Amazon Alexa・アプリ対応でさらに便利に！夏の冷房効率を上げる照明とファンが一体化した「サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 アレクサ対応モデル」を発売

株式会社ドウシシャサーキュライト アレクサ対応

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、2018年から販売している「サーキュレーター」と「照明器具」を融合させたシーリングファンライト「CIRCULIGHT(サーキュライト)」より「サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 アレクサ対応モデル」を3月30日(月)よりドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」やAmazonなどのオンラインストアにて販売を開始します。

商品ページURL：https://circulight.com/ez-alexa-swing/

【開発の経緯】

「CIRCULIGHT」は、風と光の融合をコンセプトに「サーキュレーター」と「照明器具」を組み合わせたシーリングファンライトのブランドとして2018年に販売を開始しました。リビングや寝室の天井から空気循環を促す「シーリングシリーズ」をはじめ、熱気や空気がこもりがちな脱衣所などに快適な風を届ける「ソケットシリーズ」、取付が簡単な「EZシリーズ」など、さまざまな住環境に合わせたラインアップを展開しています。

なかでも、2024年に発売した「サーキュライト EZシリーズ 音声操作モデル」は、取付の簡易化に加えオンライン接続が不要な音声操作機能を搭載し、使い勝手と設置性を高めたモデルとして、大きな反響をいただいています。

そして今回、かねてから要望の多かった「Amazon Alexa」スマートホームアプリ「Smart Life」に対応したモデルを開発しました。これにより、リモコンを使用せず、アレクサを通じた音声やスマートフォンアプリによる操作が可能になります。

【商品特長】

◆ブランド初となるアレクサ・アプリ対応モデル

本製品は、サーキュライトシリーズとして初めて「Amazon Alexa」スマートホームアプリ「Smart Life」に対応したモデルです。本体をWi-Fiに接続することで、「Amazon Echoシリーズ」をはじめとするアレクサ搭載デバイスに「アレクサ、ファンつけて」などと話しかけるだけで、ハンズフリーで照明やファンを操作できます。

さらに、専用アプリから風量や明るさ、タイマー機能、シーン設定など、さまざまな操作や設定が可能になります。専用アプリを通じて宅外からの操作にも対応しており、外出先からでも照明やファンをコントロールできます。もちろん、従来通りリモコンでの操作も可能です。

※Amazon、Amazon.co.jp 、Alexa、Echo及びそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

amazon alexa「works with alexa」認証バッジ

〈アプリを使用した操作例：タイマー設定ON/OFF〉

指定した時間や曜日に合わせて照明およびファンのON/OFF設定ができます。

あらかじめスケジュールを登録しておくことで、帰宅前や就寝前に操作をしなくても自動で照明やファンをONにできるほか、外出時の消し忘れ防止にも便利です。

例えば、平日は朝6時に、休日は朝9時に照明をONにするなど生活シーンに合わせた設定が可能です。

◆快適空間を作る調光調色機能と7段階風量調整

定格光束は適用畳数12畳の約5000lmで、調光10段階、調色7段階、常夜灯2段階の調光調色が可能です。風量は7段階で調整ができ、羽根径を25cmにすることで十分な風量を実現しました。

◆正回転、逆回転でオールシーズン活躍

夏は正回転（下向き）でファンの風をお部屋に届け、冬は逆回転（上向き）で床付近の冷たい空気を吸いこんで循環させることができ、オールシーズンで活躍します。

◆オートスイング機能で部屋全体を循環

スマートフォンなどのデバイス操作やアレクサによる音声操作、または付属のリモコンを使用して、ファン部分の角度を2段階に調整可能です。角度は、小さなスペースに集中的に風を届ける約12度と、部屋の広範囲に風を届ける約18度の2段階から選択可能です。角度調整後は、部屋全体に風を行き渡らせるオートスイング機能により、効率的な空気循環を実現します。さらに、スイング速度も2段階で調整できます。

◆ファン部分の取り外しが可能で、お手入れ簡単、効率的な逆回転効果

ファン部分の取り外しが可能で、お手入れが簡単です。また、ファンの向きを付け替えることもでき、天井に向けた風、冬におすすめの逆回転の風が強力になり、より空気循環が効率的に行えます。

◆簡単取り付け可能

引掛シーリングの形を問わず設置が可能です。一般的な物件に多い引掛シーリングの形であれば本体をそのまま設置することができます。

【商品概要】

商品名 ：サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 Amazon Alexa対応モデル

サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 Amazon Alexa対応モデル

型番 ：ACC-SW12EA/DCC-SW12EA/KCC-SW12EA

電源 ：AC100V 50/60Hz

LEDライト部(約)：定格消費電力 51W(100%点灯時)

定格光束5000lm(100%点灯時)

機能｜調光10段階、調色7段階、常夜灯2段階

ファン部(約) ：定格消費電力19W(風量最大時)

機能｜風量7段階調整、正逆回転切替、スイング機能2段階・回転2段階、リズム、

オフタイマー

外形寸法(約)：Φ450mm × 高さ245mm（引掛刃は除く）

重量(約) ：2.1kg

付属品 ：リモコン×1、リモコン用単4形乾電池(お試し用)×2、リモコンケース×1、

リモコンケース取付用ネジ×2、取扱説明書・保証書×1

URL ：https://circulight.com/ez-alexa-swing/

【会社概要】

商号 ：株式会社ドウシシャ

代表者：代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ：1977年1月

資本金：49億93百万円

URL ：https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）



※プレスリリース記載の情報は、発売日時点の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。