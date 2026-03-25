眠っていたあのレンズを、Nikon Z でもっと楽しく。SHOTEN、電子接点付きマウントアダプター9種を発売

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、自社ブランド「SHOTEN」より、Nikon Zマウント用の電子接点付きマウントアダプター9種を、2026年3月25日(水)に発売いたします。

お気に入りのレンズ資産を、Nikon Zでより快適に

オールドレンズやMFレンズをミラーレス機で楽しむユーザーが増える一方で、

「EXIFを残したい」

「ピント合わせをもっと快適にしたい」

「ボディ内手ブレ補正も活かしたい」

といったニーズも高まっています。

今回発売するSHOTENの新シリーズは、そうした声に応えるために開発された電子接点付きマウントアダプターです。焦点距離や開放F値などのレンズ情報をカメラへ伝達することで、EXIF記録やカメラ側のフォーカス確認機能に対応。さらに、ボディ内手ブレ補正機能も活用できます。

AFや電子制御による絞り操作には対応していませんが、MFレンズならではの撮影体験を大切にしながら、Nikon Zでの使い勝手を高めたアイテムです。

幅広いレンズ資産に対応する、全9種類をラインアップ

■ LM-NZ E（Leica M 専用）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002432)

ライカMマウントレンズ → ニコンZマウント変換

■ M42-NZ E（M42 専用）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002433)

M42マウントレンズ → ニコンZマウント変換

■ NF-NZ E（Nikon F 専用）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002434)

ニコンFマウントレンズ → ニコンZマウント変換

■ CEF-NZ E（Canon EF 専用）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002435)

キヤノンEFマウントレンズ → ニコンZマウント変換

■ MSR-NZ E（Minolta MD/MC/SR 専用）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002436)

ミノルタMD・MC│SRマウントレンズ → ニコンZマウント変換

■ OOM-NZ E（Olympus OM 専用）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002437)

オリンパスOMマウントレンズ → ニコンZマウント変換

■ CY-NZ E（Yashica/Contax 専用）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002438)

ヤシカ・コンタックスマウントレンズ → ニコンZマウント変換

■ LR-NZ E（Leica R 専用）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002439)

ライカRマウントレンズ → ニコンZマウント変換

■ PK-NZ E（Pentax K- 専用）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002440)

ペンタックスKマウントレンズ → ニコンZマウント変換

撮影を快適にする主な特長- EXIF記録に対応初期登録されたレンズ情報（焦点距離・開放F値）10種を、EXIFとして記録可能。撮影後のデータ管理やレンズごとの整理にも便利です。- ピント合わせをサポートカメラ側のフォーカス確認機能に対応し、MF撮影時のピント合わせをアシスト。オールドレンズやマニュアルレンズを使った撮影を、より快適に楽しめます。- ボディ内手ブレ補正機能に対応レンズ情報の伝達により、カメラボディ内手ブレ補正機能に対応。MFレンズ使用時でも、より安心して撮影に集中できます。- レンズ情報の編集・アップデートが可能付属のUSBケーブルでPCと接続することで、内蔵されたレンズ情報（焦点距離・開放F値）の編集や、ファームウェアのアップデートが可能です。使い方や手持ちレンズに合わせて、より柔軟に活用できます。オールドレンズファンにも、既存レンズ資産を活かしたい人にも

近年は、ミラーレス機でオールドレンズやMFレンズを楽しむユーザーが増えています。一方で、「ただ装着できるだけ」でなく、記録性や使い勝手もできるだけ高めたいというニーズも高まっています。

SHOTENの電子接点付きアダプターシリーズは、そうしたユーザーに向けて、レンズ本来の楽しさを損なわず、Nikon Zでの実用性を高めることを目指した製品です。

普段から愛用している1本も、眠っていた1本も、Nikon Zでもっと気軽に楽しんでいただけます。

発売情報

発売日：2026年3月25日（水）

※メーカー希望小売価格は別途ご案内いたします。

※対応機種や最新情報は、焦点工房オンラインストアの商品ページをご確認ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ySxD9qvv8Do ]

▼ その他商品ページ



[ Amazon JP ]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTM5NW2D?th=1

[ 楽天 ]

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/SHOTE+NZ-E/?sid=266349

[ ヤフーショッピング ]

https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=NZ-E#CentSrchFilter1

About SHOTEN

SHOTEN（ショウテン）は焦点工房の自社ブランドです。性能、造形ともにこだわりを持って製作しています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

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