Quollio、メタデータをパイプラインで一括管理する新機能「Metadata Lifecycle Manager」を提供開始

株式会社Quollio Technologies

株式会社Quollio Technologies（所在地：東京都港区、代表取締役社長CEO：松元亮太、以下 Quollio）は、現在提供中のデータインテリジェンスプラットフォーム「Quollio Data Intelligence Cloud（以下、QDIC）」の新機能である「Metadata Lifecycle Manager（以下、MLCM）」を、本日より提供開始します。

本機能は、主製品であるQDICの機能拡張オプションであり、データ資産の取り込みからメタデータの編集・レビュー・最終公開に至るまでのすべてのプロセスを追跡・統制する、ステージベースのパイプライン機能を提供します。



背 景：

図：Metadata Lifecycle Manager - データパイプライン管理画面

これまで、大規模なエンタープライズ企業においては、メタデータの拡充タスク（タグ付けや説明の追加など）において、誰がどの工程の責任を持つのかが不明確であり、部門間の連携がサイロ化されるという課題がありました。従来のワークフローシステムでは、段階的なアセットレビューや差分の追跡、ロール（役割）ごとのタスクビューがサポートされていなかったため、一貫性のないデータ品質やガバナンスのギャップ、そして手作業による調整コストの増大を引き起こしていました。

機能概要：

MLCMは、エンタープライズのデータマネジメント部門が実際に行っているレビュープロセスを模倣し、データのライフサイクル全体をモデル化する構造化されたパイプラインです。QDIC上で動作し、データカタログの編集、スプレッドシートからの編集、CSVアップロードやエージェントからの取り込みなど、すべてのアセット変更がこのパイプラインを経由して処理されます。

メリット：

【主要な機能】- データソースに紐づくパイプラインの自動生成：新規データソース登録時にパイプラインが自動生成され、ステージの順序や各ステージのレビュアー割り当てを柔軟にカスタマイズ可能。- 先入れ先出し（FIFO）方式の順次処理：複数人の同時編集による競合を防ぎ、監査ログの正確性とデータの一貫性を保証するため、順次処理を実行。- 一括承認/拒否とコメント機能：変更の差分を確認しながら、単一または一括でのアセット編集・承認・拒否が可能、また、差し戻し時のコメントも付与可能。- 大規模一括処理に適したテーブルビュー：CSVアップロード等で一度に数万件のアセットが入る場合の操作性低下を防ぐため、カンバンではなく大規模な一括処理に適したテーブルビューを採用。- My Tasksビューと監査ログ：管理者以外のレビュアー向けに役割に応じたタスクビューを提供。さらに、ステージごとに「誰が・何を・いつ変更したか」を追跡する監査ログ機能を利用可能。- スマートなステージスキップと通知機能：取り込み方法（CSVアップロード、手動編集等）、アセットタイプ、および既に公開済みアセットからの2次編集の場合にステージを自動スキップする条件を設定可能。また、タスクの割り当てや移行時には該当者への通知を実行。

MLCMの導入により、公開前にすべてのアセット変更が構造化されたレビューを経由するため、不完全なメタデータやエラーがデータカタログに混入するリスクを低減します。

また、ロールベースのステージ割り当てと監査ログにより、複雑な組織間でも責任の所在が明確化されます。

加えて、フルカスタムの場合の複雑なワークフロー図の設定を不要とし、直感的なステージ制（パイプライン）を採用することで日本のエンタープライズ要件に適合させます。これにより、Fit-to-standard（製品の標準機能・プロセスに自社の業務プロセスを合わせるアプローチ）を志向しやすく、ワークフロー自体の定義書の作成や知識継承の課題を解決し、メンテナンスを大幅に効率化します。

価格・提供条件：

価 格 ：年額サブスクリプション制 ※ 詳細はお問い合わせください

提供形態：QDICの機能拡張オプションとして提供

利用ライセンス： MLCMの利用にあたり、単独で利用ユーザー数などの制限はなく、標準機能を利用するために購入している統制ユーザー数や市民ユーザー数に準じる

提供開始日：本日より提供開始

今後の展開：

本機能は、AIがメタデータの追加を自動提案し、人間が最終承認する「Human-in-the-loop AI」

の仕組みを導入するための重要な基盤となります。今後は、Model Context Protocol(MCP)な

どを経由してAIエージェントが自動生成したメタデータもパイプラインを通じて管理できる仕組み

の実現を視野に入れており、AIと人間が協働するメタデータ運用基盤の提供を目指しています。

【Quollio Data Intelligence Cloud について】

Quollio Data Intelligence Cloudは、AI時代のエンタープライズに最適化されたメタデータ運用プラットフォームです。企業内に分散する実データの所在や構造を示す技術的なメタデータに加え、業務ルールや背景といった「コンテキスト情報（ビジネスメタデータ）」を体系的に管理・運用する機能を提供します。これにより、堅牢なデータガバナンスを担保するだけでなく、人とAIが協働するためのコンテキストレイヤーを構築し、企業におけるAIの自律性とデータ駆動型の意思決定を飛躍的に高めます。

【株式会社Quollio Technologiesについて】

Quollio Technologies は、人類が持続的に価値を創造し、社会の課題を解決できる未来を目指すデータテクノロジー企業です。メタデータマネジメントを核としたQuollio Data Intelligence Cloudを提供し、企業のデータを真の資産に昇華させ、データガバナンスおよびAIレディネスの確立を実現します。Quollioは、日本の主要企業や公共機関が次世代の情報技術に適応できるよう支援し、デジタル変革を推進しています。

【会社概要】

会社名：株式会社Quollio Technologies

所在地：東京都港区浜松町2-10-6 PMO浜松町III 8階

代表取締役：松元亮太

事業内容：データインテリジェンスプラットフォーム「Quollio Data Intelligence Cloud」と設計・構築支援サービス「Quollio INTEGRAL」の提供

公式サイト：https://quollio.com

※文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。