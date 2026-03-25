衣類乾燥や空気循環を高速に実現！上下・左右の角度をカスタマイズ＆2倍の速度で首ふりをする「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」発売

株式会社ドウシシャクイック衣類乾燥DCサーキュレーター

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、2倍速首ふりと立体送風で衣類乾燥や空気循環を時短できる「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」を、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店にて4月下旬より発売します。

URL： https://e-doshisha.com/lineup/circulator_fcb-155d.html

【開発背景】

サーキュレーターは、省エネ・節電志向が強まる中、エアコンの使用と組み合わせることで効率的な冷暖房利用ができることからニーズが高まっています。また、住宅の高気密・高断熱化が進む一方で、室内の空気循環不足や湿気の滞留が課題となっており、効率的な空気循環による快適性向上やカビ対策への関心も高まっています。

特に「衣類乾燥の補助機能」においては、年間を通じて活用できる家電として需要が拡大しています。近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化、天候や花粉・PM2.5対策、防犯意識の高まりなどを背景に「部屋干し」が一般化しており、室内でいかに早く、快適に乾かすかが大きな課題となっています。

今回発売する「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」は、従来のサーキュレーターの2倍の速度で首ふりをするので、より早く広範囲に空気を送ることで衣類を早く乾かすことができる製品です。また、送風の角度調整を細かく設定できるため、ご自宅の部屋干しの広さに合わせて送風範囲を調整し、より効率的に乾かすことを実現しました。

【特長】

◆約2倍の首ふり速度で衣類乾燥や空気循環をより早く！

高速首ふり機能を搭載しています。首ふり速度を通常の約2倍にすることで空気の移動を早くし、部屋干しの洗濯物を早く乾かしたり、滞留した部屋の空気をすばやく循環させたりすることができます。

◆首ふり角度が最大120度（左右）

上下60度・90度、左右60度・90度・120度の範囲で首ふりを設定できます。サーキュレーターの設置場所や部屋干しの洗濯物の量によって、角度を調整して効率よく衣類乾燥の補助ができます。一人暮らしで洗濯物の量が少ない人は最小角度での首ふり、家族分の洗濯物で部屋いっぱいに干している家庭では最大角度での首ふり、縦二段のラックを使って干している人は縦の首ふりも使う、など、ご家庭の状況に合わせて設定ができます。

上下首ふり角度左右首ふり角度

◆12段階の風量切替とくつろぎモード

12段階の風量切替ができます。また、部屋の室温をセンサーで検知し、室温に対応した適切な風量で自動運転する「くつろぎモード」を搭載しています。室温環境を快適に保ち、くつろげる空間になる補助をします。

◆衣類乾燥モード

部屋干しした衣類などの乾燥時間短縮に特化したモードです。

最大風量（12）と高速首ふり機能を連動させ、上下首ふり約90度＋左右首ふり約120度の設定で広範囲に高速で送風し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

◆全分解式ですみずみまで水洗いOK

洗濯物のほこりなどが多い環境下でも、すべてのパーツを分解して水洗いができるので、清潔にご使用いただけます。

◆タッチスイッチで簡単操作

タッチスイッチで簡単に操作ができます。また、見やすい表示で今の運転モードを確認することができます。運転再開時に前回設定したお好みのモードを自動保存してそのまま運転できるメモリー機能もあります。

◆リモコン付き

専用リモコン付きなので、本体のタッチスイッチだけでなく、少し離れた場所からも操作できます。本体にリモコンを収納できます。

【商品概要】

商品名 ：クイック衣類乾燥DCサーキュレーター

型番 ：FCB-155D（WH/GG）

カラー ：ホワイト、グレージュ

電源 ：AC100V 50/60Hz

定格消費電力 ：27W 50/60Hz

サイズ（約） ：W20×D21.5×H31.5cm

質量（約） ：1.8kg（本体のみ・リモコン含まず）

コード長さ（約）：1.5ｍ

希望小売価格 ：12,800円（税込）

URL ： https://e-doshisha.com/lineup/circulator_fcb-155d.html

クイック衣類乾燥DCサーキュレーター（ホワイト）クイック衣類乾燥DCサーキュレーター（グレージュ）

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。