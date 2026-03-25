カラビナストラップがついて持ち運びがしやすい小型なのに大風量でクリアボディが涼しげな「ツインブレード クリアハンディファン+(プラス)」を発売

株式会社ドウシシャツインブレード クリアハンディファン+(プラス)

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、持ち運びやすいようにカラビナスタンドになるストラップがついた、小型ながら大風量の「ツインブレード クリアハンディファン+(プラス)」を、2026年4月10日(金)よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、全国の量販店などを通じて発売します。

URL：https://e-doshisha.com/lineup/handyfan_fsb-54b.html

近年は春先から気温が上昇し、特に夏場は外出をためらうほどの暑さが続いています。小型ハンディファンや日傘などの猛暑対策グッズを持ち歩くことが一般的になり、外出時の荷物が増えている方も少なくありません。

こうした背景を受け、2025年3月に小型で持ち運びやすいサイズ感と大風量を両立した「大風量クリアハンディファン」を発売しました。コンパクトながらもしっかりと涼しさを感じられる風量が評価され、多くのお客様からご好評をいただきました。

その反響を受け、本製品では従来モデルの特長である2枚羽根の二重反転ファン構造で小型ながら当社従来比約140％の風速を実現した大風量はそのままに、新たにカラビナスタンドとストラップを付属することで、ベルトループやバッグなどに取り付けて持ち運ぶことができるなど、さらに使い勝手を向上させました。

見た目にも涼やかなクリアボディデザインで、機能性とデザイン性を兼ね備えたハンディファンです。

【商品特長】

◆スタンドにもなるカラビナスタンドとストラップ付き

夏場は日傘やハンディファンなど、持ち歩く荷物が増える傾向にあります。できるだけ荷物を増やしたくない方や、小さなバッグを使用する方でも持ち運びがしやすいよう、本製品にはカラビナスタンドとストラップを付けました。ベルトループに引っ掛けたり、バッグの持ち手に取り付けたりと、持ち運びに便利です。

さらに、デスクで使用する際には、カラビナ部分をスタンドとして活用でき、デスクファンとしても使用できる設計にしました。カラビナ部分がスタンドとして機能する構造は、ドウシシャ独自の仕様です。

カラビナスタンド+ストラップ

◆爽やかなクリアデザイン

本製品は全体をクリアにしています。モーター部分の内部構造が見える箇所には、不透明なパーツを一枚挟むことでメカらしさを排除し、どなたでも持ちやすいシンプルなデザインです。

どなたでも持ちやすいクリアデザイン

◆当社従来比約140％の風速を実現する二重反転ファン

本製品は、2つのモーターと2枚の羽根を採用した“二重反転ファン”の構造を採用しています。後側の5枚の羽根で吸い込んだ風を前側の7枚の羽根で送り出すことで、コンパクトなサイズながら、まっすぐで強い風を効率よく生み出します。その結果、当社従来品と比較して約140％の風量を実現しました。

二重反転ファン

◆4段階の運転モード

風量はシーンに合わせて弱、中、強、ターボの4段階が選択可能です。使用時間はそれぞれ、ターボでは約2時間、弱では最大約7.5時間と十分に使用可能です。USB Type-Cでの充電が可能で、充電時間は約3.5時間です。

◆電源は長押しONで誤動作防止

バッグなどに入れて持ち運ぶ際に、荷物の中で電源が入ってしまうことを防ぐため、長押しで電源が入る仕様です。意図しない誤作動を防ぎ、使用したいときに電源が切れているといったトラブルを軽減します。

【商品概要】

名称 ：ツインブレード クリアハンディファン+(プラス)

型番 ：FSB-54B

カラー ：ブラック/ブルー/パープル/ホワイト

クリアハンディファン+ ブラッククリアハンディファン+ ブルークリアハンディファン+ パープルクリアハンディファン+ クリアカラビナスタンド+ストラップ ブラックカラビナスタンド+ストラップ ブルーカラビナスタンド+ストラップ パープルカラビナスタンド+ストラップ クリア

電源 ：DC5V USB電源（5V、1A以上）/内蔵充電池

内蔵充電池 ：リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh

充電時間（約） ：3.5 時間（電池が空状態から充電を開始/室温25℃時）

使用時間（約） ：ターボ：2 時間、弱：7.5時間 （満充電から使用/室温25℃時）

使用推奨温度 ：5℃～35℃

消費電力（約） ：4 W

サイズ（約） ：W7×D5.5×H14 cm

質量（約） ：120 g（本体のみ）

USBケーブル長さ（約）：0.7 m

付属品 ：USBケーブル×1、取扱説明書・保証書×1、カラビナスタンド+ストラップ×1

希望小売価格 ：2,398円（税込）

URL ：https://e-doshisha.com/lineup/handyfan_fsb-54b.html

【会社概要】

商号 ：株式会社ドウシシャ

代表者：代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ：1977年1月

資本金：49億93百万円

URL ：https://www.doshisha.co.jp/(https://www.doshisha.co.jp/)

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。