：抽選制（受付終了）

参加費：12,700円（税込）

特典：イベント参加記念シール2枚付（ランダム配布）

※本イベントの申込受付は終了しております。詳細は公式チケットサイト（イープラス）をご確認ください。

本取り組みは、宿泊・飲食・イベントを連動させることで、コンテンツの世界観を体験できる滞在価値の創出と、地域内での回遊促進を図るものです。

弓張の丘ホテルは、今後も地域と連携した魅力創出を通じて、観光需要の拡大と地域活性化に貢献してまいります。

■施設概要

名称：西海国立公園 弓張の丘ホテル

所在地：〒857-0069 長崎県佐世保市鵜渡越町510番地

アクセス：西九州自動車道「佐世保中央IC」より車で約15分／JR佐世保駅より無料送迎バスにて約20分（定期運行）

公式サイト：https://www.yumihari.com/（施設詳細・宿泊プランはこちら）

この記事に関するお問い合わせ先

愛グループ（株）日本セレモニー

TEL：083-283-0088(#)（代表）

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公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/